Igor Stojić iz Orahovice i Josip Ergović iz Našica napravili veliki podvig i posvetili ga Vukovaru i hrvatskim braniteljima 

Kada imaš hrvatsko srce u sebi, onda ništa nije teško i nemoguće. Dokazala su to i dva hrabra trkača, Igor Stojić (44) iz Orahovice i Josip Ergović (40) iz Našica. Oni su, naime, istrčali ultramaraton u dužini od 50 kilometara i posvetili ga Gradu Heroju Vukovaru te svim poginulim hrvatskim braniteljima. Ovaj maraton spojio je puno više, dva grada-Orahovicu i Našice, dva rukometna kluba prijatelja, RK NEXE i RK Orahovica te sve kulturno-povijesno-turističke lokacije Orahovice.

-Prvotni cilj je bio da istrčimo dionicu od Orahovice do Vukovara uz sudjelovanje Škole trčanja Orahovica i rukometaša naših klubova u određenim dionicama. No, zbog poznate situacije s koronavirusom, odluka je pala da nas dvojica istrčimo taj ultramaraton oko Orahovice. Start je bio ispred kurije Mihalović, a potom smo obišli Lager-spomen obilježje iz 1. Svjetskog rata, Crkvu svetog Lovre u Crkvarima, kuriju Heregovac, Ružicu grad, Stari grad, Kapovac, Manastir svetog Nikole, Vidikovac na Tromeđi i mnoge druge destinacije da bi se na kraju spustili u središte grada gdje smo položili lampione i pomolili se za sve žrtve Vukovara i sve poginule hrvatske branitelje. Bio je i kriza tijekom trčanja, no jedan drugog smo nevjerojatno bodrili i ponosan sam što smo uspjeli – kaže Stojić koji je kao i Josip Ergović po prvi puta istrčao tako dugu dionicu u komadu.

-Još proljetos na jednom zajedničkom druženju kod njegovog kuma, a mog Šogora Saše Kršije, Igor i ja smo razgovarali o trčanju i predložio mi je da napravimo neku utrku u kojoj bismo obišli znamenitosti Grada Orahovice ili išli do Vukovara. Meni, kao orahovačkom zetu svidjela se ta ideja i dogovorili smo se da ćemo ju provesti u djelo na jesen. U početku je bila ideja da nas bude više, ali s obzirom na trenutne uvjete, nismo se uspjeli skupiti, ali smo se dogovorili da ćemo nas dvojica to istrčati. Meni je to bio velik izazov jer do sada nisam trčao dužu dionicu od 30km. Trčanje je bilo vrlo zahtjevno, jer, osim dužine od 50 km, koje se na kraju pokazalo kao najmanji problem, dobar dio staze bio je vrlo težak i za prehodati, a kamoli za trčati. Vertikalni uspon od 1865 m razlike također potvrđuje koliko je ovaj podvig bio težak. Ipak, uz sve poteškoće i grč u nozi koji me uhvatio na 30.-om pa 43. Kilometru,, moram reći da sam uživao u trčanju i prekrasnoj prirodi. Osim, naravno, završetka utrke, izdvojio bih poseban osjećaj kada smo se uspeli na vrh Krndije Kapovac. Dogovor je da nagodinu idemo u neku novu avanturu – rekao je oduševljeni Josip naglasivši kako mu je posebno srce puno kada zna da je cijela priča posvećena Vukovaru i hrvatskim braniteljima. Ovakav podvih još nitko u povijesti Orahovice nije napravio, tako da Igor i Josip ulaze u orahovačku povijest s jednim plemenitim, domoljubnim i velikim ciljem kojeg su odradili punog srca i duše.

(www.icv.hr, vg)