Plenković: Od ponedjeljka kava za van, teretane, otvaraju se škole stranih jezika i kladionice

Počela je sjednica Vlade na kojoj je premijer Andrej Plenković objavio koje će mjere popustiti od ponedjeljka, 15. veljače.

– Nekoliko riječi o koronavirusu i trendu pada novozaraženih. Danas smo 3. po redu u EU, to je komparativna slika, imamo 5. najveći tjedni pad po broju umrlih. Identificiran je britanski soj i dolaze hladni dani. S druge strane, nakon zastoja s cjepivom imamo naznake da će doći do ubrzanja isporuke Pfizera i AstraZenece. do sada smo dobili 150.000 doza, očekujemo 600.000 doza do kraja ožujka – rekao je Plenković, piše Index.hr.

– Razgovarali smo s predstavnicima umirovljenika i vrlo važna poruka je da su sva tri cjepiva 100 posto učinkoviti protiv smrtnog ishoda i respiratora i težih simptoma. Nema nikakvih prepreka da ljudi starijih od 65 ne bi trebali primiti cjepivo AstraZenece, baš dapače – rekao je.

– Što se tiče mjera ograničenja. Mi smo pratili razvoj situaciju i rekli smo da će nam referentni trenutak biti sredina veljače. Nakon razgovora smatramo da možemo donijeti nekoliko odluka koje su popuštanje uz veliku dozu opreza. No ono što želimo je poslati nekoliko poruka. Mjere se odnose na to:

Da se ugostiteljima omogući prodavanje kave za van, naknade za veljaču vrijede za cijeli mjesec;

Da se omogući otvaranje teretana i fitness centara uz poštivanje epidemioloških mjera;

Da se omogući djeci nastava u školi za strane jezike;

Otvaranje kladionica, automat-klubova i casina uz ograničenja za konzumaciju pića – rekao je Plenković.

Plenković je najavio i da će 1. ožujka biti vrijeme za sljedeću analizu učinka mjera. Tada će se eventualno ići na novo popuštanje.

– Nastavit ćemo pratiti dinamiku novozaraženih i funkcioniranje hrvatskog gospodarstva – dodao je.

(www.icv.hr, index.hr)