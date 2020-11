“STOP SEKSIZMU” U Virovitici održana javna akcija o problematici seksizma kao neprihvaćenog oblika ponašanja

Ispred Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica danas (četvrtak) je održana javna akcija “Stop seksizmu”.

Organizirana je u suradnji Udruge S.O.S. Virovitica sa Ženskom mrežom Hrvatske. Na taj način priključili su se kampanji Vijeća Europe za promicanje provedbe Preporuke o prevenciji i suzbijanju seksizma, koja za cilj ima rasvijetliti seksističko ponašanje te navodi konkretne načine kako ga vlade i drugi dionici mogu suzbiti.

Preporuka je odgovor na rastuće i dalekosežne posljedice seksizma u svim dijelovima društva i sadrži prvu ikada međunarodnu pravnu definiciju seksizma. U njoj je uspostavljena povezanost svakodnevnih pojava seksizma s nasiljem nad ženama kao dio kontinuuma koji stvara ozračje zastrašivanja, straha, diskriminacije, a koje pogađa uglavnom žene i djevojčice.

-Seksizam je manifestacija povijesno nejednakih odnosa moći između žena i muškaraca, što dovodi do diskriminacije i sprječava puno napredovanje žena u društvu – istaknuto je u Preporuci Vijeća Europe o prevenciji i suzbijanju seksizma.

Ponekad je lako zaboraviti da je seksizam duboko ukorijenjen u našem društvu, da je spretno upakiran u humor, da ga zapravo smatramo normalnim, a ne bismo trebali. Ili, još gore, da ga niti ne prepoznajemo. Prema Vijeću Europe jedna od skupina žena koje su posebno izložene verbalnom zlostavljanju tijekom obavljanja svoga posla su i novinarke (čak njih 65 posto). Kako se politički moćni muškarci (među njima sadašnji i bivši gradonačelnici) na seksistički i uvredljiv način odnose prema novinarkama sve češće svjedočimo putem naših medija. Naziva ih se pogrdnim imenima, omalovažava i podcjenjuje.

-Sve ovo govori koliko je naše društvo duboko prožeto seksizmom prema ženama, vrlo često ga niti one same nisu svjesne jer su se navikle da je to jednostavno tako. No, to ne smije ostati tako! Cilj javne akcije je bio da osvijestimo i senzibiliziramo širu javnost o problematici seksizma kao neprihvaćenog oblika ponašanja, odnosno nasilja nad ženama – rekli su iz Udruge S.O.S.

