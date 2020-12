OPĆINA SUHOPOLJE Ususret Božiću: Doznajte uvjete i raspored podjele poklona za djecu

I ove godine Općina Suhopolje u suradnji s vijećima mjesnih odbora organizira podjelu poklona ususret Božiću koja će obuhvatiti djecu do 10 godina starosti s područja općine Suhopolje.

S obzirom na epidemiološku situaciju, podjela poklona nije moguća na način kako se to organiziralo prethodnih godina. Zbog zabrane okupljanja, pokloni će, za sve polaznike Osnovne škole Suhopolje biti podijeljeni u školama u općini Suhopolje te u svim područnim školama (za učenike od 1. do 4. razreda).

Za djecu do sedme godine starosti koja imaju prebivalište u naseljima: Borova, Budanica, Cabuna, Gaćište, Jugovo Polje, Levinovac, Naudovac, Orešac, Pčelić, Pepelane, Pivnica Slavonska, Trapinska, Trnava Cabunska, Zvonimirovo i Žubrica, podjelu poklona će osigurati mjesni odbor.

Za djecu do sedme godine starosti koja imaju prebivalište u naselju Suhopolje, podjela poklona vršit će se od utorka, 8. prosinca do četvrtka, 10. prosinca od 12 do 15 sati te u petak, 11. prosinca do 16 sati u Hrvatskom domu Suhopolje.

-Sve roditelje molimo da sami bez prisustva djeteta dođu po poklon za mališane te da se prilikom posjeta Općini pridržavaju svih epidemioloških mjera kako bismo na siguran način svim našim najmlađima uručili poklon tijekom nadolazećih blagdana – poručili su iz Općine Suhopolje.

(Općina Suhopolje, foto: M. Rođak)