SP U RUKOMETU Domagoj Duvnjak poslao emotivnu poruku domovini: Mi igramo za vas, vi budite uz nas!

Kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Domagoj Duvnjak smatra da su spremni za velike stvari na Svjetskom prvenstvu u Egiptu, ali da treba biti oprezan i ići iz utakmice u utakmicu.

– Mislim da je najbitnije da mi idemo iz utakmice u utakmicu. To ponavljamo svake godine, ali to je tako. Prvi protivnik je Japan, pogledali smo već par videa, igraju nezgodnu 3-3 obranu. Mi jesmo favoriti, ali moramo to pokazati na terenu. Nije lako igrati pred praznim tribinama jer svaki sportaš je navikao da ga nose navijači. Smatram da imamo dobru ekipu i da smo spremni za velike stvari, a do kuda ćemo dogurati, to ćemo vidjeti. Mi igramo za vas, vi budite uz nas – poručio je Duvnjak domovini.

Hrvatska je u skupini C, koja se igra u Aleksandriji, a protivnici su nam Katar, Japan i Angola. Prvu utakmicu Kauboji igraju u petak, 15. siječnja protiv Japana – piše vecernji.hr

– Mi smo tu da rušimo barijere. Uvijek mislimo ono najbolje što se može i nikad ne tražimo alibi. Iza nogometa imamo najveću publiku i oni znaju da li smo se mi borili. Njih ne možeš prevariti. Nakon djevojaka, opet imamo jednu jaku mušku reprezentaciju. Imamo godinu rukometa iza nas. Znam da u Egiptu neće biti puno naših ljudi i ako se budemo dobro pokazali svojim ponašanjem i igrom, onda ne sumnjam da ćemo biti hit – napomenuo je izbornik Lino Červar.

(vecernji.hr)