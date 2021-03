Nastavlja se s realizacijom niza projekata u OBŽ: Počinje obnova zgrade željezničkog kolodvora Osijek u koju se nije ulagalo punih 15 godina

Potpisivanjem ugovora o izvođenju radova na obnovi prijemne zgrade željezničkog kolodvora Osijek između predsjednika Uprave HŽ infrastrukture d.o.o. Ivana Kršića i predsjednika Uprave tvrtke Projektgradnja plus d.o.o. Miljenka Zovka, kao izvođača radova, započela je realizacija dugo očekivanog projekta vrijednog 25,6 milijuna kuna (bez PDV-a).

Njime će biti obuhvaćena obnova pročelja zgrade, reorganizacija i uređenje interijera zgrade, sanacija peronske nadstrešnice i uređene površine ispod nadstrešnice, rekonstrukcija i poboljšanje postojećih tehničkih sustava (grijanje i hlađenje, vodovod i odvodnja, elektrotehničke instalacije i rasvjeta) te ugradnja novih tehničkih sustava (vatrodojava, postrojenje za automatsko upravljanje, regulaciju i daljinsko praćenje potrošnje energije). Rok izvođenja radova je 24 mjeseca od dana uvođenja izvoditelja u posao.

Svečanom potpisivanju ugovora nazočili su župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i predsjednik Uprave Hrvatskih cesta d.o.o. Josip Škorić.

– Upravo smo s ministrom Butkovićem prije četiri godine održali prve sastanke ovdje u zgradi županije i krenuli planirati projekte na našem području. Danas možemo istaknuti brojne projekte na području Osječko-baranjske županije koji su trenutno u realizaciji poput Koridora VC, luke rasutih tereta, putničkog pristaništa, obilaznice, a među njima je i obnova željezničkog kolodvora Osijek- rekao je Anušić.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković čestitao je potpisnicima na vrijednom ugovoru kojim započinje obnova željezničkog kolodvora Osijek, naglasivši odličnu suradnju sa županom Ivanom Anušićem na nizu velikih projekata prometne infrastrukture koji su danas u Hrvatskoj vrijedni više od 25 milijardi kuna, od Pelješkog mosta, obnove željezničke infrastrukture, izgradnje luka i cestovne infrastrukture, što je vidljivo i na području Osječko-baranjske županije.

– Nakon željezničkog kolodvora u Laslovu čija se obnova privodi kraju, HŽ Infrastruktura kreće s dugo očekivanim projektom obnove kolodvora u Osijeku za što smo unutar HŽ Infrastrukture osigurali 25,6 milijuna kuna plus PDV-e. Na području Osječko-baranjske županije trenutno je najveći projekt izgradnje Koridora VC vrijedan 470 milijuna kuna koji se odvija i bolje od očekivanog. Vjerujem da ćemo do kraja 2023. godine završiti i preostalih 5 kilometara do mađarske granice, a paralelno s time mađarska strana će završiti svoj dio, pa ćemo krajem 2023. ili početkom 2024. godine imati kompletno završen Koridor VC kroz Hrvatsku i biti spojeni s Mađarskom. Na ovom području gradi se i obilaznica Belog Manastira, obilaznica Petrijevaca je gotova, a dva velika projekta su u fazi potpisa ugovora i početka radova. To su obnova 18 kilometara državne ceste DC2 između naselja Normanaca i državne ceste DC34, te ceste Nemetin-Aljmaš. Vrijednost oba projekta je oko 150 milijuna kuna – istaknuo je ministar Butković.

Dodao je kako očekuje potpis ugovora i konačnu realizaciju projekta obnove tramvajske infrastrukture u gradu Osijeku, za što je osigurano 220 milijuna kuna, a nakon što su 2019. godine nabavljeni autobusi za Osijek u vrijednosti 18 milijuna kuna, taj projekt se nastavlja te će Osijek u sljedećoj fazi dobiti nove autobuse iz projekta koji se 80 posto financira bespovratnim sredstvima EU, dok 15 posto osigurava državni proračun.

– Realizacijom projekta obnove željezničkog kolodvora Osijek uredit će se pročelje zgrade, njezin interijer te peroni i nadstrešnice čime će građani Osijeka konačno dobiti kolodvor kakav zaslužuju. Osim ovog projekta HŽ Infrastruktura uređuje i kolodvor na relaciji Vinkovci-Osijek, konkretno Laslovo-Korođ, za koji je zadužena naša tvrtka Pružne građevine d.o.o., a čija je vrijednost oko 16 milijuna kuna. U tijeku je i modernizacija dionice Vinkovci-Vukovar vrijednosti oko 540 milijuna kuna, a uz sufinanciranje Svjetske banke na području Slavonije, moderniziramo ukupno devet željezničko-cestovnih prijelaza, dok je u planu još 11. Pored toga, godišnje kroz redovno održavanje ulažemo u Osječko – baranjsku županiju oko 20 milijuna kuna- istaknuo je predsjednik Uprave HŽ infrastrukture Ivan Kršić i podsjetio kako je zadnje ulaganje u osječki kolodvor bilo 2006. godine.

– Nastojimo sve velike kolodvore urediti kroz projekte sufinancirane europskim sredstvima, a one manje, na sporednim pravcima, uređujemo u skladu s mogućnostima- zaključio je Kršić i napomenuo kako bi radovi mogli krenuti u roku od dva mjeseca i ne bi trebali utjecati na promet.

