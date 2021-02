I ove godine isplata povrata poreza kreće ranije: Evo kada ju možete očekivati

Poreznici procjenjuju da će građanima u posebnom postupku utvrđivanja poreza na dohodak za 2020. vratiti oko 1,85 milijardi kuna više uplaćenog poreza i prireza na dohodak, što je više nego lani jer će na temelju temeljem zakonskih odredbi o poreznom rasterećenju rada 240 tisuća mladih do 30 godina dobiti povrat oko 700 milijuna kuna.

Iz Porezne uprave najavljuju kako će se povrati poreza za 2020. godinu ostvariti u zakonskom roku, nakasnije do 30. lipnja ove godine, kao i prošle godine. Podsjetimo, ranijih godina kretao se povrat poreza u kolovozu, piše RTL.

Porez i za mlade

Poreznici procjenjuju da će ukupan povrat više uplaćenog poreza i prireza na dohodak za 2020. godinu obveznicima-građanima u posebnom postupku utvrđivanja poreza iznositi oko 1,85 milijardi kuna. To je za oko 675 milijuna kuna više nego lani, kada su u posebnom postupku građani ostvarili povrat gotovo 1,2 milijarde kuna.

Porast je i zbog činjenice da će povrat poreza dobiti mladi do 30 godina – riječ je o reformama koje su stupile na snagu početkom prošle godine, a kojima je regulirano umanjenjem obveze poreza na dohodak za sto posto za mlade do 25 godina života, a za 50 posto za one od 26 do 30 godina života. Računa se da će mladih biti oko 240 tisuća.

Obrasci, rokovi…

Mladi neće morati podnositi prijavu Poreznoj upravi, kao ni najveći dio zaposlenika, već će to na temelju podataka kojima raspolažu napraviti Uprava, osim u slučajevima kada zaposlenici traže povrat po osnovici s kojom se poreznici nisu upoznali. Jedan od takvih slučajeva je kada majka, na čiju su poreznu karticu stavljena djeca, ne može ostvariti povrat poreza jer je bila na porodiljnom dopustu ili bolovanju, pa su djeca prebačena na poreznu karticu oca, piše Večernji.hr.

U Poreznoj upravi također ističu kako je podnošenje porezne prijave obveza onih koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, samostalnih zanimanja i poljopriprednika, ako vode poslovne knjige, ali i pomoraca na stranim brodovima i oni moraju predati prijavu do 1. ožujka. Takvu je prijavu prošle godine podnijelo 71.000 građana, a očekuju iste brojke i ove godine.

Građani za koje će se provesti poseban postupak mogu podnijeti obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku (ZPP-DOH), kako bi iskoristili propisana prava na umanjenje dohotka tj. radi priznavanja poreznih olakšica.

Obrasci su dostupni na internet stranici Porezne uprave, a građani ih mogu mogu podnijeti putem sustava ePorezna​odnosno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu.

