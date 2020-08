Na OPG-u Siniše Hrgovića podzemno navodnjavanje donijet će stopostotno veći prinos šećerne repe, soje i kukuruza

Župan Igor Andrović u pratnji svojih suradnika, načelnika općine Sopje Berislava Androša i zainteresiranih poljoprivrednika, danas (petak) je obišao pokusno polje sustava podzemnog navodnjavanja na OPG-u Siniše Hrgovića. Na 4,8 hektara posađeni su kukuruz šećerac, soja i šećerna repa te su navodnjavani vodom iz rijeke Drave, odnosno sustavom navodnjavanja Kapinci – Vaška.

Virovitičko-podravska županija uz pomoć europskih sredstava uložila je više od 150 milijuna kuna u sustave navodnjavanja, “pokrila” je 2.000 hektara poljoprivrednih površina, no poljoprivrednici se teško odlučuju na uvođenje navodnjavanja.

– Zato smo odlučili pokrenuti projekt, pokusno polje kako bismo svim poljoprivrednim proizvođačima koji se nalaze u obuhvatu sustava navodnjavanja pokazali što to znači. U suradnji s tvrtkom Brana raspisali smo Javni poziv za poljoprivrednike i u iznosu od 50 posto sufinancirali smo sustav te danas imamo priliku vidjeti rezultate i da se sustav isplati, da su proizvodi puno bolji kvalitetniji i konkurentniji na tržištu – rekao je župan, dodavši da nastavljaju ulaganja u sustave navodnjavanja.

– Uskoro ovdje kreće novi projekt Kapinci-Vaška II. faza na još 700 hektara, projektiramo Đoltu II. fazu i kroz godinu dvije bi trebali imati oko 3000 hektara pod navodnjavanjem. Imamo ideje i za dalje. Očekujemo kroz 5 godina da imamo oko 5000 hektara pod sustavima navodnjavanja što je oko 5 posto naših poljoprivrednih površina – istaknuo je župan te dodao da trenutno razgovaraju s Ministarstvom poljoprivrede o pokretanju posebne mjere kojom bi se sufinancirala oprema za sustave navodnjavanja.

Prema riječima Siniše Hrgovića, ovakav sustav jedinstven je u Hrvatskoj.

– Riječ je o sustavu kap na kap, jedinstvenom u Hrvatskoj gdje su cijevi ukopane na dubinu 35 do 30 centimetara i gdje se, ovisno o potrebi i kulturi, izvršava svakodnevno dodavanje vode, u prosjeku 4 do 6 litara – rekao je Hrgović, dodavši da je zbog kašnjenja izgradnje sustava, kasnila i sjetva te je upravo zato ovo još zorniji prikaz uspješnosti navodnjavanja.

– Šećerna repa i soja su sijane 21. svibnja, dok su kukuruz šećerac i kukuruz početkom i sredinom lipnja. Sve je u dobroj kondiciji. Ovo je izuzetno zahtjevna godina sušna po pitanju zadnjih mjesec i pol dana, visoke su temperature, ali to se na ovim kulturama ne vidi. To što smo radili ima efekta i funkciju i nadam se da će biti interesantno i drugim poljoprivrednicima – istaknuo je Hrgović. Ono što obećava je činjenica da očekuje stopostotno veće prinose.

– Poznavajući ovu njivu mogu reći da su prinosi veći 100 posto i više. Ne vjerujem da bi šećerne repe ovdje toliko bilo i u normalnom terminu sjetve. Riječ je o laganom pjeskovitom tlu te ne bi moglo biti više od 50 tona, a mi sada očekujemo 90 ili 100 tona. Soja i kukuruz u prinosu su sigurno bar 100 posto veći nego inače za ovu godinu. U kišnim godinama to možda ne bi bilo toliko izraženo, no već nekoliko godina 7. i 8. mjesec su kritični po pitanju nedostatka vlage. Tada se prinosi drastično smanjuju – naglasio je Hrgović, dodavši da je prednost ovakvog tipa sustava njegova trajnost te mogućnost da se kroz vodu mogu dodavati mineralna gnojiva.

Kada je riječ o visini investicije koju ovakvo navodnjavanje zahtjeva, Hrgović ističe kako se ona kroz 5 godina isplati.

– Ovisi na koliko se hektara postavlja, ovaj je sustav više edukacijski, “tip top” je i malo je skuplji, nije jeftin, ali kad se preračuna kroz 20 godina i koji prinos nosi svake godine, kroz 5 do 6 godina je isplativ. No, ovakav sustav se može napraviti i jeftiniji, i to ako se sustav filtera napravi u transportnom obliku te se može koristiti na više polja. Najskuplji dio je filtracija i sustav koji dolazi od hidranta prema polju. Cijevi koje su na zemlji i u zemlji nisu toliko skupe one su i u normalnim sustavima vrlo sličnog tipa, najveći trošak je sustav filtracije – objašnjava Hrgović, dodavši da u početku ova investicija može djelovati skupo, no kroz godine je najjeftinija i najracionalnija.

Važnost ulaganja u navodnjavanje naglasio je i načelnik općine Sopje Berislav Androš, na čijem se području nalazi sustav navodnjavanja Kapinci-Vaška.

– Ovo je za cijelu županiju veliki strateški projekt koji je prije nešto više od dvije godine i realiziran i pušten u pogon. Puno je tu OPG-ovaca koji su u nedoumici hoće li ga početi koristiti. Pokus koji smo obišli primjer je dobre prakse te pokazuje da je sustav navodnjavanja isplativ u vrlo kratkom periodu. Znam da su to velika ulaganja u startu ali ono što on nosi u idućih 20 godina neusporedivo je s onime što se trenutno dobiva. I prihodi i kvaliteta i kvantiteta su daleko veći od onoga što se dobije ako se taj sustav ne koristi – rekao je Androš.

(www.icv.hr, ml; foto: M. Rođak)