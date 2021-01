Gradonačelnik Ivica Kirin o prošloj godini i kako vidi 2021.: Očekujemo godinu u kojoj ćemo puno raditi i graditi, ne samo ceste, škole i nogostupe, nego i bolji životni standard

Početak nove godine uvijek je poziv na „reviziju“ svega onoga što se napravilo u godini iza nas. O tome smo, ali i o planovima za ovu godinu razgovarali s čelnim čovjekom grada Virovitice – gradonačelnikom Ivicom Kirinom.

Sada kada gledate unatrag, što biste rekli da je, osim pandemije, obilježilo prošlu godinu, a ostat će u važnim događajima i ulaganjima za budućnost?

– Rekao bih da smo prošle godine, unatoč pandemiji koronavirusa, nastavili graditi jednu novu Viroviticu koja mijenja svoje lice u jedan suvremen i primamljiv grad za rad i život. Pritom uz one vidljive projekte kao što su primjerice energetske obnove zgrada vrtića, Centra kulture, mjesnih domova u prigradskim naseljima, novi kružni tok kod Tvina i druga ulaganja iz područja komunalne infrastrukture, ima i jako puno ulaganja koja su manje vidljiva, ali su nam jednako bitna. Pritom mislim na sve one investicije koje se tiču olakšavanja života našim sugrađanima, kroz vid pomoći najstarijima, kroz pomoć roditeljima, djeci i mladima, socijalno ugroženim stanovnicima. To su obveze svakoga grada koje nisu razvikane kao jedna nova cesta, jedna nova zgrada ili nogostup, ali su jednako važne. Govorimo pritom o npr. asistentima u nastavi, gerontodomaćicama u Crvenom križu, paketima pomoći u hrani i higijenskim potrepštinama, udžbenicima i radnom materijalu, prijevozu učenika, stipendijama…

Spomenuli ste infrastrukturne projekte koji ipak čine jednu veliku i vidljivu razliku u izgledu grada nekada i danas. Koji izdvajate kao najveći od prošle godine?

– Trenutno najveći projekt na području grada Virovitice je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Riječ je o projektu poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica, a njegov nositelj je gradska tvrtka Virkom. Vrijednost samih radova izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda je gotovo 60 milijuna kuna. Uz novi uređaj, već izgrađenu kolektorsku mrežu te nabavljenu novu opremu za održavanje sustava odvodnje otpadnih voda, u konačnici će se znatno unaprijediti sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Virovitica. Stupanj pročišćavanja otpadnih voda će umjesto dosadašnjeg drugog biti trećeg, najvišeg stupnja.

Osim što nas očekuje kvalitetnija vodoopskrba i odvodnja, prošle godine smo završili i projekt koji će pridonijeti izgradnji cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području grada, a riječ je o reciklažnom dvorištu koje se nalazi pored Gradskog odlagališta u Virovitici.

Jedan od nama dražih projekata budući da se odnosi na naše najmlađe stanovnike je i novi dječji vrtić u Svetom Đurđu vrijedan 5,6 milijuna kuna, a koji je prošle jeseni otvoren u sklopu Dječjeg vrtića „Cvrčak“. Novi vrtić pohađa 32 mališana. „Cvrčak“ danas ima ukupno 500 djece i prvi put u novoj pedagoškoj godini upisana su sva djeca s liste, izuzev onih koji još nisu napunili godinu dana.

Započeli smo i s realizacijom još jednog dugoočekivanog projekta – izgradnjom komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Antunovac. Nova cesta, uz kompletnu komunalnu infrastrukturu, olakšat će poslovanje našim poduzetnicima, a korist od toga imat će i stanovnici koji žive u neposrednoj blizini zone.

UVJET ZA GOSPODARSKI RAST

Brza cesta – toliko često spominjana, očekivana, tražena, prioritet je ne samo Virovitice, nego i Virovitičko-podravske županije i ovog dijela Hrvatske. Kako ste zadovoljni napretkom tih planova?

– Iako posao oko realizacije financiranja izgradnje cijele dionice brze ceste od Bjelovara do Virovitice i njenog nastavka prema Terezinom Polju nije do kraja završen, mogu reći da sam zadovoljan. Za to postoji nekoliko razloga. Prvi je svakako potpora Vlade RH i predsjednika Andreja Plenkovića, kao i ministra prometa Olega Butkovića, zahvaljujući kojoj su osigurana sredstva u proračunu Republike Hrvatske u iznosu od oko 50 milijuna kuna za izradu i ishođenje kompletne građevinske dokumentacije cjelokupne dionicu od Bjelovara do Terezinog Polja.

U proračunu Hrvatskih cesta za 2021. godinu osigurana su financijska sredstva i predviđene su tri grupe radova na dionici brze ceste D12 Zagreb – Bjelovar – Virovitica u 2021 i to: natječaj je završen za čvor Virovitica u vrijednosti 78 milijuna kuna (plus PDV), izabran je izvođač radova Osijek Koteks, a početak radova trebao bi biti početkom iduće godine, odnosno kad dopuste vremenski uvjeti. Za dionicu Farkaševac – Bjelovar, u dužini od 12 kilometara, u tijeku je priprema objave natječaja za izvođače radova, a planirana vrijednost radova je 290 milijuna kuna (plus PDV). Za treću dionicu radova Virovitica – Špišić Bukovica u dužini od 4,5 kilometara planirana je vrijednost radova 182 milijuna kuna (plus PDV), a natječaj će biti raspisan tijekom 2021. godine.

Sve navedeno smatram velikim koracima na izgradnji ove važne prometnice koja „život znači“ za virovitički i bjelovarski kraj. Sve u svemu: napokon je krenulo! Izgradnju nitko više neće moći zaustaviti, jer projekt ima podršku i sinergiju svih struktura vlasti – od lokalne do državne.

GRAĐANI POKRETAČI INICIJATIVA

Neke od planova iz prošle godine trebalo je staviti na čekanje dok se situacija s koronavirusom ne dovede pod kontrolu. Što u ovoj godini očekuje Viroviticu i koja su to ulaganja koja bi je trebala obilježiti?

– Da, prošla godina zaustavila je mnoge aktivnosti u našem životu, pa tako i u nekim planovima za Viroviticu. No, mi smo to vrijeme iskoristili za planiranje i rad na dokumentaciji kako bismo zajedno s Virovitičko-podravskom županijom i Vladom RH pripremili projekte koje ćemo moći sufinancirati iz EU fondova u nadolazećem razdoblju. Tako s nadom govorim da će i ove godine Virovitica biti jedno veliko gradilište, ne samo što se tiče gradnje javnih objekata, nego i s investicijama u privatnom sektoru.

U Fond za oporavak Virovitica je prijavila nekoliko projekata, od kojih neki već imaju građevinske dozvole. Radi se trećoj osnovnoj školi u vrijednosti 80 milijuna kuna, srednjoj glazbenoj školi s koncertnom dvoranom vrijednoj 20 milijuna kuna, novoj PŠ Čemernica u vrijednosti 4,5 milijuna kuna, gradskim bazenima, investiciji vrijednoj 35 milijuna kuna, Autobusnom kolodvoru vrijednom 25 milijuna kuna te uređenju Virovitičkih ribnjaka, projektu u koji ulazimo s Hrvatskim vodama i koji je vrijedan 160 milijuna kuna.

Nadalje, u planu nam je spojna cesta iza bolnice, investicija vrijedna 6 milijuna kuna, izgradnja cesta i nogostupa u zoni Antunovac, uređenje Franjevačkog vrta, obnova Vanadisa, izgradnja Doma branitelja, sanacija odlagališta otpada, izgradnja kružnog toka kod Plodina, uređenje ulica Petra Preradovića, Ivana Gundulića, Sv. Trojstva i odvojka II, Masarykove ulice, Kralja Petra Krešimira, nogostupi u Rezovcu, Podravska ulica i drugo. Od projekata koje pratimo je i Obiteljski centar, Sklonište za žrtve nasilja, reciklažno dvorište za građevinski otpad i kompostana.

Ove godine, kao i sljedeće četiri planiramo pojačano raditi na modernizaciji cesta i nogostupa. To će nam uz rekonstrukciju postojećih dječjih igrališta biti najveći prioritet u ulaganjima na području grada. Na tu našu lokalnu infrastrukturu planiraju se ulaganja oko 30 milijuna kuna, što iz gradskog proračuna, što od kredita i sufinanciranja iz drugih izvora na koje ćemo prijavljivati projekte. Posla, kao što vidite i sami, ima. Radimo i gradimo i dalje, uz pomoć naših sugrađana koji su i sami svojim potrebama i prijedlozima o tome što im treba i što im nedostaje u našem gradu i prigradskim naseljima bili pokretači projekata vrijednih više od 20 milijuna kuna. I u ovoj godini radujem se suradnji i osluškivanju njihovih potreba, jer nema smisla graditi i ulagati ako od toga građani, iz čijeg se novca investicije financiraju, neće imati koristi.

Planovi grada Virovitice za ovu godinu su veliki i financiranje će biti osigurano, jedino će se morati sve produžiti na višegodišnje razdoblje zbog nedostatka kapaciteta u građevinskom sektoru i realizacije velikog broja javnih i privatnih projekata koje se prvenstveno financiraju iz EU fondova i gdje postoje zadani rokovi njihova završetka. Tu mislim i na najavljenu energetsku obnovu obiteljskih kuća i zgrada koje ove godine planiraju pokrenuti Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, nadležna ministarstva i Vlada Republike Hrvatske.

GRADONAČELNIK BIRA

Top 5 projekata koji su obilježili prošlu godinu:

1. Izgradnja uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

2. Energetska obnova zgrade Centra kulture

3. Dječji vrtić u Svetom Đurđu

4. Izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Antunovac

5. Trg kod Osnovne škole „Vladimir Nazor“

(www.icv.hr, mlo, foto: Matija R.)