Zlatko Vukšić iz Bušetine jedan od mlađih kooperanata Hrvatskih duhana: Strojnim beračem riješit ćemo problem radne snage, a ako bude zemlje, povećat ćemo površine pod duhanom

Na desetak hektara površine duhan će ove godine saditi Zlatko Vukšić (28) iz Bušetine, koji je proizvodnju i otkup ugovorio s Hrvatskim duhanima. Ovaj mladi poljoprivrednik sa suprugom Teom (23) pokrenuo je nedavno vlastiti OPG AGRO TZT, pa će bračni par ove krenuti samostalno u proizvodnju.

– Sve što znamo o duhanu i poljoprivredi dugujemo Zlatkovim roditeljima Željku i Lidiji. I sada, kada krećemo sami, velika su nam pomoć i potpora. Bit će nam ovo izazovna godina, treba vidjeti kako će sve izgledati u stvarnosti, imamo ozbiljne planove i startamo s određenim minusima koje treba pokriti – kaže supruga Tea Vukšić.

KVALITETAN „VJETAR U LEĐA“

Zlatko ističe kako su uz pomoć Hrvatskih duhana, za koje kao poslovnog partnera čuvaju samo lijepe riječi, kupili strojni berač duhana vrijedan 28 tisuća eura.

– Dobili smo kredit na četiri godine od Hrvatskih duhana i računamo kako bi nam se trebao isplatiti i prije isteka roka kredita. Naime, ove godine otac i mi sadimo ukupno 18 hektara duhana. Kada smo kao obitelj imali ukupno deset hektara i dok smo brali tri sušare, trebali smo u sezoni i do 27 radnika tjedno. Posljednjih godina cijena nadnice stalno raste. Prije četiri, pet godina bila je 120 kuna, danas je 200, plus markica (prijava), prijevoz, hrana. No, problem je što više nema radnika. Mladi su otišli raditi u inozemstvo, a stariji više ne mogu u duhan. Bez strojnog berača jako je teško planirati budućnost u duhanu. Izračunali smo da će nam rata kredita za berač biti dvostruko jeftinija nego radna snaga – ističe Zlatko Vukšić.

Berač će se prije isplatiti i zahvaljujući uslužnoj strojnoj berbi koju, kaže, planiraju ove godine odraditi novom proizvođaču Hrvatskih duhana i to na sedam hektara površine.

Ovaj vrijedan bračni par, koji ima i dvogodišnju djevojčicu Tessu, svoju budućnost vide u ostanku na selu i proizvodnji ove kulture. U Bušetini je danas tridesetak obitelji koje žive od proizvodnje duhana, a Vukšići su trenutno među najmlađima.

Odluku za pokretanje vlastitog OPG-a bilo je lakše donijeti i zahvaljujući dobrim iskustvima koje je obitelj imala s Hrvatskim duhanima, kažu. Sigurni ugovori, osiguran repromaterijal, pomoć u podmirenju troškova energenata, dogovoren otkup, sva raspoloživa zaštitna sredstva, kao i pomoć terenaca Draška Ćurića i Željka Zvonara bili su razlog zbog kojeg su znali da već u startu imaju dobar „vjetar u leđa“.

– Znali smo da ćemo u Hrvatskim duhanima dobiti svu potporu koja nam je itekako potrebna. U našoj odluci da krenemo sami puno su nam pomogle i druge obitelji iz sela koje se bave duhanom, a koje su ranije kupile strojne berače pa već znaju i kako radi, što mogu očekivati na polju i kakvi su im konkretni rezultati. Vidjet ćemo što će nam ova godina donijeti. Krenuli smo s investicijama, znamo što želimo, a sada čekamo prvi topliji dan da krenemo u plastenike. Treba početi raditi da se sve planirano isplati – ističe Z. Vukšić.

NEDOSTAJE ZEMLJE

Uz tri postojeća plastenika uzeli su i novi. Pomoć je stigla iz Hrvatskih duhana, kao i za veliku novu sušaru od 105 rama vrijednu oko 100.000 kuna. Trenutno još ne planiraju navodnjavati. Zlatkov otac do sada je navodnjavao površine pod duhanom, međutim zbog poštovanja plodoreda ove godine će na tim površinama, gdje ima iskopani bunar, posijati drugu kulturu, pšenicu. Ponovno će navodnjavati dio površina pod duhanom od iduće godine, ističu u obitelji.

Vukšići će sami krenuti polako, a onda iz godine u godinu ulagati u ono što se pokaže neophodnim.

Naoko riješili su sve što je potrebno za prvi samostalni proizvodni korak. Sve osim – zemlje. Riječ je o problemu koji je rak-rana hrvatske poljoprivrede ovoga kraja, kažu.

– Nema je dovoljno. Svi koji mogu već su u najmu, a tko si je mogao priuštiti kupiti zemlju po visokim cijenama, taj ju je i kupio. Teško je do svakog jutra. Mi smo mukom došli do ovih desetak hektara. Supruga i ja imamo nešto vlastite zemlje, a i tata nam je prepustio svojih nekoliko jutara. No, sve ostalo morali smo uzeti u najam, varendu. Da nam se sve isplati, trebali bismo još barem 20 hektara. Kako do njih, mislim da danas malo tko zna odgovor.

Voljeli bismo da se cijena duhana povisi za barem jednu kunu po kilogramu u budućnosti. To bi nam svima olakšalo neke veće planove za kasnije budući da planiramo živjeti od ove proizvodnje – ističe Zlatko Vukšić, koji kaže kako od ove godine očekuje nova iskustva i bolju kvalitetu duhana u odnosu na prijašnju. Što se njih tiče, kaže, dat će od sebe više no ikad – rada, truda, vremena, da im se ova prva samostalna godina na pravoj životnoj prekretnici isplati.

