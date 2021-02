U Hrvatskoj potvrđeni prvi slučajevi britanskog soja koronavirusa, među njima dijete od 3.5 godine

Stožer civilne zaštite održao je svoju redovnu konferenciju za medije. U posljednja 24 sata zabilježeno je 577 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2. U Hrvatskoj su danas potvrđena tri prva slučaja s britanskom mutacijom koronavirusa B.1.1.7., a uzorci su sekvencirani u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”. Danas se sastaje i Znanstveni savjet na kojem će se razgovarati o mogućem popuštanju mjera od 15. veljače, piše Večernji.hr.

– U posljednja 24 sata zabilježeno je 577 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2.596. Među njima je 1.055 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 92 pacijenta. Preminulo je 14 osoba. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno su zabilježene 236.333 osobe zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 5.238 preminulo, ukupno se oporavilo 228.499 osoba od toga 296 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji su trenutno 12.762 osobe. Do danas je ukupno testirano 1.244.515 osoba, od toga 6.829 u posljednja 24 sata – izvijestio je Stožer. Cijepljena je 61.241 osoba.

Epidemillog Bernard Kaić izvijestio je o epidemiološkoj situaciji.

– Svi vidimo da nam padaju brojevi iz tjedan u tjedan. Ovaj današnji broj je manji od onog prije točno tjedan dana. Naša je incidencija 146 na 100.000, to nas uvrštava među bolje zemlje u EU, samo 4 zemlje imaju manju incidenciju od nas – kazao je Kaić.

– Najnižu ima Istarska, a najvišu još uvijek Splitsko-dalmatinska. To nije nekkava tablica natjecanja, i ne može se prema tome zaključivati. Ima i drugih faktora. Kada je riječ o nuspojavama na cjepivo, do danas su prijavljene 672 nuspojave, 655 na Pfizer, 17 na Modernino. Uglavnom su očekivane nuspojave i prošle su bez posljedica – dodao je Kaić.

Britanski soj u Hrvatskoj

U Hrvatskoj su danas potvrđena tri prva slučaja s britanskom mutacijom koronavirusa B.1.1.7. U Klinici za infektivne bolesti od 20. siječnja ukupno je sekvenciran 61 uzorak i to – 27 iz Zagreba i Zagrebačke županije, 16 uzoraka iz Brodsko-posavske županije, osam iz Virovitičko-podravske, šest iz Sisačko-moslavačke te četiri iz Bjelovarsko-bilogorske županije.

Mutacije su nađene u uzorcima muškarca starog 50 godina i djeteta starog 3.5 godine iz Zagreba te muškarca starog 34 godine iz Brodsko-posavske županije.

– Iz HZJZ- a su me izvijestili da imaju preliminarne rezultate za još oko osam bolesnika – kazala je Alemka Markotić.

– Dijete je imalo visoku temperaturu, povraćanje i proljev i roditelji su pozitivni kod djeteta kod kojeg je potvrđen britanski soj. Sojevi su detektirani, nastavit ćemo sekvenciranje. Ovdje su bili odabrani nasumični uzroci. Nigdje se ne vidi znatno povećanje broja oboljelih. Znajući da je soj tu i nadalje moramo biti jako oprezni i držati se mjera da ne bude situacija kao u Irskoj i drugim zemljama – dodala je.

Kaić je rekao da za ovih osam pozitivnih još nema podataka, samo se zna da su uzorci uzeti u drugoj polovici siječnja.

– Tih osam zaraženih su iz Zagreba, Sisaka i Vukovarsko-srijemske županije, a uzorci su uzeti u drugoj polovici siječnja. To znači da smo imali novi soj još tada. Moramo napraviti sve da se smanji širenje nove varijante da se ne poveća incidencija – kazao je Kaić.

Beroš je rekao da je dosadašnji oprez kod mjera napravio dobru bazu.

– Ova nova okolnost će doći da balansiramo između mjera. Ovo je novi element koji moramo uzeti u razmatranje – kazao je ministar zdravstva Vili Beroš.

– Ono što je bitno je da budemo svjesni je da je to soj koji se brže širi, da je među nama, i da se moramo držati mjera koje su na snazi da bi spriječili eksplozivno širenje kao što se dogodilo u Irskoj, Portugalu, Ujedinjenom Kraljevstvu. Kada vam se s velikim brojem oboljelih optereti sustav, viša je i smrtnost. Ne mislim da treba biti u enormnom strahu, treba biti svjestan da se on brže širi – kazala je Markotić.

Popuštanje mjera?

– Ovo vam je najbolja potvrda da se svakodnevno razgovara o svemu. Mi nismo mogli govoriti o novim varijantama dok nisu otkriveni i to je nešto što moramo uzeti u obzir. Otkrivanje je bilo pitanje vremena. Očekivati je da će toga biti još. Ono što je bitno je da se taj novi moment treba uzeti ozbiljno. To ne znači automatski da je to razlog za bilo koju vrstu panike. Moramo pozorno moramo pratiti situaciju u susjedstvu i u drugim zemljama – kazao je Davor Božinović.

– Ono što je otegotna okolnost je da se sve to događa u situaciji usporenog cijepljenja. Mi ćemo imati Znanstveni savjet gdje ćemo razgovarati, uzet ćemo i meteorološku prognozu, što smo dobili, sljedeći tjedan sigurno, a i do kraja mjeseca će temperature biti niske. Dakle sve to ćemo uzeti u obzir. Od 20. siječnja je prisutna ova nova varijanta. U tih nekoliko tjedana možemo konstatirati, da brojevi ne rastu već padaju. Ne padaju u stopama kakve su bile u početku. To je vrlo kompleksno pitanje i opravdava činjenicu da će se raspravljati na Znanstvenom savjetu, ali i razgovorat će se s ministrima do kraja tjedna, kako bismo donijeli odluku koja bi u svakom segmentu morala biti racionalna, kao i u zaštiti građana ali i u gospodarskom smislu. Trudit ćemo se da ta odluka bude primjerena našem stanju – kazao je Božinović.

