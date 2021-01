3. HNL SJEVER Orahovčani s postojećim sastavom žele na vrh, Majdenić: Pružili smo odličan, moderan i brz nogomet, nitko nas nije nadigrao

Iza nogometaša Papuka je možda i najteža sezona u novijoj povijesti. Dobro je počelo uvjerljivim osvajanjem Županijskog nogometnog kupa, no onda je uslijedila smjena trenera, odlazak predsjednika, klub je ostao bez novaca zbog političkog stanja u gradu. No, ništa od toga nije pokolebalo momčad, sport i nogomet.

Došao je mladi izvrstan stručnjak Martin Majednić, koji je vješto posložio kockice mozaika i prepoznao kvalitetu i homogenost Papukove momčadi. On je prije svega bio istinski psiholog i motivator koji je podigao momčad kada je bilo najteže. Uz malo sportske sreće Papuk bi završio među prve četiri momčadi ljestvice, gdje mu je po kvaliteti i mjesto, no i ovo šesto mjesto rezultat je za svaki respekt. Papuk je dakle šesti, sa sedam pobjeda, dvije neodlučene i pet poraza uz gol razliku 25:23 i 20 osvojenih bodova.

– Nije bilo lako sjesti na Papukovu klupu, no kod mene uopće nije bilo dvojbi kada su me pozvali, što se i potvrdilo dolaskom u Orahovicu. Zatekao sam odlične dečke, pravu klapu i visoko kvalitetne igrače kojima je samo trebalo samopouzdanja da pokažu koliko mogu. Otkako sam došao, naporno smo radili, posebno na tjelesnoj spremi koje je vidljivo nedostajalo i u tome smo uspjeli. Zadovoljan sam postignutim i moram čestitati momcima na hrabrosti, želji, volji i upornosti koju su iskazali u ovako teškoj situaciji za klub. Pružili smo odličan, moderan i brz nogomet, nitko nas nije nadigrao, čak smo i s momčadima iz samog vrha poput Poleta, Radnika i Mladosti iz Ždralova igrali ravnopravno, no nedostajalo nam je sportske sreće za više bodova. To veseli i daje nadu za još bolji nastavak sezone – kaže Papukov strateg Martin Majdenić.

JUNACI U MUCI

Ima samo jednu želju u zimskoj stanci.

– Nadam se da će ekipa ostati na okupu. Ovo je momčad za sami vrh ljestvice i bila bi šteta da se raspadne. Nas ne zanima politika, nas zanimaju samo sport i nogomet, da dobijemo što ovaj klub zaslužuje i tada ćemo i dalje s ponosom pronositi ime ovoga grada. Posebno sam sretan što Papuk ima dobru podršku s tribina, a s druge strane nesretan zbog ove situacije s koronavirusom koja ih je spriječila da dolaze na naše utakmice. Vjerujem da će se do proljeća sve to smiriti pa da zajedno krenemo u nove pobjede. Od srca još jednom hvala dečkima na fer i korektnom te nadasve poštenom odnosu prema klubu i meni kao treneru. S takvim ljudima je lako raditi – zaključio je Majdenić.

ZAJEDNIŠTVO NAJVEĆA SNAGA

Kapetan i ‘dobra duša’ Papuka Tomislav Bušljeta također ima svoj pogled na polusezonu.

– Ne mogu sakriti da je bilo teško, ali na muci se poznaju junaci i to su dečki i pokazali. Ovo je momčad kakvu Papuk dugo nije imao, sve domaći dečki, poznamo se dugo, a nekolicina poput Matokovića, Mahačeka i Mardešića su vrhunski dečki koji su se uklopili kao da se znamo sto godina. Biti kapetan ovakve momčadi je privilegija i samo molim Boga da svi ostanemo na okupu, jer to zajedništvo je naša najveća snaga – kaže Bušljeta.

Iz Uprave kluba sipaju same pohvale na račun momčadi i trenera Martina Majdenića.

– Trener je upravo onakav kakvog smo željeli; mlad, stručan i željan izvući maksimum iz ove momčadi. Treba im zajedno odati poštovanje na poštenju, zalaganju i odnosu prema klubu. Pokazali su svoju sportsku i ljudsku veličinu. Politiku nikada nismo i ne želimo komentirati, naše je raditi u sportu. Vjerujemo da će bolji dani doći uskoro i prije svega da ćemo uspjeti zadržati sve igrače u klubu. Ono što mogu reći je da se svi članovi Uprave kluba svakog dana bore, tražimo financijska sredstva da spasimo klub jer prije svega ovi dečki i trener moraju dobiti ono što su i više nego zaslužili – kaže u ime svih članova Uprave Papuka sportski direktor Miroslav Jockov.

(www.icv.hr, vg)