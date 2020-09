Nova TV uskoro donosi novu seriju “Dar mar” u kojoj glumi naš Draško Zidar

Uskoro u program Nove TV stiže nova dnevna dramska serija s elementima humora ”Dar Mar”. Nastala prema ideji glumca Luke Juričića, serija ”Dar Mar” puna je svježih elemenata te zabavne radnje, a iza koncepta i scenarija stoje iskusni i uspješni scenaristi Nataša Buljan, Mile Božićević i Tomislav Hrpka. Nova TV predstavlja zabavnu priču s humorističnim elementima, a ispričat će ju kroz brojne zgode i nezgode plejada zanimljivih likova koje će utjeloviti zvučna imena hrvatskog glumišta, jedan od njih je virovitičanin Draško Zidar.

Novi projekt Nove TV nastaje pod redateljskom palicom Zorana Margetića kao glavnog redatelja, a režiju potpisuju i Tomislav Rukavina, Darko Drinovac, Danijel Kušan i Robert Orhel, piše Nova TV.

Serija okuplja vrhunsku i brojnu glumačku postavu, pa ćemo tako imati priliku uskoro upoznati i osebujne likove koje će, uz Draška Zidara, utjeloviti, Ksenija Pajić, Milan Štrljić, Siniša Ružić, Barbara Nola, Ankica Dobrić, Enes Vejzović, Jasna Odorčić, Meliha Fakić, Stjepan Perić, Igor Mešin, Jan Kerekeš.

Nove karaktere malog imaginarnog mjesta Dizmova uprizorit će i glumci Roko Sikavica, Fabijan Pavao Medvešek, Mia Anočić Valentić, Katarina Madirazza, Lucija Glavich Mandarić, Martina Stjepanović, Robert Ugrina, Ana Begić Tahiri, i mnogi drugi.

Serija prati dogodovštine neobične šefice najmanje policijske postaje u državi – Božene – i njenih kolega policajaca, Branka i Željka, te umirovljenog policajca Milu, u jednom malom, mirnom i pitoresknom mjestu bez signala, koje kao da je zaglavilo u nekom prošlom, boljem vremenu.

To je mjesto u kojem nema kriminala i u kojem junaci serije vode lagodan život: plaća ide, a posla nema. Problemi nastaju onog trenutka kada im iz Uprave javljaju kako planiraju ugasiti njihovu postaju upravo zbog nedostatka posla, a njih poslati u prekomandu. Tamo gdje nema kriminala i policija je nepotrebna… Njima to nije po volji jer je svatko na neki način vezan za to pitoreskno mjestašce. Dolaze potom do pomalo nekonvencionalnog rješenja – da izmisle zločin koji će potom sami rješavati i time si “stvoriti” posao. Međutim s vremenom i uz angažman ostalih mještana koji se upletu u situaciju “zločin” prerasta njihove profesionalne sposobnosti i cijeli plan se postepeno počinje urušavati uz niz zabavnih zgoda i nezgoda. Prava je to prilika za jedan ozbiljan dar mar u malom mjestu.

(novatv.dnevnik.hr)