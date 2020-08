GRADSKO VIJEĆE VIROVITICE Na “aktualcu” raspravljali o kreditu, nogostupima, bazenu, poljoprivrednom zemljištu

Glavne teme današnjeg aktualnog sata 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice bile su dugoročno zaduženje Grada za 27 milijuna kuna te nastavak ulaganja u komunalnu infrastrukturu. Prema riječima gradonačelnika Ivice Kirina, Grad je na posljednjoj sjednici Vlade RH, 30. srpnja, dobio suglasnost za zaduženje u Hrvatskoj poštanskoj banci.

– Riječ je o strogo namjenskom kreditu uz kamatu od 1,45 posto i 0,35 posto jednokratno za obradu kredita. Kredit bi trebao biti realiziran kroz mjesec dana – rekao je Kirin, dodavši kako će se tim sredstvima ove i iduće godine „servisirati“ kapitalni projekti. Među njima su energetske obnove postojećih objekata, nove ceste i prometnice te rekonstrukcija starih, kao i izgradnja reciklažnog dvorišta, novi autobusni kolodvor, srednja glazbena škola te druge investicije.

Upitan o trenutnim planovima za, mještanima, važne projekte na području mjesnih odbora istaknuo je kako će brojni takvi projekti sada krenuti u realizaciju.

– Što se tiče mjesnog doma u Taborištu, imamo zgradu koja je spojena s trgovinom i moramo riješiti imovinsko-pravne odnose, koje trenutno i rješavamo. Taj dom planiramo prijaviti za energetsku obnovu kada se 21. rujna raspiše natječaj Fonda za zaštitu okoliša. No, ono što više muči mještane Taborišta je nogostup u Podravskoj ulici i on će biti jedan od prvih nogostupa koje ćemo raditi. Isto tako ovih dana očekujemo ugovor od Ministarstva regionalnog razvoja i za nogostup u Rezovcu, za koji očekujemo kako ćemo u jesenskim mjesecima započeti s radovima. Riječ je o spoju od Ulice Zlatnog Polja do crkve u Rezovcu – rekao je Kirin.

Dodao je i kako je obnova drugog dijela Ulice Sv. Trojstva u Milanovcu dio „kredita“ te će se natječaj raspisati čim se realizira kredit. Obnova čeka i Gundulićevu ulicu kao i Ulicu Petra Preradovića u Virovitici, a izgradit će se i spojna cesta između “Male stanice” i zgrade bivše Bille.

– Gradske službe rade plan ulaganja u komunalnu infrastrukturu, tu prije svega mislim na ceste i nogostupe, ono u što se planira uložiti u sljedećih 5 godina. Nakon što napravimo prijedlog, sjest ćemo sa svakim predsjednikom mjesnog odbora i zainteresiranim građanima kako bi raspravili oko prioriteta – rekao je gradonačelnik, naglasivši kako će se rješavati gorući problemi.

U planu je i uređenje poljskih puteva.

– Ono što planiramo dodatno riješiti su poljski putevi s obzirom na to da je Grad pribavio veću količinu materijala. Ovih dana smo dobili obavijest da je Flora prošla na nominaciji za projekt za izgradnju sortirnice za građevinski otpad, tako da ćemo tu dobiti oko 30 tisuća kubika dodatnog materijala koji ćemo iskoristiti da riješimo sve poljske puteve – dodao je Kirin.

Kada je riječ o područnoj školi u Čemernici, rekao je kako je dokumentacija spremna te čekaju odgovor iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, kao i za srednju glazbenu i treću osnovnu školu.

Jedno od pitanja ticalo se izgradnje bazena, od kojega, istaknuo je gradonačelnik, nisu odustali.

– Grad je izdao građevinsku dozvolu za bazen 12. prosinca 2018. gdje smo pripremili da ga tijekom 2019. krenemo graditi. I to nakon realizacije onog kredita od 50 milijuna kuna što smo donijeli odluku na Gradskom vijeću. Međutim, zbog situacije koja se dogodila krajem proljeća prošle godine, taj kredit nismo mogli realizirati pa su bazen i svi ostali projekti stali dok se nije sredilo financijsko stanje grada.

Zbog ove financijske situacije, ali i krize izazvane epidemijom COVID-a mišljenja smo da moramo naći sufinanciranje tog velikog projekta, jer bi on značajno opteretio gradski proračun, a tu je i održavanje za koje znamo koliko košta jer smo imali bazen. To je velika stavka te čim nađemo prva sredstva za sufinanciranje, odnosno kad se do kraja “formira” Vlada RH sjest ćemo s ministrima i pokušati pronaći opciju da ne moramo sami sve isfinancirati – rekao je Kirin.

Oporbu je zanimalo koliko sada iznosi ukupno zaduženje Grada te kakva je situacija s natječajem za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta.

– Kratkoročno smo bili zaduženi za 40 milijuna, 20 smo već vratili. Od 20 milijuna koji su ostali još ćemo vjerojatno 10 milijuna prebiti, pa će nam ostati 10 milijuna kratkoročno i 27 milijuna kuna dugoročno. Kada je riječ o kratkoročnom kreditu on je tu da premostimo plaćanja izvođačima radova jer smo čekali EU sredstva i kako nam dolaze ta sredstva tako rješavamo izvođače i prebijamo kredit s bankom – pojasnio je Kirin.

Kada je riječ o natječaju za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, on je, rekao je pročelnik za financije i gospodarstvo Antonio Dražić, privremeno obustavljen zbog situacije s koronavirusom i u planu je njegovo raspisivanje najesen. No, poljoprivrednici nisu zakinuti, istaknuo je pročelnik, jer svi koji imaju ugovore nastavili su dalje koristiti „svoja“ zemljišta.

