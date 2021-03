Održana posljednja sjednica Županijske skupštine u ovom sazivu: Na aktualcu rasprava oko projekata, realiziranih i onih tek planiranih

Vijećnici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije, pod predsjedanjem predsjednika Igora Fazekaša, danas (utorak) održali su posljednju sjednicu u ovome sazivu. Sjednica je započela minutom šutnje za prerano preminulog županijskog vijećnika Igora Balaža.

Na aktualnom satu bilo je riječi o projektima provedenima na području županije u posljednje četiri godine i planovima za naredno razdoblje, kao i mjerama kojima Županija pomaže poduzetnicima i poljoprivrednicima.

– Trenutno provodimo sedam programa ukupno vrijednih preko 1,8 milijuna kuna. Tu bih posebno istaknuo program potpore u poljoprivredi gdje su naši poljoprivrednici mogli ostvariti potporu do 5 tisuća kuna ili do 50 posto svoga ulaganja. Ukupno se prijavilo 132 poljoprivrednika od kojih je 117 ostvarivalo uvjete propisane Javnim pozivom te je ukupno odobrena potpora nešto više od 543 tisuće kuna. Kroz taj program su mogli ostvariti financijsku potporu za svoju mehanizaciju i opremu koja im je bila potrebna za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, a mogli su i ostvariti potporu do 10 tisuća kuna za kupovinu i okrupnjavanje svog poljoprivrednog zemljišta – rekao je pročelnik za gospodarstvo i poljoprivredu Bojan Mijok te istaknuo i program potpora za mikro i male poduzetnike u sektoru C po NKD-u, a riječ je o prerađivačkoj djelatnosti.

– Tu poduzetnici s područja Virovitičko-podravske županije mogu ostvariti potporu do 15 tisuća kuna za ulaganje u strojeve i opremu. Od objave natječaja, 9. ožujka, do danas pristiglo je ukupno 20 prijava od čega je prihvatljivo njih 14 s iznosom financiranja nešto više od 200 tisuća kuna. Pozivam sve poduzetnike koji pripadaju u tu djelatnost ili koji planiraju ulagati u tu djelatnost da se prijave i da ostvare pravo na tu potporu – rekao je pročelnik Mijok te naveo kako Županija, između ostalog, subvencionira kamate na kredite za proljetnu/jesensku sjetvu, kao i kamate na kredite u sklopu programa Poduzetništvo mladih, žena i početnika HBOR-a.

Foto: K. ToplakKao odgovor na pitanje o planiranim razvojnim projektima u narednom razdoblju, župan Igor Andrović naveo je kako je u Središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata, s područja VPŽ gotovo 200 projekata vrijednih oko 4,5 milijardi kuna. Istaknuo je kako je pripremljen popis od 15 strateških projekata koji se planiraju realizirati do 2027. godine i naveo one gdje je Županija direktno ili indirektno uključena.

– Tu je brza cesta prema Zagrebu, dio od Virovitice do Špišić Bukovice, za što ćemo uskoro potpisati ugovor o gradnji, dok ide i gradnja od strane Vrbovca prema Bjelovaru. Vjerujem da će ta brza cesta, ključna za naš daljnji gospodarski razvoj, biti gotova 2025. godine. Sljedeći projekt je rekonstrukcija željezničke pruge do Čakovca. Dio do Pitomače se radi, tada slijedi dio do Koprivnice, pa do Čakovca. Slijedi i rekonstrukcija željezničke pruge Virovitica – Osijek. Tu je i most te skela na Dravi kod Križnice. Uskoro ćemo dobiti građevinsku dozvolu za most preko Drave kod Križnice.

Važan nam je i projekt energetske obnove Opće bolnice Virovitica, vrijedan 28 milijuna kuna, nova Zgrada zavoda za hitnu medicinu VPŽ, nova zgrada ambulante Doma zdravlja u Gornjem Bazju. Tu je i izgradnja nove Industrijsko-obrtničke škole u Virovitici, izgradnja nove OŠ Ivane Brlić Mažuranić u Orahovici, izgradnja nove OŠ u Pitomači. Osim njih, imamo i projekt dogradnje Industrijsko-obrtničke škole Slatini, nove sportske dvorane u Suhopolju i Ćeralijama, izgradnja novog učeničkog doma u Virovitici, kao i izgradnja Centra za pametnu poljoprivredu i ICT, kao i revitalizacija Arboretuma Lisičine. Nastavljamo i s izgradnjom sustava navodnjavanja, istraživanjem geotermalnih potencijala, te izgradnjom i opremanjem sušionice povrća u Virovitici. Bit će to važna investicija, vrijedna 25 milijuna kuna, koja će direktno zapošljavati 50 ljudi – rekao je župan Andrović.

Mate Vukušić (SDP) ispred Koalicije HSS-SDP-HNS LD-HSU uputio je županu Androviću opasku kako u županiji nema pomaka od 2017. godine do sada kada je riječ o statistikama i BDP-u.

– Rekao bih da itekako ima pomaka. Dvije milijarde kuna, što kroz fondove EU, što kroz Ruralni razvoj direktno za naše poljoprivrednike i obrtnike. 700 milijuna kuna je prošlo kroz proračun Virovitičko-podravske županije u te četiri godine projekata. Ovo što smo pričali u posljednjih 40 minuta nisu prazne priče, nego realizirani projekti. Ono o čemu vi pričate je BDP za 2018. godinu, to je zadnji podatak, danas živimo u 2021. godini i ja vjerujem da je taj podatak puno, puno bolji nego što je bio 2018. godine. Ako gledamo period od 2013. do 2018. rast BDP-a Virovitičko-podravske županije je 9,14 posto i raste brže od šest drugih županija, među kojima su Međimurska, Koprivničko-križevačka, Osječko-baranjska, Karlovačka, Sisačko-moslavačka i Požeško-slavonska. To je zadnji podatak BDP-a. Kada dođu noviji podaci onda ćemo vidjeti kako stvari stoje i što su sve doprinijeli ovi projekti koji su realizirani – istaknuo je župan.

Marijan Čop (HSPD) ispred Koalicije Most Nezavisni prozvao je vlast što dugi niz godina obećava izgradnju mosta na Križnici i brze ceste te upitao župana je li mu „imalo žao što je bio župan i što se u županiji ništa dobrog nije dogodilo za to vrijeme“.

– Što se tiče mostova nitko nikad nije obećao, nego smo rekli da radimo na dokumentaciji i da ćemo dati sve od sebe da taj most napravimo. Osobno ću vam poslati i pročitati na idućoj Županijskoj skupštini što se sve do sada trebalo napraviti i koliko smo zahtjeva i proceduralnih problema imali kako bi napravili projektnu dokumentaciju. Da, o njemu pričamo dugo vremena, ali što smo trebali? Stati i reći da ga više nećemo projektirati? Mi smo uporni i radit ćemo sve i dalje dok ga ne uspijemo napraviti. I zato mi nije žao što sam bio župan i što ću ostati župan naredne četiri godine, jer ono što smo zamislili smo i ostvarili u prošlom mandatu. 90 posto projekata koje smo obećali 2017. godine smo napravili, a ono što nismo napravit ćemo u idućem mandatu, kao i još puno novih projekata, pa uključujući i brzu cestu. Jer uskoro kreće izgradnja prve dionice i gurat ćemo da bude izgrađena do kraja – rekao je Andrović te pitao vijećnika Čopa je li njemu žao što je nikada nije dao niti jedan prijedlog.

– Vas nije narod birao da budete ovdje kontra svega, nego vas je birao da budete konstruktivni i da nekada i date svoj prijedlog, amandman za neki projekt. Nikad niste ni jedan prijedlog dali tako da meni nema što biti žao, a može jedino vama – rekao je Andrović.

Vijećnike je zanimalo i kako će se snaći Opća bolnica Virovitica, sada kada je od danas veledrogerija Medika obustavila isporuku lijekova bolnicama koje kasne s isplatom duže od 60 dana.

Ravnatelj bolnice Dinko Blažević istaknuo je kako je bolnica u prethodnom razdoblju uspjela smanjiti dugovanje dobavljačima, ali da je i dalje preostalo oko 2 milijuna kuna iznad 365 dana.

– Ono što vidimo sada iz postupka Medike je to da dobavljači taj rok kašnjenja spuštaju, a 60 dana je zakonski rok plaćanja računa. Tako da što će se događati u sljedećim danima, u ovom trenutku nemam informaciju. Mi smo već neko vrijeme funkcionirali po principu avansnog plaćanja pojedinim dobavljačima. Međutim ovo je sad novi moment, i nadam se da se neće i drugi povesti time jer bez državne intervencije poput one tri u prošloj godini, u 3., 7. i 11. mjesecu, mi nismo u mogućnosti smanjiti dane kašnjenja – rekao je ravnatelj Blažević.

Kako je riječ o posljednjoj sjednici u ovom sazivu, župan Andrović je zahvalio vijećnicima na suradnji tijekom protekle četiri godine.

– Hvala na konstruktivnom djelovanju u ove četiri godine. Dobra suradnja i kvalitetan rad Skupštine, bez obzira na neka razilaženja, sigurno su primjer dobrog rada predstavničkog tijela – rekao je župan Andrović.

