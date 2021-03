Dr. Ivica Fotez o prošlim, sadašnjim i budućim ulaganjima: Želja je u Pitomači izgraditi novu zgradu Doma zdravlja

Na sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije nazočnima je o prošlim, sadašnjim, ali i budućim ulaganjima govorio ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije dr. Ivica Fotez.

– S većim i značajnijim ulaganjima Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije počeo je još u vrijeme dok je ravnatelj bio Igor Fazekaš. Recimo, na Paviljonu IV. u Slatini, prvo je izmijenjena vanjska stolarija, a ovih dana, kao što ste mogli vidjeti i potpuno energetski obnovljena cijela ta zgrada. Možemo reći, da je oko 5,5 milijuna kuna uloženo u proteklom razdoblju. Naravno, imamo i bazen, s rehabilitacijskim centrom u Slatini. Istodobno, u Čađavici je niknula nova ambulanta, u Orahovici smo promijenili krovište, energetski je obnovljena i ambulanta u Bušetini, Suhopolju, zgrada Opće medicine u Virovitici – rekao je dr. Fotez te istaknuo da su samo ta ulaganja iznosila oko 20 milijuna kuna.

Zahvalio je na potpori Virovitičko-podravskoj županiji i županu Igoru Androviću, kao i Razvojnoj agenciji Vidra, koja je, ističe dr. Fotez, imala veliku ulogu u stvaranju ovih projekata.

– Nastavljamo i dalje, pa ćemo tako izmijeniti krovište na ambulanti u Špišić Bukovici, kao i dotjerati ambulantu u Čačincima, gdje se već obavljaju radovi na sustavu odvodnje odnosno kanalizacije. U Mikleušu smo dogovorili izmjenu krovišta, a u Slatini ćemo izgraditi nove garaže, s obzirom na to da nam je tamo bazirana i zdravstvena njega u kući i palijativa odnosno i patronaža – rekao je dr. Fotez.

Prisjetio se 2018. godine u kojoj su izvršena značajna ulaganja u opremu i obnovu velikog broja zgrada.

– Zahvaljujući dobroj pripremi projekta s dokumentacijom, bilo je to opremanje primarne zdravstvene zaštite gdje smo uspjeli uložiti u naše ustanove koliko građevinski, toliko i u medicinskoj opremi. Bilo je to gotovo 6,6 milijuna kuna gdje je na samu medicinsku opremu uloženo 3,4 milijuna kuna. U tom istom zahvatu infrastrukturno smo riješili i dijelove prostora u Cabuni, Čačincima, Vaškoj, Gradini, Turanovcu, Pitomači i jedan dio fizikalne medicine u Slatini. U prethodnom razdoblju smo gotovo sve objekte s kojima raspolažemo, uspjeli energetski obnoviti, podići u energetskom razredu i pritom uštedjeti sredstva za režije. Nadamo se kako ćemo to u skoroj budućnosti napraviti u Crncu, a želja nam je napraviti jednu bolju opciju u Pitomači – rekao je dr. Fotez te pojasnio tu želju.

– Zgrada Doma zdravlja VPŽ u Pitomači izgleda lijepo izvana, ali nažalost, ne baš funkcionalno u unutrašnjosti. Svi koji dolaze u ambulantu u Pitomači to znaju. Zato bi voljeli u nekom budućem razdoblju, u Pitomači izgraditi novu zgradu Doma zdravlja koja će biti funkcionalnija nego li je to današnja. Tada bi sve naše zgrade imale odlične uvjete, a zdravstvena njega i skrb, koja je i danas odlična, bila bi podignuta na najviši nivo – zaključio je dr. Ivica Fotez.

