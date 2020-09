VREMENSKA PROGNOZA Temperature će postupno ponovno rasti, evo kakav nas rujan očekuje

Ljubitelji toplog vremena će doći na svoje. Temperature zraka u danima pred nama postupno će rasti. Možda u najtoplijem dijelu dana u tjednu pred nama „dosegnemo“ vrućih 30°C. Pred nama je iznadprosječno topao vremenski period. Ali ne i Bablje ljeto. Barem ne još…

Do kraja tjedna tijekom jutra i večeri mjestimice očekujemo kratkotrajnu sumaglicu ili maglu. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 12°C do 15°C. Najviše dnevne od 24°C do 30°C. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. UV indeks umjeren i visok.

Povoljni vremenski i biometeorološki uvjeti do kraja tjedna dobro će doći vinogradarima, voćarima i poljoprivrednicima.

U tjednu pred nama očekujemo nastavak ljepše strane kasnog ljeta. Barem u prvoj polovici tjedna. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 11°C do 15°C. Najviše dnevne od 24°C sredinom tjedna do 27°C. Vjetar slab do umjeren pretežno sjevernih smjerova.

Bacili smo pogled na „duge staze“. Na osnovu trenutnih izlaznih numeričkih prognostičkih modela rujan pred nama trebalo bi obilježiti lijepo rano jesenje vrijeme. Iznadprosječno topao te oborinama „sušniji“ rujan sve je izgledniji. Jedan „normalan“ klimatološki gledan rujan je pred nama.

Malo klimatoloških podataka vezanih uz rujan na području Virovitice. Apsolutni temperaturni maksimum tijekom rujna izmjeren je 06.09.2008. godine na području Virovitice, i iznosio gotovo „vrlo vrućih“ 34,9°C. Dok je apsolutni temperaturni minimum tijekom rujna 29.09.1971. godine iznosio -1,4°C. Prosječno tijekom rujna na području Virovitice „padne“ 74.3 mm oborine. Najsušniji rujan smo imali 1986. godine kada je palo samo 16,4 mm oborine. Dok je najkišovitiji rujan bio 2010. godine kada je palo 243,7 mm oborine.

(www.icv.hr, kp)