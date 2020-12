Naš Tomislav Maloča od radijskog etera i svijeća do oldtimera – sve radi s osmijehom

Kako drukčije ući u ‘‘priču s osmijehom‘‘ nego s čovjekom kojemu je osmijeh zaštitni znak i koji na život gleda i sve pobjeđuje isključivo na taj način. On je naš Tomislav Maloča, voditelj ICV radija i vlasnik obrta za proizvodnju svijeća, ali ne bilo kakvih, nego svijeća s potpisom, zapravo svijeća s dušom. Tomislav Maloča je onaj prepoznatljivi glas iz radijskog etera kojeg je zavolio od malih nogu.

– Odmalena sam gajio nekakvu ljubav prema radiju i prve korake k tome napravio kao srednjoškolac kada sam u to vrijeme ilegalno pokrenuo jedan piratski radio na području Virovitice i počeo puštati glazbu iz svoje sobe, smetao susjedima signalom i roditeljima bukom, no nekako je išlo. Uvijek sam znao da ću tu ljubav pretočiti jednog dana u svoj posao. Godine 2006. tako sam pokrenuo svoju agenciju za reklame i marketing i moje reklame su išle na Novu TV i HRT. Polako sam počeo raditi kao suradnik na virovitičkom gradskom radiju tada pod nazivom Alfa, a zatim smo pozvani na ICV gdje sam počeo kao honorarac i vrlo brzo su me zaposlili kao stalnog, što sam i danas i evo sada svako jutro ‘kukuričem‘ od 6.30 na istim valovima – počinje priču Tomo, kojeg ljudi u cijeloj Virovitičko-podravskoj županiji i šire, gdje god uđe u trgovinu i progovori, odmah prepoznaju po glasu.

– Zapravo sam jako sretan kada se to dogodi, dođem na neki šalter gdje me ljudi još ne znaju i kažu ‘pa čuli smo vas negdje, odnekud ste mi poznati‘ i onda ja onako radijskim glasom odgovorim ‘je l‘ možda s radija‘ i onda ono – da, to je to ili, recimo, kada nekoga zovem na mobitel pa odmah pitaju ‘jesam u eteru?‘ i tako. To je nešto što me jako čini sretnim i uživam u svakom trenutku provedenom na radiju ili kao voditelj manifestacija na pozornici, to je jedan dio mog života iz kojeg doista crpim životnu energiju – kaže Tomislav Maloča koji, uz radio, radi još jednu prelijepu stvar.

Naime, kako je čovjek koji zrači optimizmom i iz svega pokušava izvući pozitivu i ono “nešto više”, tako je to učinio i sa svijećama. Već nekoliko godina ima otvoren obrt “Maloča – svijeće s potpisom”, u kojemu proizvodi lampione s porukama najmilijima.

– Prije sedam godina moja supruga Marijana i ja pokrenuli smo ovu proizvodnji s idejom da pretočimo svoje znanje i iskustvo u posao koji će biti kvalitetan i kojemu ćemo se posvetiti onako kako treba, a ne samo kako bismo nešto zaradili. Tako je sve krenulo s lampionima, svijećama i mirisnim svijećama, a ove lampione s potpisom je zaštitio i Državni zavod za intelektualno vlasništvo. Danas tim svijećama opskrbljujemo cijelu Hrvatsku i konstantno radimo na kvaliteti, redovno ih kontroliramo na groblju da vidimo koliko gore i baš smo ponosni jer gore onako kako bi trebale. Nema tu u našim svijećama nekih posebnih dodataka kako bismo, recimo, dobili veći volumen ili težinu, čisto radimo onako kako nam naša tehnologija kojom radimo dopušta, a to je zapravo naš najveći uspjeh. I zato smo u imenu obrta išli sa svojim prezimenom Maloča jer njime garantiramo kvalitetu onoga što radimo – kaže Maloča, koji, kako rekosmo, s osmijehom kroči kroz život, pa baš s takvom najjačom zaštitom putuje kroz ovo nesretno razdoblje epidemije koronavirusa i ima jedinstvenu poruku za sve ljude u Hrvatskoj.

– Uvijek na sve gledam s osmijehom jer tako je najlakše. Svi mi u mojoj obitelji pokušavamo s tom jednom dozom pozitive sve svladati i moram reći da u svemu što radim imam snažnu i bezrezervnu podršku svoje obitelji i bez nje ništa ne bih mogao. Imam ja u svemu ovome još jednu svoju veliku muzu jer uistinu je naporno biti koncentriran nekoliko sati dnevno u eteru i uz to još na radiju vodim marketinšku službu pa potom poslije svega slijedi privatni posao i jednostavno moraš pronaći još nešto, ispusni ventil. I to je ta moja muza, a riječ je o oldtimerima gdje sam danas predsjednik Oldtimer kluba Virovitica gdje nastojim provesti svoje slobodne trenutke uz stare automobile i motore i tu malo otpustim kočnice sa svojom ekipom i tu pronalazim svoje dobro raspoloženje za svaki novi dan. Ljudi bi u ovo turobno vrijeme trebali pronaći neku razonodu, sve okrenuti na jednu pozitivnu stranu jer, na kraju krajeva, i ovo jednom mora proći – zaključio je čovjek s osmijehom Tomislav Maloča.

(www.icv.hr, vg)