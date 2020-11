OPĆINA SOPJE Održana početna konferencija Interreg natječaja projekta Drava events II, ”Events of the both side of the Drava River”

Danas (petak) je u sopjanskom Mjesnom domu održana početna konferencija Interreg natječaja projekta Drava events II, ”Events of the both side of the Drava River”. Zbog trenutne situacije vezene uz epidemiju koronavirusom te epidemioloških mjera početna konferencija je održana s manjim brojem sudionika nego što je to bilo predviđeno. Tako su na konferenciji u Sopju nazočili predstavnici Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije VIDRA, predstavnici udruga s područja općine Sopje koje su uključene u projekt, zamjenik župana Marijo Klement te načelnik općine Sopje Berislav Androš, dok su predstavnici Hrvata u Mađarskoj konferenciju pratili video linkom.

Trajanje projekta je 24 mjeseca, ukupne vrijednosti 339 332,63 €, od čega EU sufinancira 288 432,72 €. Partneri u projektu su Općina Sopje i Općina Drávasztára, kojima kroz projekt pripada 154 310,67 €, odnosno 185 021,96 €. Opći cilj projekta je očuvanje i promicanje kulturne i tradicijske baštine kroz organizaciju događanja tijekom cijele godine, nadogradnju već postojeće turističke rute, razvijanje slike atraktivnog, autentičnog i jedinstvenog kulturnog odredišta s obje strane rijeke Drave, generiranje većeg broja posjetitelja u regiji i doprinos razvoju turističkih atrakcija s mogućnostima povećanja prihoda. Specifični ciljevi projekta su očuvati i promovirati kulturnu i tradicijsku baštinu organizacijom zajedničkih prekograničnih događanja (kao nadogradnja na postojeću turističku rutu), stvoriti infrastrukturu potrebnu za organiziranje prekograničnih i regionalnih događanja, te promovirati zajedničku prekograničnu kulturnu baštinu.

Nazočne je sa aktivnostima kroz projekt koji će provoditi Općina Sopje upoznao općinski načelnik Berislav Androš.

– Dugoočekivani projekt dravskih manifestacija, na natječaju Interreg Mađarska-Hrvatska, danas je zaživio na ovoj početnoj konferenciji. Formalno je ovaj projekt započeo potpisivanjem ugovora 1. kolovoza ove godine i rok provedbe će biti dvadeset četiri mjeseca. Na ovoj konferenciji, koja je bila usklađena sa epidemiološkim mjerama, sudjelovala je nekolicina ljudi sa naše strane, a sa mađarske kroz video konferenciju moj kolega Šandor Matorić načelnik Općine Drávasztára, predstavnik hrvatske nacionalne manjine u mađarskom Parlamentu Jozo Solga i gospodin Taloš kao naš regionalni zajednički koordinator na ovom projektu. Kroz projekt će biti izgrađena određena infrastruktura te će se provesti deset manifestacija sa naše strane i isto toliko s mađarske strane kroz dvije godine. Suradnja naše dvije općine ne traje tek nekoliko godina, već nekoliko desetljeća, i siguran sam da će se nastaviti i poslije ovog projekta. Što se tiče naše strane, odnosno Općine Sopje, prvo što moramo napraviti iz ovog projekta je uređenje infrastrukture koja je potrebna za organizaciju planiranih manifestacija, a radi se o izgradnji velikog platoa iza zgrade Općine te pristupne ceste između župnog dvorišta i zgrade Općine te izgradnja bine od sto pedeset i osam kvadrata. Nakon toga idemo u izgradnju adventskih kućica i kada to sve budemo imali spremno krećemo u realizaciju manifestacija, za koje se nadam da ćemo moći održati zbog mjera koje su na snazi, a vezane su uz koronavirus. Manifestacije koje planiramo održati su već one tradicionalne Dravsko proljeće, Zagorske jeseni, Mijoljska potkova, Bošporijada, Ivanje, Ribarski dan na rijeci Dravi, a imati ćemo i nešto novih – istaknuo je, između ostalog, načelnik Androš.

Projekt se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. (www.icv.hr, ADF; Fotografije: D. Fišli)