Nabavljeni brzi testovi: Besplatno testiranje na koronavirus u ambulantama obiteljske medicine Doma zdravlja VPŽ i koncesionara

Sredstvima Virovitičko-podravske županije i Doma zdravlja VPŽ, nabavljeni su brzi antigeni testovi na virus SARS-CoV-2. Oni će se besplatno distribuirati liječnicima opće medicine na području cijele Virovitičko-podravske županije. Što znači da ćete se u svakoj ambulanti obiteljske medicine Doma zdravlja VPŽ i koncesionara moći besplatno testirati na koronavirus.

– Da, kupili smo 440 komada brzih antigenih testova na virus SARS-CoV-2. Cilj nam je olakšati rad liječnika opće medicine, spriječiti širenje koronavirusa, a pritom omogućiti brzo dijagnosticiranje pacijenata. Naime, kako bi doznali jeste li pozitivni ili negativni na koronavirus, procedura je sljedeća. Prvo trebate posjetiti liječnika, koji vam daje uputnicu za bris, a potom još dan ili dva čekate testiranje, pa još dan ili dva rezultate tog testiranja. Sve to svodi se i na do pet dana kada čekate rezultat jeste li pozitivni ili negativni. Za vrijeme tih pet dana, neki se ponašaju odgovorno, neki nažalost i ne, pa dok čekaju rezultat brisa, znaju „prošetati“ izvan „četiri zida“ i proširiti virus. Da se to ne događa, liječnici opće medicine, moći će pacijente, za koje se sumnja da imaju virus, potpuno besplatno testirati te za 15 do 20 minuta doznati, jesu li pozitivni ili negativni – kazao nam je dr. Ivica Fotez, ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije.

Fotez tvrdi kako će to liječnicama opće medicine uvelike olakšati hoće li nekome odrediti izolaciju ili samoizolaciju, ali i omogućiti testiranje izvan Opće bolnice Virovitica gdje se ono trenutno provodi.

– Pacijentima ćemo na ovaj način olakšati liječenje, ali i smanjiti eventualne troškove. Oni neće morati iz udaljenijih krajeva na testiranje u Viroviticu, već će to moći obaviti kod svog liječnika opće medicine u svojem naselju ili najbližoj ambulanti, gdje već teritorijalno pripadaju.

Poseban naglasak dan je na Dom u Borovi, kao jednom od strateških mjesta za sprječavanje širenja COVIDA-19.

– O tome posebnu brigu vodi dr. Ljiljana Kočan Bekić, a kako bi njoj olakšali rad, educirali smo i djelatnike Doma u Borovi, kako bi i oni sami mogli testirati svoje štićenike brzim antigenim testovima – zaključio je dr. Fotez.

Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, naglasio je važnost brzog testiranja.

– Nama je iznad svega bitno zdravlje naših stanovnika, pacijenata, kako bi u startu, što prije detektirali gdje se virus nalazi i kako bi onemogućili da se on širi dalje. Podržali smo Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije u nabavci brzih testova, a uvijek ćemo podržati svaku dobru ideju koja ima za cilj sprječavanje daljnjeg širenja koronavirusa – kazao je Andrović.

