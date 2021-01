Nova županijska pročelnica Martina Bunić: Želimo da svi učenici na području županije imaju jednake uvjete za školovanje

Područje odgoja i obrazovanja zasigurno je jedno od važnijih područja u ljudskom životu, a to dokazuje i pandemijsko doba u kojemu se područje obrazovanja često nalazi na samome vrhu liste prioriteta. Za područje Virovitičko–podravske županije ono je također važan segment rasta i razvoja, a ovih dana Županija je dobila novu pročelnicu Upravnog odjela za obrazovanje i demografiju Virovitičko–podravske županije, Martinu Bunić.

Iza nje je bogato radno iskustvo u području odjela za obrazovanje s obzirom na to da je karijeru započela kao pripravnica u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Virovitičko-podravske županije, a potom kao stručna suradnica za školstvo, savjetnica za školstvo… Početkom 2020. godine postala je voditeljica Odsjeka za odgoj, obrazovanje i demografiju, a sve navedeno, kaže, puno joj je pomoglo u radu danas. Iako joj životni san nije bio raditi posao koji radi danas, sa završenim hrvatskim jezikom i književnosti, vidjela se u školstvu, no spletom okolnosti ostala je u županiji. Svakodnevni izazovi, brojni projekti, nova znanja i nova područja rada, samo su djelić onoga što se zbiva na području školstva, a što je zadržalo današnju pročelnicu na tom putu.

– Obrazovanje je početak svačijeg života, ono označuje svakog čovjeka kroz osnovno i srednje obrazovanje, kvalitetu rada s njima gdje težimo da budu visokoobrazovane osobe ili kvalitetni obrtnici koji će na kraju krajeva ostajati i stvarati nešto pozitivno za područje naše županije – započinje pročelnica.

No, kao i sve druge segmente života, tako je i područje obrazovanja zahvatila globalna pandemija koronavirusa koja je sa sobom donijela brojne izazove. VPŽ na takve izazove uspješno odgovara, a pročelnica prije svega ističe suradnju i komunikaciju s ravnateljima škola, uspješno provođenje epidemioloških mjera, a svakako pohvaljuje i same učenike koji su bezpogovorno slušali i slijedili sve što se od njih zahtijevalo. Također, na razini županije u prosincu je organizirano vođenje baze podataka, točnije evidencija oboljelih što je do tad provodilo samo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, čime je bilo omogućeno praćenje situacije. Tako je postotak oboljelih na području VPŽ bio zaista mali, do 5%.

Danas nastava funkcionira bez problema, no u samim počecima s poteškoćama su se susretali kako učenici, tako i profesori, ali i roditelji. Upravo je VPŽ pružila ruku pomoći kroz nabavu laptopa i osiguranje interneta onima kojima je to bilo potrebno kako bi svi učenici imali jednake uvjete za školovanje.

Da je obrazovanje na listi prioriteta VPŽ pri samom vrhu ostalo i u pandemijsko vrijeme, dokazuje i činjenica da uz sva rezanja i uštede koje su se morale napraviti, stipendije za studente i učenike ostale su netaknute. 40–ak učenika obrtničkih zanimanja i 40–ak studenata deficitarnih zanimanja stipendisti su VPŽ koja za cilj ima zadržavanje mladih i kvalitetnih osoba koje će raditi, privređivati i svoje živote stvarati na području županije. Uvjete za život mladog čovjeka na području županije, VPŽ stvara iz dana u dan, a kada je riječ o sustavu obrazovanja, pročelnica navodi samo neke od brojnih projekata koji su u planu.

– Završava se energetska obnova Tehničke škole Virovitica, kroz mehanizam za oporavak plan je izgradnje Osnovne škole Ivane Brlić – Mažuranić u Orahovici, također u planu je izgradnja druge najveće Osnovne škole Petra Preradovića u Pitomači sa športskom dvoranom, a u planu je i izgradnja Industrijsko – obrtničke škole u Virovitici. Tu su još i planovi na području Vukosavljevice, a želja je i izgradnja dvorane za područnu školu Ćeralije s obzirom na veliki broj djece koja zaslužuju imati vlastitu dvoranu – zaključuje.

Ponosna je pročelnica i na projekte osiguravanja pomoćnika u nastavi kojih županija danas bilježi više od 50, a oni su svoj posao također nastavili obavljati i tijekom online održavanja nastave. Dio pomoćnika osiguran je kroz projekt “In – In – integracija i inkluzija”, a dio sufinancira županija zajedno s jedinicama lokalne samouprave. Ovih dana raspravlja se i o novim kriterijima prema kojima će se birati naj učenici osnovnih i srednjih škola, a cilj je postizanje što pravednijeg nagrađivanja učenika.

Upravo s ciljevima pročelnica i završava naš razgovor, a onaj najposebniji je, kaže, da svi učenici imaju jednake uvjete obrazovanja što se postiže svim navedenim ulaganjima, no ne skriva niti želju da se svi što prije vrate u školske klupe.

(www.icv.hr, iv)