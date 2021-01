Capak: Morat ćemo obustaviti nova cijepljenja, nema dovoljno cjepiva

Ministar zdravstva Vili Beroš upozorio je da i dalje imamo visoke brojke umrlih koje tjeraju na oprez.

– Očekivali smo da će brojevi preminulih početi padati, to se nije dogodilo, međutim, među onima koji se hospitaliziraju ipak nema toliko teških kliničkih slika – kazao je. Što se tiče popuštanja mjera koje su na snazi do 31. siječnja, premijer Andrej Plenković kazao je da će se o svemu razgovarati. Kazao je da će se sastanak održati za vikend, piše Večernji.hr.

Stožer u 11 sati održava redovnu konferenciju za medije.

– U posljednja 24 sata zabilježena su 643 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 3.321. Među njima je 1.518 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 145 pacijenata. Preminule su 32 osobe. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 227.969 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 4.770 preminulo, ukupno se oporavilo 219.878 osoba od toga 796 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 15.878 osoba. Do danas je ukupno testirano 1.144.819 osoba, od toga 4.863 u posljednja 24 sata – priopćio je Stožer.

– Incidencija je 245,2 najvišu ima Sisačko-moslavačka, a najnižu Istarska – kazao je Krunoslav Capak. Na ljestvice EU-a smo na 7. mjestu po incidenciji. Ukupna stopa smrtnosti je 1.147 i nalazimo se na 20. mjestu zemalja EU. 64.951 osoba je cijepljenja.

Novi soj

Ono što je jasno da je cijeli stručni svijet doista zabrinut s pojavama mutiranih varijanti, zato što se brže širi i zato što se dokazala i treća varijanta koja je krenula iz Brazila – kazala je Alemka Markotić.

– Premalo se toga zna, ono što se zna, sve na razini percepcije čini se da soj iz Britanije nije izazvao teže oblike, no ono što znamo da povećanim brojem na zdravstveni sustav, povećava se smrtnost zbog bolesti i infekcije. Cijela Europa se složila da situaciju treba ozbiljno pratiti. Treba povećati sekvenciranje – kazala je Markotić. Dodala je da se ne zna koliko su se mutirane varijante proširile, i kako utječu na kliničku sliku, na težinu, i kako može utjecati na smrtnost.

– Prvi rezultati su bili ohrabrujući jer se vidjelo da cjepivo djeluje na varijantu iz Britanije, ali treba provesti istraživanje na novim varijantama – dodala je.

– S novim smo varijantama na početku kao što smo bili prije godinu dana – naglasila je.

Mjere

Premijer je najavio sastanak oko mjera, bit će članovi Stožera, ministri ja vam ne mogu ništa najaviti”, kazao je Davor Božinović.

Što misle o popuštanju mjera epidemiolozi i što raditi?

– Interesantno pitanje koje implicira to da se planira neko značajnije popuštanje, ne mogu odgovoriti niti s da ili ne. Imamo puno povoljniju situaciju, ali imamo nove sojeve virusa, imamo Sisačko-moslavačku županiju koja je stradala i sve to skupa ćemo staviti na stol i vidjeti postoji li neki korak unatrag što se tiče mjera, no ne mogu vam odgovoriti ni sa da ni sa ne – kazao je Capak.

Niti jedna zemlja, ne može odgovoriti o tome. Ono što se predlaže je da se dio mjera nema tu nema paketa mjera koje će biti adekvatan nego je važno, da se mjere prilagođavaju situaciji”, kazala je Markotić. Dodala je da nitko nema spremne odgovore.

– Zahvaljujući svim tehnologijama i znanju i jednom zajedništvu znanstvene zajednice napravilo se puno u godini dana – dodala je Markotić

Isporuka cjepiva

– Jednu stvar treba uzeti u obzir, nije sve politika. Htjela bih istaknuti jer sam radila u Imunološkom zavodu. To je novo cjepivo, treba ogromni kapacitet za proizvodnju. To je zahtjevan posao. Morate pratiti i kontrolirati to cjepivo, to su skupe i zahtjevne stvari – dodala je Markotić.

– Ne postoji niti jedan proizvođač kojem su sve serije savršene i to su dodatni problemi i to može biti i jedan od razloga što će pošiljke cjepiva biti odgođene – dodala je.

– Nismo zadovoljni s isporukom, to je daleko od onoga što smo dogovarali. I još nam se dodatno otežava situacija jer su nam na apočetku dali veće količine pa se sad smanjuje. Mi ćemo uspjeti cijepiti sve koji su dobili prvu dozu, ali morat ćemo obustaviti nova cjepiva jer nemamo dovoljno cjepiva Pfizerovog. Moderna je isto dala manju količinu i jučer nas je obavijestila da će kasniti s isporukom. Mi smo sada u situaciiji da moramo restrukturirati naš plan cijepljenja, nemamo dovoljno Pfizera za proširivanje populacije, već ga sad koristimo samo za docjepljivanje.

Što se tiče Moderne oni su obećali da nakon što kasne tjedna dana da će iza 1.2. isporučiti sve, nešto više od 11 tisuća doza. Imamo naznake i da će nam nešto od donacija stići koje su nam obećane zbog potresa.

Što se tiče AstraZenece, i dalje stoji da će vjerojatno registrirati 29.1. i iz kontakata koje imamo s njima vrlo brzo će početi distribucija. Oni su dostavili količine i EU će nam odrediti koje količine ćemo dobiti i u kojem vremenu – rekao je Capak, piše Index.hr.

(vecernji.hr, index.hr)