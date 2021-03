BAT među tri najbolje kompanije po održivosti u globalnom indeksu FTSE 100

BAT je ocijenjen kao najbolja kompanija u prehrambenom i duhanskom sektoru i treća najbolja kompanija općenito u sastavu globalnog FTSE 100 indeksa Londonske burze po održivosti poslovanja, objavio je Refinitiv, globalni pružatelj podataka o financijskom tržištu koji je dio Londonske burze.

Održivo poslovanje BAT-a, odnosno doprinos koji kompanija ostvaruje kroz svoje politike prema okolišu, društvu i kroz korporativno upravljanje (ESG izvještavanje) dobilo je 91 od maksimalno mogućih 100 bodova.

BAT je kroz svoju korporativnu strategiju postizanja Boljeg sutra (A Better Tommorrow™) značajno podigao standarde održivog poslovanja. Kompanija je, između ostalog, najavila postizanje ugljične neutralnosti u cijelom lancu vrijednosti do 2050. te korištenje 100 posto električne energije iz obnovljivih izvora do 2030.

Pozicija među tri najbolje kompanije po održivosti samo je najnovije od nekoliko velikih priznanja koje je BAT dobio za svoj program održivog razvoja (ESG). U 2020. kompanija je osvojila preko 200 priznanja za održivost.

U 2021. neka od ključnih priznanja su rangiranje BAT-a kao jedna od globalnih kompanija s najboljim učinkom u upravljanju ESG metrikom održivosti po izboru godišnjaka S&P Global’s Sustainability. Zatim, kompanije s najvišom ocjenom za održive prakse po izboru kompanije specijalizirane za promociju održivog poslovanja Institutional Shareholder Services’ (ISS), koja je dio grupacije Deutsche Bourse. BAT je dobio rejting ‘BBB’ u najnovijem MSCI ESG rejtingu održivosti, koja pomaže investitorima da prepoznaju i razumiju financijski značajne rizike poslovanja u kontekstu održivosti kompanija.

Dodatno, BAT je član odbora ugledne neprofitne organizacije CDP za klimu te je već drugu godinu zaredom uvršten na njihovu A listu održivih kompanija. A već četvrtu godinu zaredom BAT je nositelj priznanja Global Top Employer od strane uglednog Top Employer instituta.

-Više od 200 priznanja za održivo poslovanje koje je BAT primio prošle godine pokazuje da smo na putu da izgradimo održivu kompaniju budućnosti. 2020. obvezali smo se na nove ambiciozne ciljeve održivog poslovanja kako bismo potrošačima, društvu i našim investitorima omogućili bolje sutra. I mi u regiji BAT Adria trudimo se dati svoj doprinos u postizanju tih ambicioznih ciljeva- izjavio je Zvonko Kolobara, predsjednik Uprave BAT Adria regije.

U ožujku ove godine, BAT se obvezao na dodatno podizanje standarda te je najavio postizanje ugljične neutralnosti u cijelom lancu vrijednosti do 2050. Uz to, kompanija se obvezala na korištenje 100% električne energije iz obnovljivih izvora do 2030., certificirati 100% proizvodnih lokacija certifikatom Saveza za upravljanje vodama (AWS) do 2025. te osigurati da 100% svih proizvodnih lokacija neće imati nerazvrstan otpad na odlagalištima do 2025. godine. (PROMO)