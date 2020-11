KINO SLATINA Ovog vikenda pogledajte “Kućni ljubimci na tajnom zadatku”, “Klopa, cuga i luđaci” i “Freaky”

KUĆNI LJUBIMCI NA TAJNOM ZADATKU – SINK

-animirani

Petak, 27.11. u 17:00

Subota, 28.11. u 17:00

Nedjelja, 29.11. u 17:00

Roger je pas lutalica koji brine o napuštenim životinjama Robo Citya tako što krade hranu od bogatih i donosi je manje bogatim životinjama. Prilikom jedne takve krađe on upozna Belle, bogatu i razmaženu mačku te njih dvoje odmah upadnu u klasičnu pas-mačka svađu. Za to vrijeme roboti preuzimaju Robo City, a u tome im i pomaže gradonačelnik koji želi protjerati sve druge stanovnike grada. Roger i Belle bježeći pred robotima susreću brojne druge životinje koje su vlasnici zaboravili prilikom bijega, te shvaćaju da se unatoč svojim različitostima moraju osloniti jedni na druge kako bi preživjeli.

Cijena ulaznice: 20 kuna

KLOPA, CUGA I LUĐACI

-komedija

Petak, 27.11. u 19:00

Subota, 28.11. u 19:00

Nedjelja, 29.11. u 19:00

U studenom na velika platna dolazi komedija koja se bavi proslavom Dana zahvalnosti u uskom krugu obitelji. No među pozvanim i nepozvanim gostima postoje pojedinci koji će napraviti sve što je u njihovoj moći da ovaj Dan zahvalnosti nitko neće zaboraviti. Komediju je napisao i režirao Nicol Paone, a producenti su Ben Stiller i glavna glumica Malin Akerman. Abby se raduje mirnom i opuštenom Danu zahvalnosti koji će provesti sa svojom najboljom prijateljicom Molly. No, planovi za mirnu večer s puretinom ubrzo odlaze k vragu kada im se pridružuju novi Mollyin dečko i njezina osebujna majka. Ako na to dodamo i par nepozvanih gostiju koji se pojavljuju na večeri, uključujući Mollynu staru ljubav koji je ujedno i šaman te veseli gey trojac večera će se pretvoriti u zabavu koja će se dugo pamtiti.

Cijena ulaznice: 25 kuna

FREAKY

-horor, crna komedija

Petak, 27.11. u 21:00

Subota, 28.11. u 21:00

Nedjelja, 29.11. u 21:00

Zamjena tijela s nekim drugim sigurno nije ugodna. No kada do zamijene dođe između srednjoškolke i nemilosrdnog ubojice ulazimo u područje horora kojim se bavi novi film FREAKY. Scenarist i redatelj Christopher Landon (Happy Death Day) donosi crnohumorni horor film u kojem Vince Vaughn i Kathryn Newton glume ubojicu i žrtvu. Jason Blum se još jednom našao u ulozi producenta. Sedamnaestogodišnja Millie Kessler (Kathryn Newton) pokušava preživjeti sve drame koje donosi srednja škola i nepopularnost u istoj. No kada postane meta nemilosrdnog serijskog ubojice Butcher-a (Vince Vaughn) srednjoškolski i ljubavni problemi padaju u drugi plan. Tokom napada dođe do zamijene tijela između Butchera i Millie. Millie uskoro shvaća da ima samo 24 sata da se vrati u svoje tijelo inače će zauvijek ostati u tijelu Butchera. S druge strane Butcher u tijelu Millie vidi sjajnu priliku da se neopažen približi svojim novim žrtvama u srednjoj školi. Utrka s vremenom počinje.

Cijena ulaznice: 25 kuna

