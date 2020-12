Uz svoje vino do razvoja vinskog i seoskog turizma: Obitelj Patkoš već 15 godina proizvodi vrhunsko vino

„Vino raduje srce čovjeka, a radost je majka svih vrlina“, rekao je Goethe. I doista je tako, vino raduje i ozdravlja srce svakog čovjeka. No, s vinom treba znati, nije svako vino, dobro vino, a znaju to ponajbolje oni koji s njim žive, koji mu utjelovljuju dušu.

Obitelj Patkoš iz Orahovice, točnije braća Vedran i Toni, marljivo već punih 15 godina proizvode vrhunsko vino, a izgradili su i prelijepu kušaonu s pogledom na obronke Papuka i Krndije, na spoju svojih vinograda sa slavonskim nebom.

– Trenutno imamo 6 hektara vinograda na kojima uzgajamo sorte graševinu, frankovku, zeleni silvanac, zweigelt, crni pinot i merlot. Svi vinogradi su u orahovačkom kruženju, gotovo da mogu reći kako su svi nadomak samom središtu Orahovice. Godišnje, u prosjeku, uberemo oko 60 tona grožđa, a proizvedemo oko 35 tisuća litara vina što plasiramo na hrvatsko tržište, ponajviše ovdje kod nas u Slavoniji. Prije nego nas je zatekla ova korona, probali smo nešto plasirati i u Dalmaciju gdje smo dobili dobar odjek, no sada je nažalost sve stalo – kaže Vedran Patkoš.

U trenutnoj situaciji kada je iznimno teško prodati i litru vina, najveći zadatak vinara je kako sačuvati njegovu vrhunsku kvalitetu.

– Vino se stalno mijenja, uvijek se nešto dešava i kada radiš u vinarstvu moraš se tome ozbiljno posvetiti. Radiš cijelu godinu i svaki dan, nema stajanja. U ovo današnje vrijeme kada plasman gotovo stoji, moramo ga sačuvati na najbolji mogu način. Kada vino jednom dođe do svog zenita, najbolje ga je buteljirati, ali obzirom na to da bi naše količine bile prevelike kada bi sve buteljirali, morat ćemo ga održavati u bačvama, strogo paziti, kontrolirati, vršiti stalnu laboratorijsku kontrolu i pretakati. Sada moramo imati oko stalno otvoreno – nastavlja Vedran.

Patkoši bez obzira na sve nedaće nikako ne smile i ne žele stati. Uložili su puno da bi stvorili svoj pravi vinski raj i zato gledaju isključivo prema naprijed, kada sve ovo jednom završi.

– Ulaganja su već do sada bila milijunska. Od prije svega nužne vinarske opreme bez koje se ne može ozbiljno raditi u vinarstvu, do uređenja kušaone i naravno sve ono što se mora uložiti za uredan vinograd i kvalitetno grožđe. Planova imamo dosta, htjeli smo zapravo već ove godine krenuti, ali eto što je tu je. Naime, cilj je baviti se seoskim vinskim turizmom. U sklopu naše kušaone ćemo urediti smještajne kapacitete za noćenje, u sklopu cijelog kompleksa izgraditi jedno dječje igralište, prezentirati našu slavonsku gastronomiju, tu kod nas prije svega mislim na one suhomesnate delicije koje odlično idu uz vino. Najveći cilj je promovirati našu prelijepu Orahovicu koja ima itekako što pokazati. Kada spojiš Papuk i Krndiju, Jezero, čisti zrak, prelijepu prirodu s vrhunskim vinom mislim da bolje kombinacije nema i to se jednostavno mora iskoristiti. Naravno ništa ne ide preko noći, ali siguran sam da možemo uspjeti. Orahovačko vinogorje prepun je kvalitetnih vinara, imamo Bogomdano podneblje i ta vinska priča u našem kraju je nešto po čemu već jesmo poznati, ali ona mora biti orahovački zaštitni znak – zaključuje Vedran Patkoš

(www.icv.hr, vg)