Pomoć za Petrinju, Sisak, Glinu skuplja se u GDCK-u Virovitica i mjesnim domovima u virovitičkim prigradskim naseljima

U prostorima Crvenog križa u Virovitici, Slatini i Orahovici, prikuplja se pomoć za stradale stanovnike Petrinje i okolice koje je u utorak pogodio razoran potres.

U Crvenom križu apeliraju na sve one koji žele pomoći, da pomognu s trajnim namirnicama i higijenskim potrepštinama, jer je to trenutno najpotrebnije. Pomoć se u utorak skupljala do 20:00, a u iduće dane će se skupljati od 8:00 do 15:00 sati.

Pomoć za stradale u Petrinji skuplja se na inicijativu građana, mjesnih odbora, udruga…

Između ostalog, pomoć se skuplja i u:

Mjesnom domu u Podgorju u srijedu, 30. prosinca od 10:00 do 12:00 te od 18:00 do 20:00 sati

Mjesnom domu u Rezovcu u srijedu, 30. prosinca od 17:00 do 19:00 sati

Prostorijama Nogometnog kluba u Svetom Đurađu u srijedu, 30. prosinca od 14:00 do 17:00 sati

Mjesnom domu u Golom Brdu u srijedu, 30. prosinca od 14:00 do 16:00 sati

Mjesnom domu u Taborištu u srijedu, 30. prosinca od 17:00 do 20:00 sati

Mjesnom domu u Rezovačkim Krčevinama u srijedu, 30. prosinca od 17:00 do 20:00 sati

Na području Mjesnog odbora Stjepan Radić u srijedu, 30. prosinca, od 13:00 do 14:00 sati kombijem će se ispred kuća skupljati potpepštine, o čemu su stanovnici obaviješteni te će iste biti prevezene u Crveni križ

Mjesnom domu u Koriji u četvrtak, 31. prosinca od 12:00 do 16:00 sati

Mjesni dom u Milanovcu nije u funkciji zbog energetske obnove pa iz Mjesnog odbora poručuju svima koji žele pomoći da namirnice i ostale potrepštine odnesu direktno u GDCK Virovitica

Sve skupljene potrepštine bit će prevezene u Crveni križ, koji će onda dalje organizirano prevoziti u stradala područja.

(www.vpz.hr, virovitica.hr, foto: M. Šolc)