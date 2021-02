OPĆINA SOPJE Načelnik Androš: Sopje bi trebalo dobiti novi sportski kompleks, u ovoj smo godini spremni za velika ulaganja

Općina Sopje unazad nekoliko godina doživjela je povećanje ulaganja u svakom segmentu poslovanja i djelovanja, od brige za djecu, mlade obitelji, tako i za one najstarije i najugroženije.

– Za nas su svi oni prioritet. Suočeni s pandemijom COVID-19 nismo nikoga uskratili u mjerama i pomoći. Baš suprotno, povećali smo ih. Iako je mještanima najbitnije ono što vide (infrastrukturni projekti), nama je važan svaki program i svaki oblik ulaganja i pomoći za naše mještane – kaže načelnik Berislav Androš s kojim smo razgovarali o prošloj godini i planovima za 2021.

Unatoč pandemiji Sopje je prošle godine uspjelo realizirati najveće projekte od svog osnutka. Uspješno su, kaže, iskoristili svaku priliku javiti se na natječaje i povući sredstva iz nadležnih ministarstava i EU fondova.

VRTIĆ NAJVAŽNIJI

– Naravno najvažniji i najvrjedniji projekt je izgradnja Dječjeg vrtića “Bambi” u Sopju, vrijedan više od 5 milijuna kuna koji je u potpunosti financiran novcem EU i Ministarstva poljoprivrede. Drugi veliki projekt, koji je bio ‘tiha patnja’ ovoga kraja posljednjih 20 godina, izgradnja je ceste Kapinci – Josipovo. Dionica dužine 3785 metara koštala je oko tri milijuna kuna i da nije bilo Županije virovitičko-podravske koja je sudjelovala u 50-postotnom iznosu, teško bi ugledala svjetlo dana. Još jedan veliki projekt je rekonstrukcija Mjesnog doma u Novoj Šarovki, vrijednosti nešto manje od dva milijuna kuna. Za taj projekt dobili smo maksimalni propisani iznos potpore od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Do ožujka ove godine Mjesni odbor, nogometaši i ribolovci koji obitavaju u Novoj Šarovki zasigurno će tim projektom dobiti suvremen i veći prostor koji je pogodan i za neke druge namjene poput proslava krstitki, krizmi, manjih svadbi i slično, a koje su se i do sada odvijale tamo, no kapaciteti su bili daleko manji od potreba – ističe načelnik Androš.

Među investicijama ističe i obnovu Vatrogasnog doma u Sopju, projekt vrijedan više od 700.000 kuna, kao i četiri vatrogasna vozila koja su stigla iz austrijskog Tirola s pripadajućom opremom za vatrogasce s područja općine. U Kapincima je početkom prošle godine izgrađena cesta u Ulici bana Josipa Jelačića vrijedna oko 600.000 kuna, uređen je mjesni dom, a u Novakima je u mjesnom domu izmijenjena stolarija. Kod lovačkog doma je asfaltirano parkiralište.

– Još jedan hvalevrijedan projekt i pokazatelj da se misli na mlade i školstvo je obnova područne škole u Josipovu. Budući da smo iznimno ponosni na naše običaje, kulturu i tradiciju, radujemo se projektu “Dravske manifestacije”, vrijednom 1,6 milijuna kuna, koji provodimo s partnerima iz Republike Mađarske u okviru prekogranične suradnje i kroz koji ćemo čuvati našu tradiciju i prenijeti je na nove generacije – smatra B. Androš.

Općina nastavlja ulaganja u školstvo, socijalu, bolji životni standard, među njima i sufinanciranje rada vrtića i boravka djece (oko milijun kuna godišnje), pomoć roditeljima kroz sufinanciranje nabave knjiga i udžbenika, radnih materijala, sufinanciranje boravka učenika u učeničkim domovima, stipendije.

Općina Sopje bila je među prvima u Hrvatskoj koja je mladim obiteljima ponudile potporu za kupnju prve nekretnine i tako im pomogla pri stambenom zbrinjavanju. Potez je naišao na veliku potporu lokalne zajednice, mladi su ga prepoznali pa će se uskoro otvoriti već treći natječaj na kojem oni koji ispunjavaju uvjete mogu dobiti do 20.000 kuna.

– Nismo zaboravili ni stare i nemoćne, jer njima svake godine u vrijeme Božića i Uskrsa dijelimo pakete pomoći. Sufinanciramo rad VŠMTI, nadstandard u zdravstvenoj skrbi, rad Crvenog križa, UOSI, te rad udruga s područja općine Sopje – kaže Androš.

NOVE CESTE, PLINSKA MREŽA I SADRŽAJ ZA TURISTE

I u ovoj godini Općina je spremna za velika ulaganja, osobito na području sporta.

– Mnogi sport dosta “guraju” sa strane i ponašaju se prema njemu kao prema neželjenom djetetu. Mi imamo to bogatstvo: mlade i one starije koji se bave sportom dugi niz godina, koji su aktivni u svojim mjestima, a samim time promiču i zdrav način života. Nedavno smo u Sopju promijenili travnjak, postavili zaštitnu ogradu, golove, kućice i nadstrešnicu. Nadstrešnicu je dobilo i igralište u Grabiću. Ove godine planiramo do sada najveća ulaganja u sportsku infrastrukturu. Gradit ćemo nove svlačionice u Josipovu i Vaškoj, a u Sopju bi trebao osvanuti novi sportski kompleks s malim multifunkcionalnim igralištem, tribinama te stazom – najavljuje načelnik.

Ove godine trebala bi biti izgrađena i cesta do farme u Gornjem Predrijevu, a u Vaškoj do kraja godine očekuju izgradnju vatrogasnog spremišta.

– Kako sam već i ranije napomenuo, ponosni smo na našu kulturu, narodne običaje i tradiciju. U skladu s time staru zgradu Općine obnovit ćemo i dati joj novu svrhu, kulturnog centra. U Novakima planiramo asfaltirati cestu u Đoti. Ono što nas raduje je i najava početka građenja plinske mreže u Vaškoj i Kapincima. Uskoro kreće izgradnja blatoa, bine i pristupne ceste u Sopju iza i pored zgrade općine, a sve putem INTERREG natječaja – nabraja načelnik.

Asfaltirat će se prilazi ispred mjesnih domova i kuća oproštaja u Josipovu, Grabiću, Kapincima i Španatu, u kojem se ove godine očekuje i obnova krovišta, doznajemo.

– Uskoro bi na odmorištu pored rijeke Drave putem LAG-a Marinianis trebala biti uređena poučna staza, mostić ćemo popraviti, a naši mještani i turisti imat će ondje na raspolaganju i tri kućice te ležaljke za uživanje u toplom vremenu – odaje načelnik zanimljivosti vezane uz ulaganja u turizmu.

Ove godine u planu je i popravak poljskih putova, za što je predviđeno 700.000 kuna.

– Nama je svaki mještanin jednako važan i smatramo se dužnima osigurati im ista prava i mogućnosti. Svjesni smo i sami da ne možemo sve izgraditi i popraviti preko noći, no gledajući unazad, zaista smo se trudili iskoristiti svaki natječaj, povući što više sredstava za svako naše naselje, kako bi naša općina bila mjesto kvalitetnog i zdravog življenja – želja je načelnika B. Androša.

