OB Virovitica dobila novi uređaj za ultrazvuk srca: Financiran sredstvima Virovitičko-podravske županije

Virovitička Opća bolnica dobila je novi, 462.000 kuna vrijedan Philipsov ultrazvuk srca kojim se služe liječnici Odjela za kardiologiju i intenzivnu koronarnu skrb. Kako kaže ravnatelj bolnice Dinko Blažević, uređaj je nabavljen sredstvima Virovitičko-podravske županije i njime će liječnici od sada kvalitetnije moći pregledati pacijenta i uz brojne automatizirane funkcije lakše uočiti nepravilnosti u radu srca koje su važne u ranoj dijagnostici bolesti.

– Riječ je o uređaju premium kvalitete koji ima snažan colour doppler ultrazvuk, zaslone osjetljive na dodir, tzv. strain metodu, radnu stanicu s mogućnošću postprocesualne analize koja može ultrazvučne slike provesti u stvarnom vremenu.

Softver je s potpuno automatskom analizom globalne funkcije i regionalne pokretljivosti informacije i proračuna, a nudi mogućnost analize slika sa i bez EKG-a. Pacijenti znaju da su za ultrazvuk srca duge liste čekanja. U našoj bolnici unatrag dva mjeseca liste su s 360 dana smanjene na 250, a vjerujemo da će s ovim novim uređajem taj broj i padati. Nažalost, s obzirom na broj pacijenata, trebalo bi nam ukupno šest kardiologa, a trenutno ih imamo tri aktivna. Dva su još na specijalizaciji i moraju položiti specijalistički ispit, a jedan je na bolovanju – objašnjava D. Blažević.

GARANCIJA BOLJE KVALITETE

Novi UZV srca zamijenio je ultrazvučni uređaj koji je uistinu „dao svoje“ – na njemu je u posljednjih osam godina napravljeno oko 22.000 pregleda. Prošle godine počeli su kvarovi, a to je značilo i brzo traženje rješenja za novi. Rješenje je pronašla Virovitičko-podravska županija, iz čijih je sredstava i kupljen.

– Svako ulaganje u opremu s ciljem da zdravstveni sustav bude brži, efikasniji i dostupniji stanovnicima Virovitičko-podravske, ali i susjednih županija nema cijenu. Koliko je zdravlje važno, ali i uvjeti za rad zdravstvenih djelatnika, liječnika i medicinskih sestara, tehničara, vidimo u ovim izazovnim vremenima. Sva ona ulaganja tijekom godina u brojne energetske obnove domova zdravlja, novu dnevnu bolnicu s opremom, magnetsku rezonancu, CT uređaje, kao i nova vozila hitne medicine, garancija su bolje zdravstvene skrbi svih onih koji se liječe u Općoj bolnici Virovitica ili našim zdravstvenim ustanovama – smatra župan Igor Andrović.

Virovitička bolnica u posljednjih nekoliko godina po opremi koju ima, a koja je najvećim dijelom nabavljena europskim sredstvima i ulaganjem Vlade RH, resornog ministarstva te same Virovitičko-podravske županije, nimalo ne zaostaje za puno većim zdravstvenim ustanovama, poručuje.

– Dokaz tomu je i najnoviji EKG ultrazvuk koji će smanjiti liste čekanja, a liječnicima i pacijentima ponuditi vrhunsku uslugu. Upravo to stvaranje vrhunskih uvjeta za rad, kao i županijske subvencije na kredite ili najmove stanova liječničkog osoblja jedan su od načina privlačenja liječnika na područje Virovitičko-podravske županije i Virovitice. Mi im nudimo uvjete da njihov rad, zahvaljujući modernoj tehnologiji, bude iste kvalitete kao u Zagrebu, Osijeku ili ovdje Virovitici – poručio je župan.

RADE NA NEKOLIKO RADILIŠTA

Dr. Kristina Cindrić, spec. internist, subspec. kardiolog kao voditeljica Odjela za kardiologiju i intenzivnu koronarnu skrb naglašava važnost novog uređaja za kvalitetniji i bolji rad s pacijentima.

– Bolji je po svim performansama od starog uređaja koji je zaista odradio svoj puni kapacitet. Novi uređaj ima bolju kvalitetu slike colour dopplerom kojim možemo bolje detektirati i vizualizirati greške na srčanim zaliscima, a imamo mogućnost i svih mjerenja za detekciju aortne stenoze i svih drugih vabularnih grešaka. Zahvaljujući tzv. strain metodi, odnosno ultrazvuku s deformacijama, s ovim uređajem sada možemo detektirati vrlo rani ispad kontrahilnosti, koji se na starijim aparatima činio urednim. Ukratko, ovo su toliko dobri procesori pomoću kojih softver, kada snimimo više slika, vidi i bilježi ono što naše oko ne može. To je iznimno važno u početnoj fazi liječenja i pri svakoj daljnjoj obradi pacijenata – objašnjava dr. Kristina Cindrić, koja kao prednost novog uređaja u odnosu na stari navodi i mogućnost spajanja sa sustavom bolnice, pri čemu uređaj služi kao radna stanica za kasnije. Tako mogu, kaže, i nakon pregleda pacijenta detaljno analizirati snimku, napraviti dodatna mjerenja i jasnije uspostaviti dijagnozu i tijek liječenja.

Za liječnike kardiologe u virovitičkoj Općoj bolnici briga o pacijentima znači prisutnost na nekoliko radilišta. Uz ambulantu u okviru Dnevne internističke bolnice, gdje obavljaju ultrazvuk srca, preglede, ergometriju i u koju pacijenti dolaze po holter, svaki kardiolog zadužen je i za svoje pacijente na Odjelu, kao i u Intenzivnoj jedinici za kardiologiju. Ujedno, oni su pratnja svakom pacijentu koji zbog ozbiljnog stanja u kojem se nalazi (npr. infarkt miokarda) trebaju hitan prijevoz u veće bolnice, poput onih u Zagreb ili Osijek.

TROJE, A TREBA IH ŠEST

Budući da je trenutno troje liječnika koji rade na Odjelu, malo je reći kako je posla, uz dežurstvo, sasvim dosta.

– Za sada nas je troje, odnosno četvero (kolegica je trenutno na bolovanju). Netko je uvijek iz dežurstva, pa nas ostane dvoje. Ako pritom treba transport za Osijek i jedan je u pratnji, onda ostanemo na jednom čovjeku. Raduje nas što imamo dva specijalizanta koji bi ove godine trebali položiti ispit, pa će se ova situacija poboljšati. Ujedno, radujemo se i svim mladim liječnicima koji dođu i ostanu kod nas – kaže dr. Cindrić, voditeljica Odjela.

Jer, kako praksa pokazuje, posla itekako ima. Uz brigu za hitne pacijente tu je i nadzor kroničnih pacijenata s određenim poremećajima i smetnjama u radu srca, često je nužno što prije postaviti privremeni pacemaker kod pacijenta koji dolazi u teškom stanju. Kroz redovne kontrole, koje su za pacijente obavezne svake dvije godine, virovitički kardiolozi primjećuju i sve veći broj osoba mlađe životne dobi (već oko 50. godine života), koji dolaze s teškim aortnim stenozama (suženjem krvnih zalizaka). U tim fazama lijekovi više ne pomažu i spasonosno rješenje je jedino operacija u nekom od kliničkih centara u Osijeku i Zagrebu s kojima izvrsno surađuju, napominju iz iskustva.

U protivnom, kod takvih pacijenata došlo bi do onoga što liječnici nazivaju remodulacijom srca, pri čemu će nastajati promjene koje će rezultirati čestom hospitalizacijom, problemima s disanjem, slabim funkcioniranjem organizma, a na kraju i neželjenim ishodom. Novi ultrazvuk trebao bi pomoći da se takvi problemi i oni koji su dosad bili oku nevidljivi, a tiču se neumornog organa (srca) i s njim povezanih krvnih žila u našem tijelu lakše uoče.

DR. ŽELJKO POPOVIĆ VEĆ 40 GODINA RADI NA KARDIOLOGIJI U VIROVITICI

Kardiologija je dinamična, pacijenata je mnogo, a u borbi za život presudna je svaka sekunda

– Pacijenata je mnogo, svih profila, a u kardiologiji ima svega. Iako su mladim liječnicima možda zanimljivije veće klinike zbog izazova, činjenica je da i u bolnicama poput naše mogu dobiti profesionalno iskustvo. U ovom poslu sve je važno – uređaji koji će osigurati bazu za dobru dijagnostiku, lijekovi koji su danas znatno kvalitetniji i efektniji u liječenju, kao i niz drugih elemenata koji su nam važni u brizi za pacijenta. No, jedno je ostalo isto, baš kao i prije 40 godina kada sam počinjao. To je čovjek, liječnik koji će se dati pacijentu na usluzi, on je najvažniji jer bez njega ni uređaji, ni lijekovi, a ni sva moderna tehnika ne znače dovoljno – smatra dr. Željko Popović, poznati virovitički kardiolog koji je svoj cijeli radni vijek, čak četiri desetljeća, proveo upravo u Općoj bolnici Virovitica.

Dok novi, mladi liječnici dolaze, od kojih je nekima i sam mentor pri specijalizaciji, ocjenjuje kako su u boljoj poziciji nego njegova generacija. Obrazovanje je kvalitetnije, specijalizacija pokriva uže područje i omogućuje bolji uvid u problematiku kojom će se mladi liječnik baviti cijeloga života. Dolaze kao formirani stručnjaci, spremni na izazove, smatra.

– Kada smo počinjali, bilo je teže doći do informacija. Bilo je i situacija da nitko nikoga nije htio pitati za savjet. No, kako su godine prolazile, generacije novih liječnika polako su gubile taštinu, pogotovo otkako su se uvele subspecijalizacije. Danas i mi, pred mirovinom, s „guštom“ pitamo kolege za savjet, dijagnostiku, terapiju kod pacijenta koji nam je „zajednički“. Mislim da je danas u medicini jedna posve druga slika u odnosu na nekada, dakako na korist i liječnika, a ponajviše pacijenata kojima se može kvalitetnije i brže pružiti cjelovita medicinska usluga. To je presudno u kardiologiji, u kojoj je ponekad svaka sekunda bitna – smatra dr. Popović.

Kao primjer spomenuo je situaciju u kojoj im pacijent dolazi s infarktom. Virovitička bolnica zasad je jedina u Hrvatskoj koja je od prvih većih kliničkih bolničkih centara udaljena više od 100 kilometara, pa pacijentima kojima život ovisi o brzom i stručnom djelovanju daju lijek koji rastvara krvne ugruške dok se ne transportira do Osijeka ili Zagreba. Bitka je to za život koja ovisi o iskustvu liječnika, stanju pacijenta, ali i samoj situaciji u kojoj je važno pokriti sve protokole liječenja kako bi ishod bio pozitivan.

– Od dolaska pacijenta s infarktom na hitni prijem do mogućnosti da bude transportiran potrebno nam je tri do četiri sata. Na nama je da što prije uz pomoć lijeka „otvorimo“ krvnu žilu koja je zatvorena kako ne bi došlo do destrukcije srčanog mišića. Mi smo za sada jedina bolnica u Hrvatskoj koja zbog svog geografskog položaja mora pomaknuti vremenski interval u liječenju kako bismo pacijenta na vrijeme transferirali na prvu kliniku za takvo stanje – opisuje situaciju u kojoj se često nalaze i pacijenti, ali i liječnici kardiolozi koji s njima uvijek putuju u Osijek ili Zagreb.

S većim brojem liječnika kardiologa koji će uskoro završiti svoju specijalizaciju stvorit će se tim koji će moći raditi i neke druge važne zahvate koji su pacijentima neophodni. Zbog manjka kadra to dosad nije bilo moguće pa su bili upućeni u veće centre i klinike.

– Krajem ove godine idem u mirovinu, a tim će ostati na pet kardiologa, što će ipak biti puno bolja situacija u odnosu na danas kada nas je troje. Veseli me što će u budućnosti kolege i u Virovitici moći raditi trajne elektrostimulatore, napraviti veće korake u dijagnostici i liječenju, te sve ono što nismo mogli do sada jer nas je jednostavno bilo premalo – smatra dr. Popović.

DOMAGOJ CINDRIĆ, SPECIJALIZANT KARDIOLOGIJE

U manjim sredinama možemo se više posvetiti pacijentu

Specijalizant kardiologije dr. Domagoj Cindrić među mlađim je kolegama u timu kardiologa u Općoj bolnici Virovitica budući da ga do ispita dijeli tek nekoliko mjeseci.

– Odlučio sam se za kardiologiju jer je smatram najdinamičnijom granom medicine i jer sam se, iskreno, u njoj jednostavno pronašao. Zaista puno možemo napraviti dijagnostikom i intervencijskim postupcima, a pritom ne moramo pacijenta samo liječiti, već ga i – izliječiti. Svoju specijalizaciju počeo sam ovdje, u Općoj bolnici Virovitica, gdje sam bio godinu dana i pritom odrađivao opći i specijalistički dio, a zatim sam školovanje nastavio u KBC-u Sestara Milosrdnica u Zagrebu. Mentor mi je dr. Željko Popović, a uz njega o dijagnostici i svemu ostalome mnogo sam naučio i od dr. Cindrića i dr. Glumbića – ističe specijalizant dr. Domagoj Cindrić, napomenuvši kako se, uspoređujući rad u manjim, općim bolnicama i onaj u većim klinikama, jasnije vidi prednost manjih bolnica.

– U malim bolnicama se mnogo više možemo posvetiti pacijentu jer za njega imamo i više vremena. Manja je sredina pa možemo i dijagnostiku napraviti kvalitetnije, u okvirima mogućnosti koje ima bolnica. Želim ostati raditi ovdje, ovdje se vidim u godinama koje dolaze, na kardiologiji, no sve naravno ovisi kakve će planove bolnica imati za naš odjel, ali volio bih se posvetiti aritmologiji, ugradnji pacemakera i drugim medicinskim zahvatima koji su nužni pacijentima na našem području – kaže dr. Cindrić.

Kao mladi liječnik smatra da je Virovitica grad privlačan i drugima koji završavaju školovanje.

– Preporučio bih svim mladim liječnicima da se odluče za sredine kao što je Virovitica, jer mladi liječnici i ovdje mogu napredovati u karijeri – poručuje specijalizant dr. Cindrić.

