KINO SLATINA Ovog vikenda pogledajte prvi pravi biografski film o Nikoli Tesli i crnu komediju “Freaky”

TESLA

-biografski

Petak, 04.12. u 18:00

Subota, 05.12. u 18:00

Nedjelja, 06.12. u 18:00

Životna priča čovjeka koji je, kako kažu “izmislio 20. stoljeće” će kronološki pratiti Tesline američke godine, nizanje njegovih ključnih otkrića i sukob s Thomasom Alvom Edisonom.

Cijena ulaznice: 25 kuna

FREAKY

-horor, crna komedija

Petak, 04.12. u 20:00

Subota, 05.12. u 20:00

Nedjelja, 06.12. u 20:00

Zamjena tijela s nekim drugim sigurno nije ugodna. No kada do zamijene dođe između srednjoškolke i nemilosrdnog ubojice ulazimo u područje horora kojim se bavi novi film FREAKY. Scenarist i redatelj Christopher Landon (Happy Death Day) donosi crnohumorni horor film u kojem Vince Vaughn i Kathryn Newton glume ubojicu i žrtvu. Jason Blum se još jednom našao u ulozi producenta. Sedamnaestogodišnja Millie Kessler (Kathryn Newton) pokušava preživjeti sve drame koje donosi srednja škola i nepopularnost u istoj. No kada postane meta nemilosrdnog serijskog ubojice Butcher-a (Vince Vaughn) srednjoškolski i ljubavni problemi padaju u drugi plan. Tokom napada dođe do zamijene tijela između Butchera i Millie. Millie uskoro shvaća da ima samo 24 sata da se vrati u svoje tijelo inače će zauvijek ostati u tijelu Butchera. S druge strane Butcher u tijelu Millie vidi sjajnu priliku da se neopažen približi svojim novim žrtvama u srednjoj školi. Utrka s vremenom počinje.

Cijena ulaznice: 25 kuna

(POU Slatina, video: youtube.com)