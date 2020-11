Održani unutarstranački izbori HDZ-a: Izabrano vodstvo stranke na području VPŽ

Novi/stari predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Virovitičko-podravske županije Josip Đakić uputio je zahvalu članovima stranke koji su u nedjelju izašli na unutarstranačke izbore.

– Hvala svim našim članicama i članovima stranke koji su u nedjelju izašli na unutarstranačke izbore i ukazali povjerenje meni kao predsjedniku, novoizabranim potpredsjednicima, kao i članovima Županijskog odbora.

Vaša podrška obvezuje nas da upremo i dodatne snage i radimo na boljitku svake općine i grada u našoj županiji. Želimo dokazati koliko snažno možemo uzdići našu županiju.

Ovom prilikom želim zahvaliti i dosadašnjim potpredsjednicima, kao i članovima Županijskog odbora HDZ-a na uloženom trudu i energiji proteklih godina te vas sve pozivam na zajedništvo u pripremi za nadolazeće lokalne izbore – rekao je Josip Đakić.

Ovo je novoizabrano vodstvo Županijskog, gradskih i općinskih odbora na području Virovitičko-podravske županije:

ŽO HDZ-a VPŽ

Josip Đakić- predsjednik ŽO HDZ-a VPŽ

Igor Andrović- potpredsjednik ŽO HDZ-a VPŽ

Sanja Kirin- potpredsjednica ŽO HDZ-a VPŽ

Igor Fazekaš- potpredsjednik ŽO HDZ-a VPŽ

Darko Žužak- potpredsjednik ŽO HDZ-a VPŽ

GO HDZ-a Virovitica

Ivica Kirin- predsjednik GO HDZ-a Virovitica

Igor Andrović- potpredsjednik GO HDZ-a Virovitica

Damir Marenić- potpredsjednik GO HDZ-a Virovitica

Vlasta Honjek Golinac- potpredsjednica GO HDZ-a Virovitica

GO HDZ-a Slatina

Igor Fazekaš- predsjednik GO HDZ-a Slatina

Helena Hegediš- potpredsjednica GO HDZ-a Slatina

Josip Hetrih- potpredsjednik GO HDZ-a Slatina

Sanja Bošnjak- potpredsjednica GO HDZ-a Slatina

GO HDZ-a Orahovica

Saša Rister- predsjednik GO HDZ-a Orahovica

Darko Žužak- potpredsjednik GO HDZ-a Orahovica

Stjepan Troha- potpredsjednik GO HDZ-a Orahovica

Ivanka Pospihalj- potpredsjednica GO HDZ-a Orahovica

OO HDZ-a Pitomača

Željko Grgačić- predsjednik OO HDZ Pitomača

Rikard Bakan- potpredsjednik OO HDZ Pitomača

Marin Aragović- potpredsjednik OO HDZ Pitomača

OO HDZ-a Gradina

Marko Ajček- predsjednik OO HDZ-a Gradina

Tomislav Boban- potpredsjednik OO HDZ-a Gradina

Josip Brođanac- potpredsjednik OO HDZ-a Gradina

OO HDZ-a Sopje

Berislav Androš- predsjednik OO HDZ-a Sopje

Željko Janečić- potpredsjednik OO HDZ-a Sopje

Siniša Hrgović- potpredsjednik OO HDZ-a Sopje

OO HDZ-a Zdenci

Tomislav Durmić- predsjednik OO HDZ-a Zdenci

Jurica Kiris- potpredsjednik OO HDZ-a Zdenci

Vidica Kovačević- potpredsjednica OO HDZ-a Zdenci

OO HDZ-a Crnac

Ivica Špoljarić- predsjednik OO HDZ-a Crnac

Tomislav Bošnjak- potpredsjednik OO HDZ-a Crnac

Dragan Pavoković- potpredsjednik OO HDZ-a Crnac

OO HDZ-a Čačinci

Alen Jurenac- predsjednik OO HDZ-a Čačinci

Kristina Krmpotić- potpredsjednica OO HDZ-a Čačinci

Ivan Runje- potpredsjednik OO HDZ-a Čačinci

OO HDZ-a Čađavica

Mirko Rončević- predsjednik OO HDZ-a Čađavica

Marijo Pejić- potpredsjednik OO HDZ-a Čađavica

Zvonimir Golub- potpredsjednik OO HDZ-a Čađavica

OO HDZ-a Lukač

Đuro Bukvić- predsjednik OO HDZ-a Lukač

Stjepan Ivšić- potpredsjednik OO HDZ-a Lukač

Tomislav Živković- potpredsjednik OO HDZ-a Lukač

OO HDZ-a Mikleuš

Robert Grabar- predsjednik OO HDZ-a Mikleuš

Andrija Hitner- potpredsjednik OO HDZ-a Mikleuš

Milan Pinčar- potpredsjednik OO HDZ-a Mikleuš

OO HDZ-a Suhopolje

Marijan Brlek- predsjednik OO HDZ-a Suhopolje

Ilija Blažević- potpredsjednik OO HDZ-a Suhopolje

Siniša Horvat- potpredsjednik OO HDZ-a Suhopolje

OO HDZ-a Špišić Bukovica

Hrvoje Miler- predsjednik OO HDZ-a Špišić Bukovica

Tihomir Majstorović- potpredsjednik OO HDZ-a Špišić Bukovica

Zoran Raptavi- potpredsjednik OO HDZ-a Špišić Bukovica

OO HDZ-a Voćin

Predrag Filić- predsjednik OO HDZ-a Voćin

Hrvoje Dorić- potpredsjednik OO HDZ-a Voćin

Roko Perić- potpredsjednik OO HDZ-a Voćin

OO HDZ-a Nova Bukovica

Vinka Bokorni- predsjednica OO HDZ-a Nova Bukovica

Darko Takač- potpredsjednik OO HDZ-a Nova Bukovica

Željko Lehpamer- potpredsjednik OO HDZ-a Nova Bukovica

(www.icv.hr)