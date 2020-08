Do kraja tjedna sunčano i vruće, od nedjelje ponovno pogoršanje

Do kraja tjedna očekujemo sunčanije, stabilnije, toplije, u većem dijelu Virovitičko-podravske županije vruće te neugodno sparno vrijeme. Vremenski uvjeti će do kraja tjedna ići na ruku kod planiranja odlaska na more ili radova na otvorenom. Temperature zraka do kraja tjedna neće se značajnije razlikovati.

Jutarnje temperature zraka očekujemo od 14°C do 18°C. Najviše dnevne od 27°C do 34°C tijekom subote.

Najtopliji i najneugodniji dan u tjednu pred nama će biti subota, kao predznak promjene i pogoršanja vremena kojeg očekujemo tijekom nedjelje. U jutarnjim satima mjestimice očekujemo kratkotrajnu maglu ili sumaglicu, dok će tijekom dana UV – indeks biti visok, ponegdje i vrlo visok. Vjetar će u tjednu pred nama puhati pretežno južnih smjerova.

Tijekom nedjelje očekujemo pogoršanje vremena uz okretanje vjetra s južnih na sjeverne smjerove, pad temperature zraka, kišu i grmljavinske pljuskove koje mjestimice mogu biti izraženiji. Više o promjeni vremena koja je izgledna tijekom nedjelje, pisati ćemo u danima pred nama. Uživajte u nastavku ljetnog vremena.

(www.icv.hr, kp)