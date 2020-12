Igor Pavković: Ove smo godine najveći prioritet dali humanitarnom djelovanju

Vijeće srpske nacionalne manjine predvođeno predsjednikom, ujedno i zamjenikom župana VPŽ Igorom Pavkovićem, dobro je poznato i prepoznato po svom vrlo aktivnom radu, baziranom prvenstveno na humanitarnoj pomoći, ali i održavanju kulturne tradicije i društvenog života ljudi srpske nacionalne manjine. Tako smo u ovotjednom izdanju emisije namijenjene nacionalnim manjinama “Nek se čuje i naš glas” ugostili Igora Pavkovića koji nam je otkrio koje sve aktivnosti provode.

– Nova vremena zahtijevaju i nov način rada, a naše Vijeće našlo je način kako da unatoč pandemiji COVID 19 ne prekidamo naš kontinuitet. Sjećamo se da je tijekom ljeta bila izvjesna stanka od mjera za sprječavanje širenja korone, pa smo dosta aktivnosti realizirali upravo u tom terminu – rekao nam je na početku našeg razgovora Igor Pavković te odmah nastavio sa važnijim aktivnostima Vijeća.

– Održali smo četiri sjednice Vijeća srpske nacionalne manjine VPŽ naravno uz pridržavanje svih epidemioloških mjera, no upitna je zadnja, peta i najvažnija sjednica na kojoj bi se trebao donijeti plan rada i financijski za iduću godinu i koja bi se trebala održati krajem ove godine. S obzirom da Vijeće broji 25 članova, sjednicu nije moguće održati u zatvorenom prostoru, a zbog hladnog vremena ne možemo je održati ni na vanjskom prostoru. Uskoro ćemo održati sastanak predsjedništva Vijeća na kojemu ćemo se dogovoriti kako da tu sjednicu održimo, shodno zakonskim odredbama i naravno naputcima Stožera civilne zaštite, a vjerojatno ćemo izabrati on-line način – napomenuo je Igor Pavković, koji nas je tom prigodom i upoznao s nekim od važnih aktivnosti koje provodi Vijeće srpske nacionalne manjine, a jedna od tih aktivnosti je svakako izgradnja srpskih kulturnih centara u Slatini i Voćinu.

– Korona kriza onemogućila je način provođenja nekih aktivnosti, tako da nismo mogli održavati planirana društvena događanja koja naravno i koštaju, a morali smo rebalansirati predviđene proračune tako da je dio sredstava koji bi inače bio utrošen na druge svrhe, iskorišten na izgradnju ova dva kulturna centra koja su trenutno u fazi gradnje. Kulturni Centar u Voćinu je osim unutrašnjeg opremanja, skoro dovršen. Radi se o zgradi od nekih 400 metara kvadratnih sa oko 200 metara kvadratnih korisnog prostora s jednom salom za pedesetak ljudi za razna kulturno-umjetnička i druga okupljanja te prostorije za rad Vijeća i KUD Prosvjeta. Osim toga ima još nekoliko pratećih kancelarija, a u planu nam je tamo smjestiti i jednu manju knjižnicu te muzej. Kulturni centar u Slatini znatno je većih gabarita, a gradnja istog trajati će otprilike pet godina. Napravljeni su grubi građevinski radovi u koje je utrošeno oko 600.000 kuna. Ako sve bude po planu, iduće godine bi išli s izgradnjom gornjeg kata i potkrovlja i krovišta čime bi taj dio gradnje bio završen. Nakon toga, a ovisno o financijski sredstvima, polako bi rješavali unutrašnji prostor i sve ono što je potrebno da taj centar krene sa svojim radom – rekao je Pavković dodavši kako se ovi projekti financiraju preko Srpskog narodnog vijeća iz programa kapitalnih investicija.

– Nadamo se da će se u dogledno vrijeme ti projekti moći financirati i iz nekih drugih izvora. Što se vlasništva tiče, zgrada u Voćinu je vlasništvo Srpskog narodnog vijeća, a zgrada u Slatini je na zemljištu Srpske pravoslavne crkve s kojom Vijeće ima ugovor u kojem je reguliran rad i korištenje te zgrade koja nije namjenjena samo članovima Vijeća, nego i svim drugim građanima. Vjerujem da ćemo raznim sadržajima, od kulturno umjetničkih, edukativnih i zabavnih doprinijeti ukupnim događanjima posebice u gradu Slatini, ali i šire – istakao je Igor Pavković te napomenuo da je u planu Vijeća značajna stavka i izgradnja sakralnih objekata i spomeničke baštine.

– Na žalost iza nas je rat i iako je od tad prošlo tri desetljeća, još uvijek ima štete na sakralnim objektima i na spomeničkoj baštini. U proteklih pet godina obnovljeno je nekoliko crkava koje su bile ili totalno uništene ili djelomično stradale u ratu i ta obnova se privodi kraju. Ono što se trenutno radi je gradnja kapelice neposredno uz crkvu u Mikleušu koja je posvećena pravoslavnom svecu Vasiliju Ostroškom. To je ujedno i prvi sakralni objekt te vrste na području Slavonske eparhije. Još treba raditi i na obnovi srušene crkve u Obradovcima u općini Zdenci koji je jedini pravoslavni objekt u toj općini. Također je tu i obnova crkve u Maloj Črešnjevici koja je također u ruševinama, potom crkva u Jasenašu, Smudama, Macutama… sve skupa oko desetak sakralnih objekata – nabrojao je planiranu izgradnju i obnovu Pavković, a pri tom i napomenuo da najveću važnost njihovog djelovanja ima humanitaran rad, jer kako je istaknuo, bez ljudi svi ti objekti neće imati nikakav značaj.

– Humanitarna pomoć je ljudska obveza svakog od nas, posebice kada se radi o teškim trenucima, siromaštva i bolesti, znatno potpomognutom i ovom korona krizom. Upravo zbog tog smo ove godine humanitarnom djelovanju dali najveći prioritet. Iskoristili smo, a to i sad činimo, svaki slobodan trenutak da obiđemo starije i nemoćne, uglavnom siromašne kojima je humanitarna pomoć i više nego potrebna, neovisno da li se to radi o namirnicama, kućnim potrepštinama, radovima u domaćinstvu, ali ponekad je i lijepa riječ i savjet dovoljna. Sve to dajemo, a i poput drugih sličnih udruga i nama je to temelj djelovanja. U to spada i donacija ogrjevnog materijala, tako je na inicijativu člana Vijeća srpske nacionalne manjine općine Gradina Dejana Bogovca u osam staračkih obitelji u selu Vladimirovac u općini Gradina donirano osam metara ogrjevnog drveta – spomenuo je samo dio humanitarnih aktivnosti članova Vijeća Igor Pavković koji je pred kraj našeg razgovora napomenuo da je još jedna od vrlo važnih aktivnosti, izdavačka i istraživačka aktivnost.

– U ovo vrijeme globalizacije, ono kulturno blago koje smo imali vijekovima odlazi u nepovrat. Jedini način je da se ta kulturna baština zapiše, stavi u tisak i na taj način sačuva, neovisno radi li se o knjizi ili nekom drugom pisanom materijalu. Ovom prigodom bih i pohvalio članove Vijeća srpske nacionalne manjine i društva Prosjeta, pododbor u Voćinu koji izdaju po jednu knjigu skoro svake dvije godine. Ljudi su prepoznali važnost toga, a ove godine profesor Jovan Vuković iz Voćina izdao je knjigu u organizaciji pododbora Prosvjeta Voćin i Vijeća srpske nacionalne manjine općine Voćin koja se zove „Voćin u prošlosti“ i koja obuhvaća područje starog voćinskog kotara koje je obuhvaćalo tridesetak naselja od prapovijesti pa do 1990. godine. Sažeo je to na tristotinjak stranica, koristeći raznu korisnu literaturu, a opisi ljudi i načina života detaljno su opisani. Svi koji se žele baviti tom djelatnošću dobro su došli, neka mi se jave a ja ću im u svakom slučaju sa svoje pozicije zamjenika župana VPŽ i predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine VPŽ pomoći u tome – rekao nam je na kraju našeg razgovora Igor Pavković.

