Vrijeme za roštilj? Evo kakav nas vikend očekuje, a što nam se sprema idući tjedan

Ne tako davne, 2012. godine na današnji dan, 5. veljače, Virovitica se budila uz „ledenih“ -11°C i oko pola metra snijega. No, današnja slika vremena, više odgovara sredini travnja, nego prvoj dekadi veljače, jer se Virovitica jutros budila uz 8°C.

Jučer smo „vozili“ do ranoproljetnih 17,7°C, a tako će biti i danas. Zadržat će se suho, iznadprosječno toplu uz slab do umjeren jugozapadni vjetar.

Tijekom subote i nedjelje očekujemo nastavak ranoproljetnog vremena. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 5°C do 10°C. Najviše dnevne od 15°C do 19°C. Očekujemo slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Tijekom subote očekujemo suho i stabilno vrijeme koje će se zadržati i tijekom nedjelje do sredine dana. Tijekom poslijepodneva očekujemo uz više oblaka i povremenu kišu.

Tjedan pred nama…

Očekujemo postupan pad temperature zraka, no i dalje će se zadržati iznadprosječno toplo vrijeme. Uz izmjenu oblaka i sunca, očekujemo povremenu kišu koja će u višim predjelima prelaziti mjestimice u susnježicu. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 0°C do 5°C. Najviše dnevne od 7°C do 10°C ili koji stupanj više. Vjetar će s južnih smjerova okretati na sjeverne.

Zima još traje, kalendarski, astronomski i klimatološki tako da još ne treba otpisivati snijeg, hladnoću i studen.

