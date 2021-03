3. HNL SJEVER Sjajnim pogotkom Kaltenbahera iz slobodnjaka i Matokovića s bijele točke Papuk minimalno slavio protiv Virovitice

Petnaesto prvenstveno kolo 3. HNL Sjever, a prvo u nastavku natjecanja, u Orahovici je donijelo veliki županijski derbi između Papuka i Virovitice. Stari sportski znanci odigrali su jednu čvrstu, mušku, što se ono kaže pravu prvenstvenu utakmicu u kojoj je domaći Papuk na kraju zasluženo došao do pobjede od konačnih 2:1 i vrijednih tri boda.

Od prvog sučevog zvižduka krenulo je ispitivanje snaga, a do prvog pogotka nije se dugo čekalo. U 7. minuti loptu je na nekih 20-ak metara primio Matija Matoković, odlično se “zagradio”, okrenuo i tada biva srušen. Loptu je namjestio Papukov lijevi bočni Leo Kaltenbaher i sjajno preko živog zida pogodio gornji kut nemoćnog Tomljanovića. Veliko slavlje za orahovačku momčad i trenera Martina Majdenića.

U nastavku je Papuk bio bolji akter sve do negdje 25. minute kada se i gosti bude. Preuzimaju inicijativu i diktiraju tempo što je rezultiralo sjajnom akcijom po lijevoj srani, Rok Horaček je prošao svog čuvara i odlično zapucao no Mahaček je bio na mjestu i sjajnom paradom odbio loptu u korner. Samo nekoliko minuta kasnije po sredini se probio Suvajac i uputio prizeman udarac s nekih 25 metara, no Mahaček i to hvata. Do kraja prvog dijela bilježimo dvije sjajne prigode Papuka, prvo je Matoković nakon odlične povratne lopte Ninčevića s nekih 10 metara neometan pucao, no Tomljanović odlično nogom brani, da bi zatim ponovno Ninčević ubacio loptu iz kuta daleko na drugu stranu, i nakon malog glavometa lopta dolazi do usamljenog Mateja Rukavina koji iskosa s nekih pet metara šalje loptu tik uz desnu vratnicu. Tako je Papuk s minimalnom prednošću otišao na odmor.

Od početka drugog dijela u Papukovu igru je ušao Radinković koji je odmah unio živost, no domaćin unatoč nekoliko poluprilika nije kapitalizirao trenutnu nadmoć na terenu. Tada se ponovno budi Virovitica koja pokušava s nekoliko brzih kontri uglavnom preko Horačeka. Očigledan pritisak gostiju urodio je plodom, odnosno izjednačenjem. Igrala se 52. minuta kada je Virovitica imala slobodan udarac iskosa s nekih 40 metara. Lopta je ubačena u peterac Papuka, visoko skače domaći vratar Mahaček i dolazi do sudara s igračem Virovitice. Obojica padaju, a sudac Petrović pokazuje na bijelu točku. Siguran izvođač bio je Nikola Suvajac i to je 1:1.

To kao da je još više prodrmalo domaćina, krenuli su žestoko po sva tri boda i stvorili nekoliko mat situacija. Prvo je Ninčević promašio jednu odbijenu loptu s nekih 7-8 metara iskosa, da bi u 81. nakon sjajne akcije Radinkovića, Miroslav Rukavina glavom poslao loptu pokraj gola, a isti igrač je nakon ubačaja Mardešića pogodio i vratnicu. Ipak, Papuku se sve vratilo, igrala se 88. minuta kada je Majdenićeva momčad dobila slobodnjak na par metara u svojoj polovici. Loptu je u kazneni prostor gostiju ubacio Podboj, a u gužvi pada Stipe Čavić i sudac Petrović pokazuje na novi kazneni udarac. Matija Matoković mirno posprema loptu u mrežu za veliku pobjedu Papuka i vrijedna tri boda.

-Bila je ovo izuzetno teška utakmica za nas. Od srca čestitam igračima na ovako srčanoj borbi jer igrati u ovakvim uvjetima u kakvim mi igramo, mislim da nitko u ligi ne igra. Dečki praktički igraju gotovo bez ikakvih primanja, ali redovito treniraju, bore se i danas su ostavili srce na terenu po ovim teškim vremenskim uvjetima i još težem terenu. Imamo puno problema i s ozljedama, ali evo sve smo uspjeli izvući, ovi dečki su ponos grada Orahovice jer bez njih i ovakve njihove volje klub bi odavno bio zatvoren. Mislim da smo bili bolja momčad s boljim prilikama, odigrali čvrsto, kompaktno i odgovorno u obrani i zasluženo došli do bodova – rekao je Papukov trener Martin Majdenić.

Goran Bosilkovski, trener Virovitice, bio je zadovoljan igrom, ali ne i rezultatom.

-Čestitam Papuku na pobjedi, na fer utakmici i evo pokazalo se koliko su sitnice presudne za tri boda. Posljednjih desetak minuta napravili smo nekoliko izmjena, mislili da možemo čak i do sva tri boda, ali na kraju eto, ostali smo bez ičega. Ništa, idemo dalje marljivo raditi, pripremati se za iduće kolo. Dolazi nam Podravina iz Ludbrega, dat ćemo sve do sebe da dođemo do pobjede jer doma se bodovi moraju osvajati – rekao je nakon utakmice Bosilkovski.

Trener Papuka Martin Majdenić za igrača utakmice podcrtao je momčad, ni ipak je nekoga morao izdvojiti.

-Najradije bih rekao da je igrač utakmice moja cijela ekipa, ali eto, nekoga moram izdvojiti. Rekao bih da je to naš lijevi bočni Leo Kaltenbaher, odigrao je odlično i čvrsto u obrani, zabio taj vodeći pogodak i zaslužio je danas taj epitet igrača utakmice – zaključio je Majdenić.

Papuk Orahovica – Virovitica 2:1

Igrač utakmice: Leo Kaltenbaher

