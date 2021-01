Božinović rekao koje se mjere produžuju: Nije trenutak za velika popuštanja

Iako u Hrvatskoj pada broj novozaraženih i manji je broj hospitaliziranih, kao i preminulih, vlada oprez zbog pojave mutiranih varijanti virusa, kao i zbog usporavanja cijepljenja. Za sada nema odluke o popuštanju nekih mjera, a kako je kazao ministar Davor Božinović, razgovori i dalje traju, piše Večernji.

– U posljednja 24 sata zabilježena su 134 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2.519. Među njima je 1.485 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 138 pacijenata. Preminule su 32 osobe. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno su zabilježene 229.054 osobe zaražene novim koronavirusom, od kojih je 4.859 preminulo, ukupno se oporavilo 221.676 osoba od toga 579 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 15.109 osoba. Do danas je ukupno testirano 1.156.456 osoba, od toga 2.423 u posljednja 24 sata – priopćio je Stožer.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak izvijestio je o aktualnoj epidemiološkoj situaciji.

– Imamo 20 posto pad novooboljelih nego u prethodnom tjednu. Incidenciju najveću ima Sisačko-moslavačka županija, najnižu ima Istarska županija. Nalazimo se na 6. mjestu na razini EU – kazao je Capak.

– Do jučer je cijepljeno 69.984 osobe. S dvije doze je 11.907 osoba cijepljeno. Zaprimljeno je 234 nuspojave za Pfizerovo cjepivo. Od alergijskih reakcija bile su dvije ozbiljne i zahtijevalo se primanje adrenalina. Na Modernino su zaprimljene blage nuspojave, svih 10 zaprimljenih – kazao je Capak.

Cjepivo

– Ugovor s EU kaže da ne možemo bilateralno ući u pregovore s tim proizvođačima. Što se tiče ruskog proizvođača i kineskih proizvođača oni zahtijevaju jedan proces registracije a koliko mi je poznato nitko od ovih kineskih nije pokazao zanimanje da idu prema EU. Ne planiramo ući u razgovore s proizvođačima. Dogovorili smo s EU da idemo s njima i dijelimo sudbinu toga što se dogodilo. Nadamo se da će isporuke krenuti kako je najavljeno – dodao je Capak.

– Informacija službena koju mi imamo je da je Mađarska uvela Sputnik radi kliničkih ispitivanja – kazao je Capak.

– Vjerojatno ćemo za neke trebati odgodu za tjedan dana s drugom dozom Pfizera, što ništa ne znači za stvaranje imuniteta – dodao je Capak.

– Smanjeno nam je 14 kutija u četiri tjedna Pfizerova cjepiva, nadamo se da će onda isporuka biti onakva kakav je planirana što se tiče Pfizera. Moderna će isporučiti 31. siječnja, pomaknuli su nam – kazao je Capak.

Kompletnim cijepljenjem smatra se kada je osoba dobila obje doze, dodao je.

Popuštanje i novi sojevi

– Mi za sada nismo dogovorili da popuštamo mjere, a što se tiče novih sojeva opasnost je onda veća i to će imati utjecaj na naše odluke – kazao je Capak.

– Kao što ste čuli, mi smo imali sastanak na kojem smo sve razmotrili. Iz više kutova. Aktualne mjere su na snazi do 31. siječnja, i mi ćemo do toga objaviti novu odluku. Mjere za trgovine, granice i javni prijevoz će se produžiti. Četvrta je ona odluka o ograničavanju okupljanja i uvođenju drugih nužnih mjera i preporuka, i to je ta odluka koja izaziva interes i o njoj se razgovaralo. Kao što vidite brojevi su nam bolji međutim i oni još uvijek nisu zanemarivi. Postoji više elemenata. Usporena je dinamika cijepljenja, u zimskom smo razdoblju, već je bilo govora o novim sojevima, i kazao bih da je to razlog za zabrinutost – kazao je ministar Davor Božinović

– U ovom trenutku, znate da je Vlada zauzela stav da nemamo policijski sat, lockdown. Imamo najliberalniji model u EU, jedino nas je Estonija pretekla. Promišlja se o svemu, što se može korigirati, što se može napraviti u smislu olakšanja, ali kao što smo govorili u ovakvim okolnostima strategija velikog popuštanja bi nas dovela u situaciju da nemamo previše uporišta za takvu neku opciju. Najgora je opcija da se nešto naglo otvori, pa onda naglo trebate zatvoriti. Treba još nešto vremena da se vidi što se događa s cjepivom i novim sojevima. Ostajemo na racionalnom pristupu, što znači da ovo nije trenutak da bismo išli prema nekim zatvaranjima, ali nije ni trenutak u kojem možemo ići prema većim popuštanjima. Brojevi moraju ići prema dolje – dodao je Božinović.

– Razgovori su krenuli sa Stožerom i ministrima i vidjet će se koja su to područja gdje je moguće nešto popustiti. Nismo mi ovdje da bi nekome zagorčavali život. Ova epidemija nam je svima zagorčala život – kazao je Božinović.

– Postoje djelatnosti gdje epidemiološke mjere je jednostavnije primijeniti, a postoje i one gdje ih je teže primijeniti. Nadamo se padu broja i većim procjepljivanjem kako bi se vraćali u normalni život, ali to neće biti sutra – dodao je.

Teža klinička slika i posljedice Covida

– Ono što smo primijetili je da je klinička slika bila puno teža u ovom valu. U zadnje vrijeme se pokazuje i embolija pluća, što je ozbiljna komplikacija. Klinički tijek bolesti traje duže. Oni koji završe u bolnici leže najmanje tjedan dana, a onda kod nekih to traje i tjednima. U ovom valu je važan razlog i zimsko razdoblje, ljudi su više u zatvorenim prostorima i činjenica je i da ljudi dobivaju veću količinu virusa i ta veća količina može izazvati i teži oblik bolesti. Na razini genskih karakteristika nisu utvrđeni da su bile neke varijante koje su izazvale teži oblik ali to se treba provjeriti. Posljedice nakon Covida su značajne, dugotrajni umor, dugotrajna tromboza, dugotrajne pneumonije, fibroza, upaljeno tkivo nije se obnovilo, stvara se ožiljno tkivo. To ćemo također trebati pratiti i trebat će kod nekih dugotrajno liječenje – kazala je Alemka Markotić.

Multisistemski inflamatorni sindrom kod djece i simptomi

– Opisana je pojava ovog sindroma. Ovo opasno zbivanje ne ide bez popratnih simptoma, glavobolja, bolovi u trbuhu, visoka temperatura, dijareja, povraćanje. Pojava simptoma je moguća nakon asimptomatske faze bolesti. Ovi simptomi su signal svim roditeljima da je stanje ozbiljno – kazao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Markotić je kazala da je bitno da liječnici razmišljaju o ovom sindromu.

– Ne treba raditi panika od svake temperature i u slučaju opisanih simptoma treba otići do infektologa i pedijatra – kazala je Markotić.