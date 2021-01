Važna obavijest za ribiče: Od 1. siječnja uveden je novi elektronski sustav prodaje ribičkih dozvola

Od 1. siječnja 2021. godine u Republici Hrvatskoj uveden je novi elektronski sustav prodaje ribičkih dozvola putem autorizirane aplikacije Ministarstva koja omogućava prodaju ribičkih dozvola sukladno važećem Pravilniku o ribičkim dozvolama u slatkovodnom ribarstvu donesenom od strane Ministarstva poljoprivrede 14. prosinca prošle godine.

Ribolovci godišnju ribolovnu dozvolu za 2021. godinu mogu kupiti u svojim matičnim ribolovnim udrugama, društvima i klubovima uz predočenje nove potvrde o položenom ribičkom ispitu, osobne karte i osobnog e-maila, što je razlika u odnosu na dosadašnje izdavanje ribolovnih dozvola koje nije obavljano elektroničkim putem.

Ovo je samo jedna od promjena koje su donesene Zakonom, a postoje tu još i neke druge novine, rekao nam je tajnik Športsko-ribolovnog saveza VPŽ Marko Bićanić koji je i ovu prigodu iskoristio da pozove sve ribolovce da se u slučaju bilo kakvih nejasnoća jave u Savez ili u svoju matičnu udrugu gdje će im sve biti pojašnjeno.

-Svjesni smo da je velikom dijelu ribolovaca ovo novina koju još baš i ne razumiju, posebice onim starijim članovima kojima informatika baš i nije svakodnevica, no siguran sam da ćemo sve nejasnoće riješiti u hodu – rekao je Marko Bićanić koji nas je podsjetio na jednu od prvih promjena čija je provedba uglavnom obavljena krajem prošle godine.

-Radi se o novom obliku predočenja dokaza o položenom ribičkom ispitu bez kojega nije moguće izvaditi godišnju ribolovnu dozvolu. Ribiči su to uglavnom obavili, a svi oni koji nisu još uvijek imaju prilike to obaviti. Oni koji nisu polagali ribolovni ispit, to moraju učiniti u slučaju da žele godišnju dozvolu – upozorio je tajnik Bićanić, ali također i pozvao sve one koji se žele baviti ovim lijepim rekreativnim sportom da se jave u svoja matična društva.

-Znamo da se u ribolov ne može bez ribolovne dozvole, jer ne radi se tu samo o novcu od dozvola koji je prijeko potreban za postojanje ribičkog sporta, nego i o kodeksu ponašanja koji bi trebali slijediti svi ribolovci, a prvi od njih je svakako posjedovanje godišnje ribolovne dozvole kojoj cijena u prosjeku iznosi 500 kuna, plus naknada, za seniore, a nešto manja ukupna cijena je za seniorke i mlađu populaciju. Uplata dozvole obavlja se u matičnom društvu, a potvrda o tome šalje se na e-mail ribolovca. Ta potvrda je i dokument koji će ribolovac predočiti ribo čuvaru kada ga ovaj zatraži dozvolu za ribolov. Prednost je i ta da taj dokument ne moraju nositi sa sobom oni koji na svom mobilnom uređaju imaju aplikaciju fotografije, a potrebno je samo fotografirati dokument i fotografiju toga predočiti ribo čuvaru. Vjerujem da će ovaj način dosta toga pojednostaviti, a u isto vrijeme i biti pouzdan za sprječavanje kršenja propisa u ribolovuu – napomenuo je tajnik Bićanić koji je pri tom istakao još neke od novina koje su uvedene…

-Osim godišnje dozvole, prema novom Zakonu uvode se i jednodnevne, trodnevne, i tjedne ribolovne dozvole. Cijena jednodnevne je ovisno o ribolovnom društvu, od 80 do 100 kuna. Trodnevna iznosi 200, a tjedna 300 kuna. Oni koji uzimaju te dozvole, nisu dužni predočiti dokaze o položenom ribolovnom ispitu, nego samo neku od tih dozvola i osobnu iskaznicu. No kao dugogodišnji ribolovac savjetujem svima onima koji žele u ribolov, da izvade odmah godišnju ribolovnu dozvolu jer to će im uštedjeti i vrijeme i novac, a u isto vrijeme i znatno pomoći opstanku sportskog i rekreativnog ribolova na našim vodama – pozvao je sve ribolovce, sadašnje i buduće na suradnju i zajedništvo tajnik Športsko-ribolovnog saveza VPŽ Marko Bićanić.

(www.icv.hr, bs, foto: ilustracija, I. Bedeković)