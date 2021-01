Božinović: Nema popuštanja, mjere se produžuju do 31. siječnja

Mjere će biti produžene do 31. siječnja, rečeno je danas na konferenciji za medije Stožera civilne zaštite RH, piše Večernji.hr.

– U posljednja 24 sata zabilježeno je 1098 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 5.794. Među njima je 2.251 pacijent na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 194 pacijenta. Preminulo je 38 osoba. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 217.946 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih su 4.304 preminule, ukupno se oporavilo 207.848 osoba od toga 1.538 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 18 277 osoba. Do danas je ukupno testirano 1.061.953 osoba, od toga 6.742 u posljednja 24 sata – priopćili su iz Stožera.

24.985 osoba je cijepljeno zaključno sa 7. siječnjem.

– Incidencija nam je 351,8 i mi smo po tome na 14. mjestu od 27. zemalja EU – kazao je Capak. Udio pozitivnih testova nam i dalje pada, kazao je.

– Stopa smrtnosti je 1032,9 što nas stavlja na 20. mjesto od 27. zemalja EU. 24985 osoba je cijepljeno zaključno sa 7. siječnjem – kazao je Capak.

– Najveći broj hospitaliziranih smo imali 21. 12, u periodu od 18 dana nam je broj manji za 700 – kazao je ministar zdravstva Vili Beroš.

– Vjerujemo da sve ukazuje na smanjenje širenja infekcije, ali nema mjesta opuštanju – dodao je.

– Iako je situacija nešto povoljnija, zaključili smo da nema utemeljenja za popuštanje mjera koje su na snazi. Sve te mjere će se produžiti do 31. siječnja – kazao je ministar Davor Božinović.

– Imamo pozitivne trendove, ali ipak još uvijek ne možemo podvući crtu zbog okupljanja tijekom blagdana kao i s potresom. Uzeli smo u obzir da onaj dio koji smo dogovorili s poslodavcima i sindikatima a vezano je za poticaj radnicima da koriste godišnjih odmora, to završava ovaj vikend te očekujemo više kretanja. Povećat će se mobilnost koji je važan faktor za širenje virusa. U sljedećem razdoblju razgovarat ćemo što s nastavkom školske godine. Pred zadnjom odlukom uzeli smo nekoliko tih kriterija u razmatranje. Imali smo i odluku o zabrani napuštanja županija koju smo ukinuli zbog potresa iako je ona bila zamišljena kao preventivna. Ono što epidemiologe brine ova situacija u Europi. Zemlje koje imaju relativno oštrije mjere u ovom trenutku imaju rast koji je veoma brz, rapidno se širi – kazao je Božinović.

– Razgovarali smo o tome da se neke mjere popuste, no kako se situacija mijenja i kako smo imali nepredviđene situacije, mislim na potres i nove sojeve jako je teško držati se semafora. Mi nismo dosegnuli taj semafor za ukidanje mjera – kazao je Capak.

– Mi objektivno imamo situaciju koja je teška, a dakako da nas ova situacija u okruženju brine. Britanija ima ogromne brojke iako su uveli jake mjere. Njemačka je zadržala svoje mjere. Slovenija koja ima strože mjere ima veliki broj zaraženih i umrlih. Ne smijemo zaboraviti da smo prije nešto više od tri tjedna imali problem punjenja naših bolnica i takvu situaciju moramo spriječiti da nam se to ne dogodi – kazao je Capak.

Novi soj virusa širi se vrlo brzo

– Pored svega toga i što moramo brinuti o bolničkim kapacitetima, tu su i nove mutacije u Ujedinjenom Kraljevstvu i Južnoj Africi koje se vrlo brzo šire i do 70 posto. To je još jedan od razloga jer nitko ne zna kako će se to odvijati s širenjem tih varijanti. Informacije su da se preporuča sekvencioniranje uzoraka. Za sada prema informacijama Malat je detektirala tri takve situacije, Finska 16, Švedska 17, Portugal 34, Belgija 4, Irska čak 147, Italija 33… Prate situaciju, no za sada se zna da ne uzrokuju težu kliničku sliku. No, ono što brine je brzina širenja i što će pogoditi one s komorbiditetom. On bi sigurno doveo do većeg broja ljudi u bolnicama i onih umrlih i trebamo biti oprezni – kazala je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić.

Povećan broj slučajeva u Sisačko-moslavačkoj županiji

– Imamo povećan broj slučajeva u Sisačko-moslavačkoj županiji, riječ je o domovima za starije, hitnim službama. Radi se sve da se epidemiološkim mjerama to pokrije, ali i cijepljenjem. Uputit ćemo još cjepiva. Kratko je vrijeme da se ocijeni u kojoj je to mjeri, ali mogu reći da imamo više slučajeva u hitnim službama i na područkju županije – kazao je Capak.

Povratak djece u školu

– Kao što sam rekao to nikad nije bila odluka Stožera već Povjerenstva u Ministarstvu obrazovanja. Raspravlja se o tome na Vladi i kada budemo imali nešto konkretno sigurno će netko obavijestiti javnost. Razgovori su krenuli – kazao je Božinović.

Širenje zaraze u području pogođenim potresom

– Volonterima koji rade tamo su na raspolaganju službe gdje mogu raditi brze antigenske testove i imaju upute kako se čuvati. Situacija potresa i spašavanje ljudi je rizična za širenje virusa. No mi se nadamo da s mjerama, testiranjem i cijepljenjem da ćemo držati situaciju pod kontrolom – dodao je Capak.

– Željeli smo pokazati da se radi o sigurnom cjepivu. To je bio zajednički dogovor da pokažemo građanima da je to tako, Ja mislim da s odjecima toga događaja možemo biti zadovolni – kazao je Capak o javnom cijepljenju pred kamerama.

