Osnovna škola IBM Virovitica: Ravnatelj Ivica Tomljanović poslao obavijest učenicima o nastavi na daljinu

Na službenim stranicama virovitičke Osnovne škole “Ivane-Brlić Mažuranić” objavljena je obavijest vezanu uz nastavu na daljinu koja će se odvijati od 21. do 23. prosinca.

-Dragi učenici predmetne nastave, poštovani roditelji/skrbnici, s obzirom na epidemiološku situaciju te s ciljem očuvanja zdravlja svih nas od ponedjeljka pa do srijede nastava će se odvijati na daljinu. Za vas, učenike predmetne nastave, to znači da od ponedjeljka nastavu pratite preko platforme Teams, koju svi imate instaliranu na svojim uređajima (tabletima). Vaša dužnost je biti redovit u izvršavanju školskih obaveza, a nastavu pratiti prema uputama predmetnih učitelja. Vaša aktivnost na nastavi bit će praćena, a mogući izostanak aktivnosti s pojedinih sati evidentiran kao izostanak o kojemu će biti obaviješteni vaši roditelji. Vjerujemo da ova tri dana to neće biti problem i da ćemo dočekati kraj polugodišta odgovorno i bez teškoća. Zimski odmor za sve učenike počinje 24. prosinca 2020. i traje sve do 15. siječnja 2021. godine. Prvi dan nastave nakon zimskog odmora je 18. siječanj 2021. kada učenici B smjene (putnička smjena) nastavu polaze u jutarnjem terminu, a učenici A smjene (gradska smjena) nastavu polaze u poslijepodnevnom terminu.

Želimo da svi dočekamo Božić i Novu godinu u krugu naših najbližih na miran način i bez zdravstvenih problema. Tome možemo doprinijeti ako se ponašamo odgovorno i brinemo o sebi i našim najbližima – poručio je ravnatelj škole Ivica Tomljanović.

Pedagoginja i psihologinja također su učenicima poslale uputu koju možete otvoriti OVDJE.

(virovitica.hr, OŠ IBM)