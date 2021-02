Kraj kupnji u BiH, građani Hrvatske mogu prenijeti samo do 300 kuna robe preko granice

Pravilnik o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja, koji je usvojen u susjednoj Hrvatskoj i koji je na snagu stupio s početkom ove godine, nemalo je iznenadio putnike iz Bosne i Hercegovine koji su u osobnoj prtljazi, po navici, ponijeli 10 kutija cigareta – prenosi vecernji.hr

Naime, u Hrvatsku, prema novom pravilniku, mogli su bez plaćanja davanja unijeti samo dvije kutije, odnosno 40 cigareta. No, ovo nije jedina novina ovog pravilnika. On je, naime, najviše pogodio građane navikle na prekogranični šoping. Pojas od 15 kilometara zračne linije ključna razlika od prijašnjeg pravilnika iz 2013. godine je ta što je novim definirana pogranična zona. Ona sada iznosi 15 kilometara zračne linije od granice. I za tu zonu vrijede nešto drukčija pravila.

-Pogranična zona je zona koja ne prelazi više od 15 kilometara zračne udaljenosti od granice države članice i koja uključuje lokalna upravna područja koja se nalaze unutar zone – ističe se u pravilniku.

I ta je definicija važna za istaknuti. Pogotovo za osobe koje su redovito prelazile granice kako bi u susjednim državama obavljale kupnju robe u većoj vrijednosti, ali opet po nižim cijenama i uz oslobođenje PDV-a i trošarine. Naime, kako se navodi u pravilniku, oslobođenje od PDV-a i trošarine odnosi se na uvoz robe čija ukupna vrijednost ne premašuje svotu od 2200 kuna po putniku. Za putnike u zračnom i pomorskom prometu ova vrijednost iznosi 3200 kuna.

Međutim, osobe s uobičajenim mjestom stanovanja u pograničnoj zoni Republike Hrvatske i susjednih trećih država, radnici u pograničnoj zoni Republike Hrvatske i susjednih trećih država te posada prijevoznih sredstava upotrijebljenih za dolazak iz trećih država novim pravilnikom u osobnoj prtljazi mogu, uz oslobođenje od PDV-a i trošarine, dnevno unijeti robu čija je vrijednost do 300 kuna. Ove osobe mogu prenijeti samo do 25 cigareta, piše Večernji list BiH. Odlazak u šoping Ovo će svakako biti značajan udarac za one koji žive u pograničnom području i koji su redovito u kupnju dolazili s ove strane granice. Preko granice se kupovalo sve – od osnovnih namirnica, lijekova, odjeće, obuće, pa do kućanskih uređaja, bijele tehnike i namještaja, stolarije; ondje pune spremnike goriva svojih automobila i opskrbljuju se duhanom.

Prema neslužbenim procjenama, Hrvatska na kupnji cigareta u Bosni i Hercegovini i Srbiji godišnje gubi čak pola milijarde kuna trošarina i PDV-a. Prošle je godine zbog pandemije koronavirusa smanjen odlazak Slavonaca i Baranjaca preko granica. U prvih osam mjeseci prošle godine strani državljani zatražili su od BIH povrat poreza za robu kupljenu u iznosu od 43,8 milijuna konvertibilnih maraka (169.19 milijuna kuna), dok su u istom razdoblju prošle godine potrošili oko 83 milijuna maraka (320.60 milijuna kuna).

(vecernji.hr)