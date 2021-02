Započelo cijepljenje AstraZenecinim cjepivom u osječkom Domu zdravlja

Dugo očekivano cjepivo pristiglo je i u osječki Dom zdravlja, a njime je započelo cijepljenje starijih od 65 godina i kronično oboljelih osoba. No, kako je većinom riječ o cjepivu britanske AstraZenece koje je “podiglo prašinu” oko toga treba li se njime cijepiti starije od 55 godina, odaziv za sada nije pretjerano velik. Pa se tako u ambulantu obiteljske medicine dr. Marija Ćurkovića prijavilo oko 25 posto pacijenata od ukupno 1400 koliko ih ima pri toj ambulanti.

– U svojoj ambulanti imam oko 202 pacijenta, koji su pristali da se cijepe. Bilo je odbijanja jer kolaju informacije kako to cjepivo nije pogodno za starije od 55 godina. Međutim,moram istaknuti da je Europska medicinska agencija odobrila to cjepivo i ono je po kvaliteti i učinkovitosti dobro. Jedino što nema dovoljno podataka da bi se dala točna klinička procjena za pacijente koji su stariji od 65 godina. Jučer me pacijentica pitala: Da li bi vi to dali nekome svome”, i odgovorio sam da bih bez razmišljanja cijepio sebe ili nekoga od svoje obitelji – istaknuo je dr. Ćurković.

Dodao je kako se pacijenti mogu i dalje prijavljivati jer se liste stalno ažuriraju, te kako se nada da će dobivenih 150 doza biti dovoljno za procjepljivanje.

– Vjerujem da u nekih sedam do deset dana možemo cijepiti sve zainteresirane. Na početku taj interes nije bio velik, ali to se mijenja iz dana u dan, a imamo i mlađih ljudi, od 30 do 40 godina koji su zainteresirani za cijepljenje- ističe dr. Ćurković te dodaje kako je svaki treći njegov pacijent stariji od 60 godina pa očekuje povećan broj onih koji se žele cijepiti.

Istaknuo je i svoje osobno iskustvo cijepljenja Pfizerovim cjepivom, te je rekao kako je imao bolove u nadlaktici, dok je nakon druge doze reaktivno imao malo jače bolove, osjetio je umor, ali nije imao glavobolju, bolove u mišićima, temperaturu i slično.

Među onima koji se odlučili cijepiti AstraZenecovim cjepivom bila je i 72-godišnja Gordana Žderić.

– Odlučila sam se cijepiti da bi zaštitila sebe i druge, da bi u Hrvatskoj postigli neki optimalni postotak procijepljenosti, te da bi mogla barem donekle normalnije živjeti. Imamo unuka kojeg viđamo samo na šetalištu, ne idemo jedni kod drugih i to nije normalno. Savjetovali smo se s kćerkom koja je u Dubaiju i medicinske je struke te nam je rekla kako se tamo cijepe kineskim cjepivom i visok je postotak procijepljenosti, a da se i mi ovdje trebalo cijepiti – ističe gospođa Žderić koja nam otkriva kako nakon cijepljenja planira u posjet kod kćerke.

Prema riječima Mate Lukića ravnatelja Doma zdravlja Osijek, ovaj tjedan je došlo oko 3,5 tisuće doza od kojih je Pfizerovog 1752, AstraZenece 1100, te Moderne 600 doza.

– Počela je druga faza iako još nije gotova ni prva, ona se nastavlja dalje. Što se tiče treće faze, nju će provesti obiteljski liječnici, a ako bude veliki odaziv organizirano je i 26 punktova, u sklopu kojih bi bilo 60 timova koji bi radili. Sve ovisi kako će ići distribucija cjepiva a istek je početak druge faze. Do sada se za cijepljenje prijavilo oko 20 tisuća ljudi 65 godina starosti i kronično oboljelih, s područja Osječko-baranjske županije. Prijavljivati se mogu i dalje svojim liječnicima ne samo stariji od 65 godina, već i ostali, koji će biti cijepljeni kad bude bila ona treća faza – rekao je ravnatelj Lukić.

Prema njegovim riječima u prvoj fazi koja još nije gotova, cijepljeno je negdje oko 50 posto u staračkim domovima, dok je drugu dozu dobilo oko 47 posto, odnosi se samo na Pfizerovo cjepivo. Zdravstveno je osoblje 35 posto procijepljeno prvi put, a u drugoj fazi je taj postotak nešto manji.

– Preporuka za AstraZenecu je svakako cijepljenje, je da je ta učinkovitost 70 posto, ali je to bolje nego ništa – naglašava Lukić.

(www.icv.hr, tj)