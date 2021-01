Dr. Venus o padu broja zaraženih: Trend je silazan i obećavajući, ali ne smijemo popuštati

Nastavlja se pad broja zaraženih u Republici Hrvatskoj, a silazni trend na području Virovitičko-podravske županije komentirao je ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo “Sveti Rok” VPŽ, dr. Miroslav Venus.

– Prije nekoliko dana imali smo situaciju da nije bilo zaraženih osoba. Od pedeset testiranih osoba, sve su bile negativne na koronavirus. To je bio prvi takav slučaj nakon više od četiri mjeseca. Dan poslije imali smo 19 pozitivnih od 70 testiranih uzoraka, što je 10 do 15 posto pozitivnih od ukupno analiziranih. Ne zanosimo se idejom da je to sve prošlo, trend je silazan i obećavajući, ali ne smijemo popuštati. Moramo se pridržavati mjera uz cijepljenje, to je jedino svjetlo na kraju tunela – rekao je M. Venus.

Na području županije dosad je cijepljeno više od 1000 žitelja.

– Ovog smo tjedna krenuli s cijepljenjem druge doze pojedinih štićenika domova i zaposlenika te zdravstvenih djelatnika, ali zbog problema s isporukom cjepiva, svi predviđeni neće moći dobiti drugu dozu ovaj tjedan, već su prebačeni za sljedeći – dodao je.

Uzorci će se i nadalje primati na istom mjestu kao i do sada, u kontejneru koji se nalazi u krugu Opće bolnice Virovitica, a potom će se, zahvaljujući novom PCR uređaju, obrađivati u Zavodu za javno zdravstvo “Sveti Rok” VPŽ.

PCR uređaj, osim detekcije virusa SARS-CoV-2 moći će raditi i različit spektar analiza. Besplatan je za osobe koje imaju bilo koju od indikacija za uzimanje brisa na SARS-CoV-2 virus od svog liječnika primarne zdravstvene zaštite ili epidemiologa. Za sve one koji nalaz trebaju zbog putovanja u inozemstvo ili drugih privatnih razloga, cijena iznosi 698 kuna.

(www.icv.hr, foto: K. Toplak)