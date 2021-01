KINO SLATINA Brojni naslovi, “praznici u kinu” i nekoliko besplatnih projekcija

MEDO SA SJEVERA 2: KLJUČEVI KRALJEVSTVA – SINK

-animirani

Petak, 08.01. u 18:00

Subota, 09.01. u 18:00

Nedjelja, 10.01. u 18:00

Daleko od svoga doma na Artiku, polarni medo Norm i njegova tri prijatelja nalaze se u New Yorku koji je postao njihov dom. Grad se uskoro nađe u opasnosti, a Norm se nađe u nevolji u kojoj biva optužen za zločin koji nije počinio. Podršku pronalazi u prijateljima koji mu pomažu da skine ljagu sa svog imena i spasi svoje kraljevstvo.

Cijena ulaznice: 20 kuna

BJEŽI

-horor, triler

Petak, 08.01. u 20:00

Subota, 09.01. u 20:00

Nedjelja, 10.01. u 20:00

Nešto je zlokobno i neprirodno u odnosu majke Diane (Sarah Paulson) i kćeri Chloe (Kiera Allen). Prezaštitnički nastrojena Diane je od rođenja odgajala kćer u potpunoj izolaciji od svijeta. Kad Chloe odraste i postane mlada žena, počinje otkrivati da stvari u njihovoj kući nisu onakvima kakvima se čine. Postaje jasno da je veza Diane s kćeri neprirodna jer je cijelo vrijeme pokušava spriječiti da živi vlastitim životom – u biti je drži kao zarobljenicu u vlastitom domu. Chloe polako otkriva sve više tajni o svojoj “brižnoj” majci, a opasna igra živaca tek počinje…

Cijena ulaznice: 25 kuna

GRINCH – SINK

-animirani, komedija, obiteljski

Ponedjeljak, 11.01. u 18:00

Utorak, 12.01. u 18:00

Nakon punih 18 godina, omiljeno zeleno gunđalo vraća se na velike ekrane i to ovog puta u animiranom obliku. Još zeleniji i još mrzovoljniji, odlučan je u namjeri da upropasti Božić u selu Whoville: “Danas ćemo raditi zločeste stvari, *i* radit ćemo ih sa stilom!” Illumination i Universal Pictures predstavljaju The Grinch, novu animiranu obiteljsku komediju temeljenu na obožavanom blagdanskom filmskom klasiku Dr. Seussa. Svima dobro poznato, cinično zeleno gunđalo odlučno je u namjeri da upropasti blagdane u selu Whoville, no, umjesto da on ukrade Božić kao što smjera, velikodušnost i bladganski duh mlade djevojčice preoteti će njegovo srce i možda čak spriječiti njegove zle namjere. *O KRATKOM FILMU ŽUTA JE NOVA CRNA No Grinch ovog puta sa sobom dovodi i “male” prijatelje. 2018. godine Grinch i Malci udružuju snage. Pogledajte novu kratku avanturu Malaca samo u kinima sa Grinch-om. U kratkom animiranom filmu možemo uživati u novim dogodovštinama ili bolje rečeno nezgodama u koje Malci neumoljivo upadaju. Kratki crtani film Malaca pod nazivom “Žuta je nova Crna” možete pogledati u kinima isključivo ispred crtanog filma Grinch. Nikako nemojte propustiti ovu žuto-zelenu kombinaciju.

Cijena ulaznice: besplatna projekcija

LAST CHRISTMAS

-romantična komedija

Ponedjeljak, 11.01. u 20:00

Utorak, 12.01. u 20:00

Emila Clarke (Igra prijestolja), Henry Golding (Slatka mala tajna, Crazy Rich Asians) i Emma Thompson (dvostruka dobitnica Oscara) glume za Paul Feiga (Slatka mala tajna) u Last Christmasu, romantičnoj komediji inspiriranoj glazbom Georga Michaela. Emma ujedno potpisuje i scenarij u suradnji s Bryony Kimmingsom. Kate (Clare) tumara Londonom dok njezine cipele zvone, kao iritantna posljedica spleta nesretnih okolnosti koje je dovode do posla vilenjaka u Božićnom dućanu koji je otvoren cijele godine. Tom (Golding) ulazi u Katein život i polako ruši sve njene barijere, dok se ona polako zaljubljuje u njega. Dok se London polagano sprema za najljepše godišnje doba i Božić, za njih dvoje ništa ne izgleda lagano. No ponekad se ljudi moraju prepustiti sudbini, poslušati svoje srce, i vidjeti gdje će ih to dovesti. Last Christmas kao podlogu ima bezvremenske hitove legendarnog pjevača Georga Michaela (preko 115 milijuna prodanih albuma i nositelja 10 pozicija broj 1 top singlova), uključujući i pjesmu Last Christmas. U filmu ćemo moći po prvu puta čuti i nikada objavljivane pjesme Georga.

Cijena ulaznice: besplatna projekcija

(POU Slatina)