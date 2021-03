1.ŽNL: Na virovitičkom TVIN-u u žustrom susretu Rezovac i Voćin podijelili bodove

U 17. kolu 1. županijske nogometne lige na terenu virovitičkog TVIN-a dva beskućnika Rezovac i Voćin su remizirali rezultatom 2:2. Naime, rezovačko Lanište i voćinski Livadak se obnavljaju, pa Rezovac svoje domaće susrete igra na virovitičkom TVIN- u, a Voćin u Ćeralijama.

Nakon početnog ispitivanja snaga u petoj minuti jedan od najiskusnijih igrača lige Ivica Gusić odličnim bočnim ubačajem pronalazi glavu Franje Perića, koji je trzajem prevario domaćeg vratara Marka Dopplera i doveo goste u prednost 1:0.

Samo devet minuta kasnije Juro Oršulić probio je bok i u gužvi pronalazi Darija Godeča, koji je poravnao na 1:1. Rezovac je nastavio sa svojim pritiskom na vrata Voćina. U 30. minuti oštar udarac Silvija Buzuka gostujući vratar David Čović nije uspio u potpunosti ukrotiti, lopta mu je kliznula preko ruke, što je iskoristio Dario Čančar ubacivši je u nebranjeni dio mreže. S prednošću Rezovca 2:1 otišlo se na odmor.

U drugom dijelu “domaći” Rezovac, kao da se malo uspavao zadovoljan minimalnom prednošću. Gosti iz Voćina se bude i sve su češće pred vratima Marka Dopplera. Povratnik iz Njemačke Gabrijel Jaković u 77. minuti iz slobodnog udarca s dvadesetak metara s boka prebacuje Dopplera i poravnava na konačnih 2:2.

U preostalih petnaestak minuta igralo se obostrano otvoreno, s ciljem da se dođe do tri boda, ali se rezultat više nije mijenjao. Susret je završio podjelom bodova 2:2.

– Utakmica je bila zanimljiva. Gosti su iskoristili našu grešku i poveli, ali smo uspjeli preokrenuti rezultat i povesti. Imali smo inicijativu, ali to nismo u potpunosti materijalizirali. Još jedan prekid bio je koban za nas. Do kraja nismo uspjeli doći do nove prednosti. Idemo dalje pokušat ćemo u idućem kolu u Čađavici doći do tri boda. Igrači svojom igrom zaslužuju pohvale – rezimirao je trener Rezovca Stjepan Pleše.

– Odlična smo klapa. U ovih par mjeseci sam se uklopio u momčad. Vjerujem da se mogu uključiti u borbu za najboljeg strijelca lige – zadovoljan svojom igrom bio je ubojiti napadač Voćina Franjo Perić.

Igrač utakmice: Juro Oršulić

