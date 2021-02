Na koronavirus u OBŽ novopozitivne 32 osobe: Neke ambulante s područja županije odbijaju cijepiti pacijente

U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Zavodu za javno zdravstvo OBŽ u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije obrađeno je 280 uzoraka od kojih je 32 bilo pozitivno na koronavirus.

Najviše novopozitivnih osoba ima prebivalište na području Osijeka, njih 13, dok su po četiri zabilježene u Čepinu i Valpovu, a po dvije u Belišću, Dardi i Đakovu. Po jedna novopozitivna osoba živi na području gradova Beli Manastir i Našice, te općina Marijanci, Ernestinovo i Vladislavci.

Na bolničkom liječenju nalazi se 55 osoba oboljelih od COVIDA-19, i to 42 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih je devet na respiratoru), a 13 u Općoj županijskoj bolnici Našice. Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalazi 901 osoba.

Policijski službenici proveli su 19 provjera osoba u samoizolaciji i 168 nadzora ugostiteljskih objekata, a nisu utvrdili kršenja propisanih mjera.

Kako su iz Zavoda za javno zdravstvo OBŽ izvjestili, na područje županije prošloga je tjedna pristiglo 11.400 doza cjepova, a ovoga tjedna još oko 2300 doza Astra Zeneca cjepiva i 1452 doze Pfizera, dok Modernino još nije isporučeno.

Prema riječima epodemiologa Tomislava Dijanića, ukupno je to oko 15.000 doza, a svo je cjepivo već pristiglo u ambulante obiteljske medicine koje su ga naručile.

-Neke ambulante su do sada već obavile jako dobar posao i cijepile velik broj svojih kroničnih bolesnika i pacijenata starijih od 65, ali postoje i one koje potpuno odbijaju cijepiti svoje pacijente, koji žele cjepivo, te ih šalju k nama. No mi ne možemo nikoga cijepiti jer nemamo cjepiva, mi sve dobivene količine distribuiramo dalje u ambulante obiteljske medicine, u skladu sa njihovim zahtjevima. Takvi pacijenti trebaju svog liječnika prijaviti HZZO-u jer svaki liječnik ima obvezu cijepiti svoje pacijente.. Na području Osječko-baranjske županije ima 170 ambulanti i u ovom trenutku je jako teško reći koliko je do sada pacijenata cijepljeno u drugom valu, ali to je nešto što je tek počelo i sjetimo se da je prvi dan cijepljenja bio 10. veljača, te o tom pitanju ima još dosta posla – naglasio je za medije dr Dijanić, dodajući kako su problematične ambulante sa šireg područja županije.

(www.icv.hr, tj)