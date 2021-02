U Virovitici obilježena 31. obljetnica Inicijativnog odbora za osnivanje HDZ-a za bivšu općinu Virovitica

Članovi županijskog i gradskog Odbora HDZ-a i utemeljitelji HDZ-a u ponedjeljak su obilježili 31. obljetnicu Inicijativnog odbora za osnivanje HDZ-a za tadašnju općinu Virovitica. Počast preminulim članovima Inicijativnog odbora, Vinku Belobrku, Anti Perišu te Ivanu Duvnjaku, na virovitičkom Gradskom groblju odali su saborski zastupnik i predsjednik ŽO HDZ-a Josip Đakić, župan virovitičko-podravski i potpredsjednik ŽO HDZ-a Igor Andrović, gradonačelnik Virovitice i predsjednik GO HDZ-a Virovitica Ivica Kirin, predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a VPŽ i član Inicijativnog odbora Marko Teskera te drugi članovi HDZ-a. Potom su počast odali te zapalili lampione i pored spomenika prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana.

Jedan od članova inicijativnog odbora, predsjednik Zajednice utemeljitelja Marko Teskera prisjetio se dana osnivanja HDZ-a.

– Bio je ponedjeljak kao i danas, imao sam čast i zadovoljstvo poznavati jednog od najvećih sinova Podravine Štefinu Sulimanca koji je dijelio moja razmišljanja o ondašnjem stanju na području Jugoslavije. Rekao je: Imam jednog čovjeka u Zagrebu koji ima viziju kako se othrvati velikosrpskoj hegemoniji i crtanju karte Virovitica-Karlovac-Karlobag. Taj je čovjek bio kasnije prvi predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman. To su bila teška vremena kada smo radili u okrilju tajnosti, tj. ilegali, jer višestranačje u to vrijeme nije bilo dozvoljeno. No, bez obzira na sve, bila su to ponosna vremena – rekao je Teskera i čestitao obljetnicu članovima Inicijativnog odbora, utemeljiteljima te svim članovima i članicama stranke.

Saborski zastupnik i predsjednik ŽO HDZ-a Josip Đakić također je čestitao ovu obljetnicu.

– Danas obilježavamo 31. godinu rada i postojanja Hrvatske demokratske zajednice u Virovitici. Poklonili smo se onima koji su preminuli ili koji su poginuli časno u Domovinskom ratu. To su naši vitezovi koji su nesebično davajući sebe stvarali domovinu u tim teškim i olovnim vremenima. Oni su povijest koju ne smijemo zaboraviti, ali ne smijemo zaboraviti i članove Inicijativnog odbora koji su još uvijek s nama. Da nije bilo njih i predsjednika Tuđmana, da nije bilo Hrvatske demokratske zajednice, da nije bilo tih hrabrih ljudi sigurno ne bi baštinili slobodu na ovim prostorima – rekao je Đakić te dodao da je ove godine obljetnica obilježena u skromnim okolnostima zbog pandemije.

– Ispričavamo se svima koji danas nisu mogli biti s nama, ali evo mjere tako nalažu pa je stoga ova 31. obljetnica skromna, ali iskrena prema svima onima koji su to zaslužili – naglasio je Đakić.

Župan virovitičko-podravski i potpredsjednik ŽO HDZ-a Igor Andrović u ime svih izrazio je sućut obitelji preminulog saborskog zastupnika Miroslava Tuđmana.

– HDZ je obilježio život i ovo razdoblje, ne samo u Virovitici, nego i u cijeloj Virovitičko-podravskoj županiji te stoga zahvaljujem i utemeljiteljima, onima koji su prije 31 godinu osnivali Hrvatsku demokratsku zajednicu nošeni tada srcem, emocijama i možemo reći ostvarivali velike pobjede. Počast smo odali, zbog koronavirusa u skromnijim uvjetima, preminulim članovima Inicijativnog odbora, a potom i prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu po čijem vodstvom je stvorena Hrvatska demokratska zajednica i pod čijim je vodstvom hrvatski narod osvajao velike i bojne i političke pobjede u periodu njegova života – rekao je Andrović čestitavši obljetnicu utemeljiteljima i članovima HDZ-a.

Gradonačelnik Virovitice i predsjednik GO HDZ-a Ivica Kirin naglasio je kako je nakon utemeljenja HDZ-a i svega onoga što je učinjeno da bi danas Hrvatska bila slobodna i neovisna, preostala jedna stvar.

– Ostalo nam je opravdati žrtvu hrvatskih branitelja, svih onih utemeljitelja i članova HDZ-a, kao i svih ostalih domoljuba, da stvorimo Viroviticu, Virovitičko-podravsku županiju i Hrvatsku onakvom kakvu bi oni željeli. Moram s ponosom reći da nam građani Virovitice daju povjerenje jer imamo stabilan i čvrst politički program koji ostvarujemo, a tako ćemo nastaviti i dalje. Želimo ostvariti sve one ciljeve koji dosad nisu ostvareni. Svjesni smo da ima i grešaka koje moramo popraviti, od toga ne bježimo, ali te su greške ništa u odnosu na cilj i program i sve ono što se radi da bi se ostvarilo bolje sutra. Imperativ nam je prometna povezanost i sve ovo što smo do sada pripremali bit će vidljivo kada se brzom cestom povežemo sa Zagrebom. Bez stabilnog političkog programa i stranke, bez ljudi koji znaju što hoće i energije koju troše za taj politički cilj, vrlo je teško u nekoj sredini očekivati uspjeh.

Zahvaljujući Hrvatskoj demokratskoj zajednici, Virovitica i Virovitičko-podravska županija danas ostvaruju uspjehe, ali moram napomenuti da kad smo krenuli, nismo imali svi iste osnove. Često vole našu županiju pa čak i Viroviticu koja spada u razvijene gradove, uspoređivati sa sredinama koje su davno prije već ostvarile svoje benefite, imale autoceste, imale svoje gospodarstvo, ali bitno je znati da nismo svi krenuli s iste razine – rekao je Kirin te poručio članovima da samo “zajedničkim radom i maksimalnim trudom mogu stvoriti bolje sutra”.

