Župan Andrović ugostio jubilarce virovitičkog Kazališta: Zahvalio im na desetljećima rada

Iza njih su tisuće izlazaka na kazališne daske i stotine predstava. Snježana Lančić, Mijo Pavelko, Blanka Bart i Draško Zidar već su desetljećima članovi ansambla Kazališta Virovitica, a ove godine slave velike jubileje, 40 i 35 godina profesionalnog rada.

Kako bi im zahvalio na dugogodišnjem radu i trudu, danas (petak) u zgradi Virovitičko-podravske županije, glumce i ravnatelja Kazališta Tomislava Pintarića, ugostio je župan Igor Andrović.

– Iznimno sam ponosan, a vjerujem i svi stanovnici Virovitičko-podravske županije na Kazalište Virovitica koje iza sebe ima 76 godina profesionalnog rada i jedini je profesionalni ansambl od Zagreba do Osijeka. Kazalište Virovitica, uz svoj sjajan ansambl, donoseći brojne nagrade, nastupajući na brojnim festivalima, kroz godine je postalo i brend i grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije. Danas sam imao priliku ugostiti glumce koji ondje glume već 35 ili 40 godina i zahvaljujući i njima je ovo kazalište opstalo, ali naravno i zahvaljujući publici koja posjećuje njihove predstave i bez koje naravno sve ovo ne bi imalo smisla – rekao je župan Andrović, dodavši da uz Grad Viroviticu i Virovitičko-podravska županija financira rad virovitičkog Kazališta.

Iza Snježane Lančić 40 je godina profesionalnog rada, ali, kako kaže, u kazališnu čaroliju zaljubila se prije 44 godine.

– Igrala sam svake godine u barem jednoj do dvije predstave, a nakon mature tadašnji direktor ponudio mi je stalni angažman. Moji roditelji nisu na početku bili za to, htjeli su da se školujem, no ja sam inzistirala i evo me i danas ovdje – prisjetila se S. Lančić.

Četiri desetljeća na daskama Kazališta Virovitice broji i Mijo Pavelko.

– Godine su prošle jako brzo i zadovoljstvo mi je što sam još uvijek član Kazališta Virovitica i što smo uspjeli ovo kazalište održati i podići na jedan viši nivo – prisjetio se Pavelko.

Prema riječima Blanke Bart Kazalište je njihov dnevni boravak, a glumački ansambl druga obitelj.

– To je zapravo čitav naš život jer ovaj posao nije posao nego poziv i jako smo mu posvećeni. Mojih 35 godina profesionalnog staža nije puno, a nije ni malo. Posao je dosta zahtjevan i tako traži dosta od čovjeka, pa mi jako puno znači što sam sve te godine u Kazalištu Virovitica – rekla je Bart.

– Ovih 35 godina znači da sam blizu penzije – kroz smijeh govori Draško Zidar.

– Riječ je o godinama koje sam proveo radeći posao koji volim, u kojem se dobro osjećam. Rijetki su bili trenuci kada mi je bilo teško i zapravo mogu biti sretan što sam se sve ove godine bavio ovim poslom – istaknuo je Zidar.

Svoje jubileje, virovitički glumci proslavit će premijerom predstave Alabama. Svečana premijera bit će odigrana večeras, a repriza, odnosno premijera za šire građanstvo odigrat će se sutra, 27. veljače.

