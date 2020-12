GDCK SLATINA Predsjednica Ljiljana Peretin: Zahvaljujem svima na pokazanoj solidarnosti i empatiji, akcija prikupljanja traje do daljnjega

Gradsko društvo Crvenog križa Slatina već je jučer (utorak) započelo s prikupljanjem humanitarne pomoći za potresom pogođena područja Siska, Petrinje, Gline… Pomoć u trajnim namirnicama i higijenskim potrepštinama jučer se prikupljala u prostorijama Crvenog križa Slatina do 20 sati, a nastavljena je danas (srijeda) u 7 sati, te će, po posljednjim informacijama, trajati do 20 sati.

Po riječima Ljiljane Peretin, predsjednice Gradskog društva Crvenog križa Slatina, građani od jutros ne prestaju pristizati s potrepštinama za potresom pogođena područja.

– Nakon što su župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović i dožupan Marijo Klement uputili apel stanovnicima županije za prikupljanjem humanitarne pomoći za stradale u potresom pogođenim područjima, mi smo u Crvenom križu Slatina u utorak poslijepodne započeli s prikupljanjem pomoći, ovdje u našem prostoru. Danas smo nastavili s istim aktivnostima, a građani ne prestaju donositi potrepštine, kao što je nekvarljiva hrana i higijenski artikli. Kad nama građani donesu humanitarnu pomoć mi je sortiramo i po potrebi, u koordinaciji sa županijskim Crvenim križem i Stožerom civilne zaštite Virovitičko-podravske županije, ćemo je dostavljati na potresom pogođena područja. Nažalost, potreba za pomoći neće trajati samo nekoliko dana, to će trajati nekoliko mjeseci, te svi ljudi koji žele pomoći, a njih ima jako puno, imaju vremena za to i ubuduće. Zahvalila bih se svima koji su do sada donijeli pomoć, i onima koji će to učiniti, na pokazanoj solidarnosti i empatiji – rekla je Ljiljana Peretin.

U pomoć pri razvrstavanju prikupljene humanitarne pomoći došao je i slatinski gradonačelnik Denis Ostrošić.

– Danas smo imali sastanak Stožera civilne zaštite grada Slatine, na kojemu su bili i predstavnici Crvenog križa, Grada Slatine i Lions cluba, te smo dogovorili nastup prema građanima, jer je činjenica da ima dosta stihije koju zapravo treba spriječiti. Naime, postoji sustav civilne zaštite, Crvenog križa na nivou Hrvatske, a i Županija je, isto tako, išla prema građenima naše županije da se ovo pojedinačno odlaženje u potresom pogođena područja spriječi, te da se sve individualne akcije kanaliziraju upravo kroz Crveni križ – istaknuo je gradonačelnik Ostrošić i dodao kako je Grad Slatina donio odluku da će za početak izdvojiti 50 tisuća kuna te ih usmjeriti u potresom pogođena područja.

Pomoć za potresom pogođena područja prikuplja se i u općinama sa slatinskog područja. Tako se u općini Mikleuš pomoć prikuplja u općinskoj vijećnici od 8 do 15 sati te u Boriku i Četekovcu, u općini Sopje se pomoć prikuplja u Mjesnom domu od 7.30 do 15 sati te u još nekim Mjesnim odborima koji će potom pomoć dopremiti u sopjanski Mjesni dom, u Voćinu se pomoć prikuplja u Vatrogasnom domu od 8 do 14 sati, u Čađavici u prostoru Mjesnog doma od 8 do 15 sati i u Novoj Bukovici, također, u prostoru Mjesnog doma od 8 do 15 sati. Humanitarna pomoć će se u navedenim općinama prikupljati svakim radnim danom. Načelnici navedenih općina jedinstveni su što se tiče prikupljanja pomoći te su naglasili kako će istu prikupljati skroz dok za to bude potrebe.

U slatinskom Crvenom križu smo saznali kako postoji potreba za dječjom hranom-gotovim kašicama, kao i pelenama za djecu te mole građane da pri kupovini potrepština koju žele donijeti obrate pozornost upravo na te artikle.

