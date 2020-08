Klement: Ne budu li klubovi poštivali radno vrijeme, tražit ćemo odluku o njihovom zatvaranju

Noćni klubovi kao žarišta zaraze koronavirusom bili su jedno od novinarskih pitanja na jučerašnjoj (subota) konferenciji za medije Županijskog stožera civilne zaštite. Novinari su pitali članove Stožera jesu li upoznati s informacijama kršenju odredbi o ograničenom radnom vremenu klubova, odnosno koliko njih radi i nakon 24 sata te što po tom pitanju kaže inspekcija.

Načelnik Stožera Marijo Klement rekao je kako na području Virovitičko-podravske županije ima devet registriranih noćnih klubova i da ih njihova inspekcija redovno drži „na oku“.

-Inspekcija civilne zaštite redovno obilazi klubove, pogotovo u dane vikenda i pravi zapisnike o nadzoru. Vezano uz nepoštivanje odredbi o radnom vremenu, to je pitanje za inspekciju. Ovim putem apeliram na vlasnike klubova da se pridržavaju odluke o radnom vremenu. Situacija eskalira i zato molim inspekciju da odradi svoj posao i da zatvori klub koji te mjere ne poštuje.

Ako dođe do daljnje eskalacije situacije, predložit ćemo Nacionalnom stožeru odluku da klubove koji se ne pridržavaju odredbi zatvorimo – najavio je M. Klement, rekavši kako će od inspekcije pismeno zatražiti pismeno očitovanje o stanju, budući da dosad nisu dobili ništa po tom pitanju.

Da inspekcije civilne zaštite rade bez prestanka, potvrdio je i Josip Job, član Stožera i predstavnik Županijskog centra 112, rekavši kako nema kluba u kojem ove inspekcije nisu odradile svoj nadzor. Ujedno, iznio je zanimljivost i da su se u vrijeme epidemije još tri kluba registrirala kao noćni, pa ih je umjesto nekad šest, danas ukupno devet.

– Znate da je često još uvijek preporuka da se prvo ide na savjest i odgovornost vlasnika i gostiju kluba, ne odmah na sankcije. To naravno vrijedi sve do trenutka dok se ne dogodi koronavirus – tada dolazi do zatvaranja. Smisao svega ovog što radimo je da budemo odgovorni, apeliramo mlade da paze na to, da ne dođe do ‘crnog scenarija’. Tada će ići odmah zatvaranje. Poruka svega je: budimo odgovorni – rekao je J. Job. (www.icv.hr, mlo)