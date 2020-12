Održana završna konferencija hvalevrijednog i uspješno provedenog projekta “Zaželi – općina Čađavica”

Danas (utorak) je u skladu sa svim epidemiološkim mjerama u čađavačkom Mjesnom domu održana završna konferencija projekta “Zaželi – općina Čađavica”.

Projekt je odobren u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova EU pod nazivom “Zaželi – program zapošljavanja žena” financiranog u okviru operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.” iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Općina Čađavica je zajedno s Razvojnom agencijom VIDRA izradila cjelokupnu dokumentaciju te se samostalno javila na poziv. Ukupna vrijednost projekta je 2.040.257 kuna, a razdoblje provedbe projekta je od 6. srpnja 2018. do 6. siječnja 2021. godine. Nositelj projekta je Općina Čađavica, a partneri u projektu Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Virovitica i Centar za socijalnu skrb Slatina.

Projektom je zaposleno 12 žena, jedan voditelj projekta i jedan koordinator projektnih aktivnosti, a istim je obuhvaćeno 72 starih i nemoćnih osoba s područja općine Čađavica kao krajnjih korisnika.

Na završnoj konferenciji kroz projekt je nazočne proveo voditelj projekta Igor Čiček, a obratio im se i općinski načelnik Mirko Rončević.

– Kroz sam projekt prvo je zamišljeno da zaposlimo deset teže zapošljivih žena koje su dugo bez posla, no mi smo na kraju zaposlili dvanaest žena. Što se tiče krajnih korisnika projekta, njih sedamdeset i dvoje je bilo stalnih, a ukupno je kroz cijeli projekt prošla sto i jedna osoba. Na početku smo bilo malo skeptični kako će to proći i kako će to korisnici prihvatiti, ali kako je vrijeme odmicalo tako smo imali sve više novih korisnika i meni je drago što je projekt prošao vrlo dobro. Pošto šestog siječnja sljedeće godine projekt završava, već imamo upite zainteresiranih da li će se isti nastaviti i mi se iskreno nadamo da ćemo do kraja godine, ili barem početkom sljedeće, dobiti od resornog ministarstva odluku da se projekt nastavlja i, naravno, da onda još dvanaest mjeseci projekt zaživi. Iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim svima koji su sudjelovali u ovom projektu, od Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, od zaposlenika moje Općine, od onih koje su radile kroz projekt, pa do vas medija koji ste nas cijelo vrijeme pratili i izvještavali o samom projektu – rekao je općinski načelnik Mirko Rončević te svima nazočnima zaželio sretne i blagoslovljene nadolazeće blagdane.

(www.icv.hr, adf, foto: D. Fišli)