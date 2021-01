Ljiljana Brkić i Marijeta Zelić o multipli sklerozi: Kako se nositi s dijagnozom i izdići se iznad bolesti

Multipla skleroza, bolest sa tisuću lica, kako ju sami oboljeli nazivaju, i dalje je velika nepoznanica u svijetu. Konkretnih zaključaka kako ona nastaje i dalje nema, no može se definirati kao kronična upalna bolest središnjeg živčanog sustava. Njezino pojavljivanje zabilježeno je u svim životnim dobima a najčešće se javlja od 18. pa sve do 50. godine života. Razvoj bolesti je nepredvidiv, prvi simptomi javljaju se zbog oštećenja mijelinske ovojnice čija je funkcija brzo širenje živčanih impulsa, ali i zaštita te prehrana živčanih vlakana. Načine suočavanja i nošenja s dijagnozom, kako prebroditi početni šok i izdići se iznad bolesti, otkrile su nam predsjednica Društva multiple skleroze Virovitičko-podravske županije Ljiljana Brkić, te zaposlenica društva Marijeta Zelić.

– Lijekovi koje koristimo nekome usporavaju razvoj lezija u mozgu, dok nekome ne pomažu uopće. Iz vlastitog iskustva mogu reći kako meni lijek nije pomogao već mi je dodatno naštetio. Svakih šest mjeseci rađene su kontrole, na svakoj kontroli morala sam se suočavati sa novim lezijama. Dakle, lijek nije pomogao nego je naštetio srcu, budući da sam ga konzumirala pune četiri godine – kaže je Ljiljana.

Kako smo i spomenuli u uvodu, razlog iz kojeg nastaje multipla skleroza nije poznat, ali nekim od simptoma koji se javljaju može se ustvrditi da se radi upravo o tom oboljenju.

– I prije postavljene dijagnoze pojavljivali su se neki znakovi koji su mogli upućivati na multiplu sklerozu. Otkazivale su mi noge, padala sam, bolovi u glavi i vratu bili su nepodnošljivi. Doktori su me slali na slikanja i snimanja, ali iz toga se ništa nije dalo zaključiti sve dok jednog dana nisam otišla na magnet. Dok sam stigla tamo, već sam bila puna lezija. Suočavanje s tom dijagnozom bilo je užasno. Kada sam proučila što je to točno, kako to već inače svi radimo, pala sam u tešku depresiju. Ideš malo po malo, tražiš razloge koji bi te iz tog izvukli. Meni je osobno najveću snagu dao moj unuk i upravo zbog njega, kada i dođe tu i tamo period u kojem se osjećam lošije nego inače, on me podiže. Potrebno je samo naći motiv koji će nas podići – dodala je.

Nešto više o samoj bolesti rekla nam je zaposlenica u Društvu multiple skleroze Virovitičko-podravske županije, Marijeta Zelić koja također boluje od nje.

– Sva neurološka oboljenja bila su bila apsolutna nepoznanica prije nekih 100 godina. U zadnjih 50-tak godina učestalo se pojavljuje u svim mogućim dobnim skupinama stanovništva, budući da i djeca kao i starije osobe obolijevaju od raznih autoimunih bolesti. Jedina stvar koju za sad možemo reći je to da su neurolozi sigurni kako je jedan od glavnih okidača stres koji je neizbježan i na koji ne možemo utjecati niti u jednom razdoblju života, moramo samo naći način kako ga ublažiti. Neki doktori koji se bave studijskim istraživanjima zaključili su kako nedostatak vitamina D3 također može dovesti do neuroloških oštećenja u koje spada i multipla skleroza, odnosno, što se više izlažete suncu, manje su vjerojatnosti za oboljenje – kaže Marijeta.

Iako se s dijagnozom teško nositi, potrebno je izdići se iznad svega i omogućiti sebi uživanje u životu na maksimalnoj razini koja je u tom trenutku moguća, ističu naše sugovornice.

– Kada čujete dijagnozu, najvažnije je da ne potonete. Depresiju koja će se gotovo sigurno javiti moguće je prebroditi i bez lijekova. Potrebno je samo pronaći zanimacije u životu, nešto što vas veseli i za kraj, nikad ne odustajte, borite se sami sa sobom, za sebe i tražite svijetlost u životu. Svaki dan je veliki blagoslov i cijenite ga kao da je zadnji – dodale su za kraj.

